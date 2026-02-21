ETV Bharat / state

कासगंज में पति-पत्नी और तीन बच्चों का शव मिला, तीन दिन से बंद था मकान, दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुई पुलिस

पुलिस कर रही जांच पड़ताल. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कासगंज : अमापुर थाना क्षेत्र में बंद मकान के अंदर एक ही परिवार के पांच सदस्यों का शव मिला है. मृतकों में पति-पत्नी और उनके तीन बच्चे शामिल हैं. घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और लोग स्तब्ध हैं. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वायड मौके पर मौजूद है. पुलिस का कहना है कि शवों को देखकर लग रहा है की घटना एक-दो दिन पहले की है. अमापुर इलाके में गुप्ता एजेंसी पेट्रोल पंप के पीछे रहने वाले श्यामवीर सिंह (50) पिछले तीन दिनों से अपने परिवार सहित घर के भीतर ही थे. पड़ोसियों को घर में कोई हलचल न होने पर शक हुआ. उन्होंने कई बार आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर का दृश्य देखकर सभी सन्न रह गए. कमरे में श्यामवीर सिंह, उनकी पत्नी शीला (48), बेटियां प्राची (12), आकांक्षा (10) और बेटा गिरीश (8) मृत अवस्था में पड़े थे. पुलिस सुसाइड और हत्या दोनों एंगल पर जांच कर रही है. (Video Credit; ETV Bharat) शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि परिवार को किसी जहरीले पदार्थ का सेवन कराया गया और उसके बाद श्यामवीर ने भी अपनी जान दे दी. हालांकि पुलिस ने अभी किसी निष्कर्ष की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.