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कौशांबी के बंद मकान में मिले पति-पत्नी के शव; हत्या या आत्महत्या, गुत्थी उलझी

कौशांबी: जिले के पश्चिम शरीरा इलाके में पति-पत्नी की रहस्यमय हालात में मौत हो गई. दोनों के शव बंद घर में मिले हैं. हत्या और आत्महत्या, दोनों की आशंका जताई जा रही है. मृतक दंपति के कोई संतान नहीं थी. घर से दुर्गंध आने के कारण अनुमान है कि मौत काफी पहले हुई होगी. ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से साक्ष्य जमा किए हैं. साथ ही शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा. फिलहाल हत्या या आत्महत्या, दोनों एंगल से जांच की जा रही है.

दिल दहला देने वाली यह वारदात खरौना गांव की है. सोमवार दोपहर गांव के बंद मकान से जब भारी बदबू आने लगी तो ग्रामीणों को किसी अनहोनी की आशंका हुई. इसके बाद ग्रामीणों ने सूचना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मौजूदगी में घर का दरवाजा खोला गया. अंदर का नजारा देखकर हर कोई दंग रह गया. कमरे के भीतर पति-पत्नी के शव बेहद खराब स्थिति में पड़े हुए थे. मृतकों की पहचान गांव के ही रहने वाले फूलचंद और उनकी पत्नी पूजा के रूप में हुई है. दोनों की उम्र 55 से 60 के बीच बताई जा रही है.

स्थानीय लोगों के मुताबिक, दंपति की कोई संतान नहीं थी और दोनों इस घर में अकेले ही रहते थे. पिछले कुछ दिनों से इन्हें गांव में न देखे जाने और घर से आ रही तीखी दुर्गंध के बाद लोगों का ध्यान उनकी ओर गया. घटना की गंभीरता को देखते हुए पश्चिम शरीरा थाना पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए. शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. फिलहाल, इस घटना की गुत्थी ने पुलिस के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. सवाल है कि मौत क्या यह किसी रंजिश का नतीजा है या फिर आर्थिक-मानसिक तंगी के कारण उठाया गया आत्मघाती कदम?