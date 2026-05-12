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गोरखपुर में पति-पत्नी का बंद कमरे में मिला शव, महिला के मुंह से निकल रहा था झाग, 6 महीने पहले की थी लव मैरिज

घटना के बाद घर के बाहर लगी ग्रामीणों की भीड़. ( Photo Credit; Gorakhpur Police )