कायलाना झील में मिले युवक-युवती के शव, किनारे पर मिला मोबाइल फोन और स्कूटी

जोधपुर की कायलाना झील में युवक-युवती के शव मिले हैं. बुधवार को गोताखोरों ने शव निकाले.

Rajiv Gandhi Nagar Police Station
राजीव गांधी नगर थाना (ETV Bharat Jodhpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 17, 2025 at 3:02 PM IST

2 Min Read
जोधपुर: कायलाना झील में युवक-युवती के शव मिले. पुलिस को उनकी स्कूटी वहां मिली थी. बुधवार सुबह गोताखोरों ने उनके शव बाहर निकाले. दोनों की पहचान भीतरी शहर के खांडा फलसा में रहने वालों के रूप में हुई है.

थानाधिकारी रविंद्र पाल सिंह ने बताया कि युवती नाबालिग है. युवक का नाम हर्ष परिहार पुत्र राजेश है. दोनों के शव एमडीएम मोर्चरी में रखवाए गए हैं. पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपे जाएंगे. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार शाम की झील के पास एक एक्टिवा और एक बैग मिला था. शाम को मिली सूचना के आधार पर राजीव गांधी थाना पुलिस चौकी कायलाना झील के कांस्टेबल दिनेश सोडा तथा गोताखोर भरत चौधरी ने तलाश शुरू की, लेकिन देर रात तक कोई सफलता नहीं मिल पाई.

बुधवार सुबह फिर झील के किनारे इधर-उधर तलाश करने पर एक जैकेट और मोबाइल फोन मिला. मोबाइल मिलने की सूचना पर गोताखोरों को अवगत कराया, जिसके बाद गोताखोर दाऊलाल मालवीय के नेतृत्व में रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची. टीम ने वापस तलाश के लिए अभियान शुरू किया. करीब आधे घंटे में दोनों शवों को निकालने में सफलता हासिल हो गई. जिसके बाद उनके सामना से घर वालों का पता कर उनको सूचित किया गया.

आत्महत्या रोकने के लिए हो रहे प्रयास: कायलाना झील में आत्महत्या रोकने के लिए करीब 2 साल पहले प्रशासन ने कई जगह पर जालियां लगाई थी. इसके अलावा रात को पुलिस की गश्त भी शुरू की गई. जिसका असर भी हुआ है. पुलिस ने कई लोगों को यहां संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए पकड़ा है. कई दिनों बाद यहां से आत्महत्या का मामला सामने आया है.

