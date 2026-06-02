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प्रयागराज में बंद मकान में मिला पति-पत्नी और बेटी का शव, गिफ्ट शॉप से बरामद हुई बेटे की लाश, दीवार पर लिखा था- बंटी-बबली बहू ने मारा

मौके पर पहुंची पुलिस. ( Photo Credit; ETV Bharat )