ETV Bharat / state

कौशांबी के बंद मकान में मिले पति-पत्नी के शव; हत्या या आत्महत्या, गुत्थी उलझी

दंपति के नहीं थी कोई संतान, बंद घर से दुर्गंध आने पर पुलिस पहुंची

कौशांबी के बंद मकान में मृत मिले दंपति.
कौशांबी के बंद मकान में मृत मिले दंपति. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 25, 2026 at 4:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कौशांबी: जिले के पश्चिम शरीरा इलाके में पति-पत्नी की रहस्यमय हालात में मौत हो गई. दोनों के शव बंद घर में मिले हैं. हत्या और आत्महत्या, दोनों की आशंका जताई जा रही है. मृतक दंपति के कोई संतान नहीं थी. घर से दुर्गंध आने के कारण अनुमान है कि मौत काफी पहले हुई होगी. ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से साक्ष्य जमा किए हैं. साथ ही शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा. फिलहाल हत्या या आत्महत्या, दोनों एंगल से जांच की जा रही है.

दिल दहला देने वाली यह वारदात खरौना गांव की है. सोमवार दोपहर गांव के बंद मकान से जब भारी बदबू आने लगी तो ग्रामीणों को किसी अनहोनी की आशंका हुई. इसके बाद ग्रामीणों ने सूचना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मौजूदगी में घर का दरवाजा खोला गया. अंदर का नजारा देखकर हर कोई दंग रह गया. कमरे के भीतर पति-पत्नी के शव बेहद खराब स्थिति में पड़े हुए थे. मृतकों की पहचान गांव के ही रहने वाले फूलचंद और उनकी पत्नी पूजा के रूप में हुई है. दोनों की उम्र 55 से 60 के बीच बताई जा रही है.

स्थानीय लोगों के मुताबिक, दंपति की कोई संतान नहीं थी और दोनों इस घर में अकेले ही रहते थे. पिछले कुछ दिनों से इन्हें गांव में न देखे जाने और घर से आ रही तीखी दुर्गंध के बाद लोगों का ध्यान उनकी ओर गया. घटना की गंभीरता को देखते हुए पश्चिम शरीरा थाना पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए. शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. फिलहाल, इस घटना की गुत्थी ने पुलिस के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. सवाल है कि मौत क्या यह किसी रंजिश का नतीजा है या फिर आर्थिक-मानसिक तंगी के कारण उठाया गया आत्मघाती कदम?

क्षेत्राधिकार कौशांबी जेपी पांडे ने बताया कि खरौना गांव में पति-पत्नी के शव मिलने की सूचना मिली थी. दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. फिलहाल हत्या और आत्महत्या, दोनों एंगल से जांच की जा रही है.

यह भी पढ़ें: प्रतीक यादव की 13वीं पर जुटा मुलायम परिवार, CM योगी भी पहुंचे, पत्नी अपर्णा समेत परिवार के सदस्यों से मिले

TAGGED:

KAUSHAMBI COUPLE DEAD BODY
KAUSHAMBI CLOSED HOUSE DEAD BODY
KAUSHAMBI WEST SHARIRA COUPLE DEATH
KAUSHAMBI NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.