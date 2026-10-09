ETV Bharat / state

रायपुर में घर में मिली बुजुर्ग दंपती की लाश, हत्या की आशंका

रायपुर बुजुर्ग दंपती की हत्या ( ETV Bharat Chhattisgarh )

रायपुर: आरंग थाना अंतर्गत ग्राम बीरबीरा में एक घर में बुजुर्ग दंपति की हत्या कर दी गई. घर पर ही दोनों की लाश पड़ी हुई मिली. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस, डॉग स्क्वायड और FSL की टीम मौके पर पहुंची. परिवार, पड़ोसियों और गांव वालों से पूछताछ की जा रही है.

बुजुर्ग दंपति की हत्या 65 वर्षीय मृतक का नाम सदासी राम साहू है. उनकी 62 वर्षीय पत्नी का नाम आसबाती है. दोनों पति पत्नी गांव में रहकर अपने 10 एकड़ जमीन में खेती किया करते थे. मृतक दंपति के दो लड़के रायपुर में रहते हैं. दो बेटी है. दोनों बेटियों की शादी हो चुकी है. दोनों बेटियां अपनी ससुराल में है.