गोरखपुर में पति-पत्नी का बंद कमरे में मिला शव, महिला के मुंह से निकल रहा था झाग, 6 महीने पहले की थी लव मैरिज
घटना के बाद पूरे परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. फिलहाल मौत के कारणों का पता नहीं चल सका है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 12, 2026 at 4:53 PM IST
गोरखपुर : बेलघाट थाना क्षेत्र के मुकरीमपुर गांव में नवविवाहित दंपति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मृतकों की पहचान सदाब पुत्र तसऊर और उसकी पत्नी निकहत उर्फ निशा के रूप में हुई है. दोनों के शव घर के अंदर बंद कमरे में मिला है.
सदाब और निकहत की शादी करीब छह माह पहले नवंबर महीने में हुई थी. दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे. परिवार के मुताबिक, रात में पति-पत्नी कमरे में सोने गए थे, लेकिन सुबह काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला और अंदर से कोई आवाज नहीं आई. कई बार आवाज लगाने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली.
इसके बाद परिवार वालों ने दरवाजा खोलने का प्रयास किया, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था. शक होने पर घर के पीछे खिड़की से झांककर देखा तो दोनों के शव कमरे के अंदर पड़े थे. परिवार में चीख-पुकार मच गई. निकहत का शव बेड पर पड़ा था और मुंह से झाग निकल रहा था.
सूचना मिलते ही बेलघाट थाना प्रभारी संदीप कुमार यादव भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. फॉरेंसिक टीम ने भी जांच पड़ताल की. मृतक की मां भी परिवार के साथ घर में मौजूद थीं. घटना के बाद पूरे परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. फिलहाल मौत के कारणों का पता नहीं चल सका है. सदाब के पिता दुबई में रहकर नौकरी करते हैं.
एसपी साउथ दिनेश कुमार पुरी ने बताया, दो लोगों के शव कमरे में पड़े होने की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की जो साक्ष्य मिले हैं उसमें महिला से किसी तरह की जोर जबरदस्ती की बात सामने नहीं आ रही है. कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, गांव वालों के सामने दारवाजा तोड़ा गया. पता चला कि पति-पत्नी अक्सर आपस में लड़ते झगड़ते थे. फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है.
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