कासगंज में पति-पत्नी और तीन बच्चों का शव मिला, तीन दिन से बंद था मकान, दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुई पुलिस

कोई हलचल नहीं होने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है.

पुलिस कर रही जांच पड़ताल.
पुलिस कर रही जांच पड़ताल. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 21, 2026 at 10:34 PM IST

Updated : February 21, 2026 at 10:59 PM IST

कासगंज : अमापुर थाना क्षेत्र में बंद मकान के अंदर एक ही परिवार के पांच सदस्यों का शव मिला है. मृतकों में पति-पत्नी और उनके तीन बच्चे शामिल हैं. घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और लोग स्तब्ध हैं. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वायड मौके पर मौजूद है. पुलिस का कहना है कि शवों को देखकर लग रहा है की घटना एक-दो दिन पहले की है.

अमापुर इलाके में गुप्ता एजेंसी पेट्रोल पंप के पीछे रहने वाले श्यामवीर सिंह (50) पिछले तीन दिनों से अपने परिवार सहित घर के भीतर ही थे. पड़ोसियों को घर में कोई हलचल न होने पर शक हुआ. उन्होंने कई बार आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई.

सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर का दृश्य देखकर सभी सन्न रह गए. कमरे में श्यामवीर सिंह, उनकी पत्नी शीला (48), बेटियां प्राची (12), आकांक्षा (10) और बेटा गिरीश (8) मृत अवस्था में पड़े थे.

पुलिस सुसाइड और हत्या दोनों एंगल पर जांच कर रही है. (Video Credit; ETV Bharat)

शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि परिवार को किसी जहरीले पदार्थ का सेवन कराया गया और उसके बाद श्यामवीर ने भी अपनी जान दे दी. हालांकि पुलिस ने अभी किसी निष्कर्ष की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.

एसपी अंकिता शर्मा ने बताया, मामले की जांच हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से की जा रही है. घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए हैं और शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है. फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया.

स्थानीय लोगों से पूछताछ में पता चला, श्यामवीर सिंह वेल्डिंग का काम करते थे. आर्थिक स्थिति को लेकर भी पुलिस पड़ताल कर रही है. जांच इस दिशा में भी हो रही है कि कहीं कर्ज या पारिवारिक तनाव इस त्रासदी की वजह तो नहीं बना.

एसपी अंकिता शर्मा ने बताया, शनिवार शाम 6:30 बजे स्थानीय पुलिस को सूचना मिली थी. श्यामवीर उर्फ सत्यवीर यहां परिवार के साथ रहते थे. दो-तीन दिन से परिवार बाहर नहीं निकला था. मौके पर पहुंची पुलिस ने खिड़की पर कपड़ा हटाकर देखा तो अंदर सत्यपाल का शव दिखा. बाहर से देखने पर ऐसा प्रतीत हुआ कि कुछ और शव बिस्तर पर पड़े हुए थे. घर के अंदर जाने वाले रास्ते बंद थे.

प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि श्यामवीर द्वारा ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है. इसके बाद श्यामवीर ने भी जान दे दी. आगे भी जांच जारी है. सभी पहलुओं को संज्ञान में लेकर जांच की जा रही है. मौके पर कोई फोर्स इंटर के साइन नहीं है. पुलिस द्वारा पूरी वीडियो ग्राफी कराई गई है और ताला तोड़ तोड़कर ही अंदर दाखिल हुए हैं.

Last Updated : February 21, 2026 at 10:59 PM IST

संपादक की पसंद

