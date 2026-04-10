अयोध्या में बंद कमरे में मिला युवक और नवजात का शव; रेलवे ट्रैक पर मिली पत्नी की लाश, पुलिस जांच में जुटी
थाना प्रभारी सरोज कुमार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 10, 2026 at 3:42 PM IST
अयोध्या : जिले के रौनाही थाना क्षेत्र में एक हंसते-खेलते परिवार का खौफनाक अंत हो गया. कगेरू गांव में गुरुवार रात को एक युवक और उसके नवजात बेटे का शव कमरे में मिलने से हड़कंप मच गया. वहीं, युवक की पत्नी का शव रेलवे ट्रैक पर मिला है. इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
थाना प्रभारी सरोज कुमार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. घर के अंदर मिले युवक और एक बच्चे की हत्या कैसे हुई इसकी जांच की जा रही है. घटना गुरुवार रात रौनाही थाना क्षेत्र की है.
पुलिस के मुताबिक, कगेरू गांव में शिवानंद रावत (5) अपनी पत्नी संजू (22) और नवजात बेटे (22 दिन) के साथ रहता था. पुलिस के मुताबिक, गुरुवार को बीती रात देवराकोट रेलवे फाटक के पास एक महिला का शव पड़े होने की जानकारी प्राप्त हुई थी.
मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने शव की जांच की तो उसके पास एक मोबाइल मिला. जांच में महिला की पहचान कगेरू गांव के रहने वाले शिवानंद रावत की पत्नी के रूप में हुई. घटना की जानकारी के लिए जब पुलिस उसके घर गई तो दरवाजा बंद था. काफी देर तक आवाज लगाने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला, जहां पुलिस को कुछ अनहोनी होने की शक हुआ. जिसके बाद कमरे का दरवाजा को तोड़ा गया.
जिसके बाद पुलिस को कमरे की फर्श पर एक युवक और उसके नवजात बच्चे का शव पड़ा मिला. पुलिस को शव के पास एक हथौड़ा भी मिला है. मौके पर पहुंची फोरेंसिक टीम में जांच शुरू कर दी है. पुलिस के मुताबिक, प्रथम दृष्टया आशंका जताई जा रही है कि पत्नी ने पति की हत्या कर खुद आत्महत्या कर ली.
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