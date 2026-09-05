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पलामू में तालाब से मां और बच्चे का शव बरामद, हादसा या आत्महत्या!

पलामू में एक तालाब से एक महिला और बच्चे का शव बरामद किया गया है. नीरज कुमार की रिपोर्ट.

Dead Bodies of mother and child recovered from pond in Chainpur of Palamu
चैनपुर थाना पलामू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 5, 2026 at 4:04 PM IST

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पलामूः जिला में चैनपुर थाना क्षेत्र के तालापारा में एक तालाब से मां और उसके डेढ़ वर्ष के बच्चे का शव तालाब से बरामद हुआ है. इस घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. परिजन भी स्पष्ट रूप से पुलिस को अभी तक कुछ नहीं बता रहे हैं. यह हादसा है या आत्महत्या इस बिंदु पर पुलिस जांच कर रही है.

दरअसल, चैनपुर थाना क्षेत्र के तालापारा की रहने वाली रंजू देवी घर से शौच की बात बोलकर घर से शुक्रवार की शाम में निकली थी. शनिवार को कुछ लोग तालाब के पास गए थे तो देखा कि मां और बच्चे का शव पानी में ऊपर नजर आ रहा है. ग्रामीणों ने पूरे मामले की जानकारी परिजन और पुलिस को दी.

इस घटना की जानकारी मिलने के बाद चैनपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से तालाब से शवों को बाहर निकाला. घटना की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में परिजन एवं ग्रामीण भी मौके पर जमा हुए.

चैनपुर थाना प्रभारी लालजी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है, पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल पाएगा. पुलिस ने दोनों की मौत के मामले में सभी बिंदुओं को देख रही है. इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद रंजू देवी के मायके के लोग भी गांव में पहुंचे हैं और परिजनों से बातचीत कर रहे हैं.

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हादसा या आत्महत्या
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