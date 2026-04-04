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मेरठ में बुजुर्ग महिला के अंतिम संस्कार में डूबे 4 किशोर, 3 शव मिले

मेरठ: मेरठ के हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के मखदुमपुर गंगा घाट पर बीते शुक्रवार को लगभग 100 साल की बुजुर्ग महिला के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए, बड़ी संख्या में परिवार और आसपास के लोग पहुंचे थे. जिसमें 4 चचेरे भाई गंगा में स्नान के दौरान बह गए थे. अब तक तीन शव बरामद किए जा चुके हैं. चौथे किशोर की तलाश जारी है. डूबे युवकों में प्रियांशु, दीपांशु समेत तीन के शव मिल चुके हैं. पुलिस चौथे किशोर की तलाश कर रही है.

बाद में, जब गंगा नदी में स्नान करने लगे तो देखते ही देखते तेज बहाव में चारों गहरे पानी में चले गए. अब तक 3 शवों को बरामद किए गया है. डूबने वालों में कमल सिंह सैनी के 2 बेटे अभिषेक और हिमांशू हैं. और उनके छोटे भाई सोनू के 2 बेटे प्रियांशु और दीपांशु हैं. गंगा में बहे अभिषेक (21), दीपांशु (17) और प्रियांशु (15) के शव मिल गए हैं जबकि हिमांशू की तलाश की जा रही है.



इस बारे में एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि टीमें लगी हुई हैं, सर्च ऑपरेशन जारी है. जिस बुजुर्ग दादी भगवती का अंतिम संस्कार करने लोग गए थे. वह मूल रूप से हापुड़ जिले के मुकीमपुर गांव की निवासी थीं, उनके पति मोतीलाल की मौत लगभग 35 साल पहले हो गई थी, जिसके बाद अपनी बड़ी बेटी राजवीरी के बेटे हरवीर के साथ जलालपुर गांव में में ही रह रही थीं.