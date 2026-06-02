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प्रयागराज में बंद मकान में मिला पति-पत्नी और बेटी का शव, गिफ्ट शॉप से बरामद हुई बेटे की लाश, दीवार पर लिखा था- बंटी-बबली बहू ने मारा

तीन दिन से बंद था मकान, बदबू आने पर आसपास के लोगों ने पुलिस को दी सूचना.

मौके पर पहुंची पुलिस.
मौके पर पहुंची पुलिस. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 2, 2026 at 8:30 PM IST

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Updated : June 2, 2026 at 9:35 PM IST

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प्रयागराज: कोतवाली इलाके के साउथ मलाका में एक बंद पड़े मकान में बुजुर्ग पति-पत्नी और उनकी बेटी का शव मिला है. छानबीन के दौरान ही मकान के निचले हिस्से में बनी दुकान से बेटे का भी शव बरामद हो गया. घर पिछले तीन दिन से बंद पड़ा था और बाहर ताला लगा था.

बदबू आन पर आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. ताला तोड़कर घर के अंदर गए तो तीन शव पड़े मिले. एक शव सीढ़ी पर तो दो कमरे में पड़े थे. शव पर चोट के निशान भी हैं. बेटे का शव गिफ्ट शॉप बरामद किया गया है.

बदबू आने पर लोगों ने पुलिस को दी सूचना. (Video Credit; ETV Bharat)

सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर सहित तमाम आलाधिकारी पहुंचे. आसपास के लोगों से पूछताछ की गई. मौके पर फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड टीम ने भी छानबीन की है.

एडिशनल सीपी अजय पाल शर्मा ने बताया कि 112 नंबर पर सूचना दी गई थी, जिसके बाद पुलिस पहुंची. फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया. मृतकों की पहचान वीरेन्द्र कुमार वैश्य, उनकी पत्नी अनीता वैश्य और बेटी मीनाक्षी के रूप में हुई है.

दंपति की उम्र 65 से 70 तो बेटी की अवस्था करीब 45 के करीब बताई जाती है. मकान के निचले हिस्से में गिफ्ट की दुकान है, उसी में बेटे अभिषेक का भी शव बाद में मिला. आसपास के लोगों ने बताया कि उनके दो बेटे अश्वनी और अभिषेक हैं.

अश्वनी को आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के कारण वीरेंद्र ने संपत्ति से पहले ही दखल कर दिया था. वर्तमान में वह जेल में है. दूसरा बेटा अभिषेक उनके साथ रहता था. एडिशनल कमिश्नर अजय पाल शर्मा ने बताया, जांच के दौरान दीवार और बोर्ड पर लिखा है बंटी-बबली बहू ने मारा. पूरे मामले की जांच की जा रही है. अश्वनी ने एक महिला से शादी की थी, उसकी तलाश की जा रही है.

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Last Updated : June 2, 2026 at 9:35 PM IST

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