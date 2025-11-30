ETV Bharat / state

लखीमपुर खीरी में 5 दिन से लापता युवक की लाश मिली; लखनऊ और रायबरेली में भी मिले दो युवकों के शव

लखीमपुर खीरी/लखनऊ/रायबरेली/चंदौली: लखीमपुर खीरी के निघासन कोतवाली क्षेत्र में युवक की लाश मिली है. युवक 5 दिन से लापता था. रविवार को शव मिलने से सनसनी फैल गई. वहीं, लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र के एक नाले में लाश मिली है, जिसकी पड़ताल पुलिस कर रही है. रायबरेली जिले के चंदापुर कोतवाली क्षेत्र में भी एक व्यक्ति का शव संदिग्ध हालत में पाया गया है. चंदौली जिले के मुगलसराय कोतवाली एरिया में भी एक युवक का शव मिला है. शरीर पर चोट के निशान हैं, मृतक की शिनाख्त कराई जा रही है. यूपी पुलिस चारों मामलों की जांच कर रही है.

पहले जानें लखीमपुर खीरी की घटना: निघासन कोतवाली प्रभारी महेशचंद्र ने बताया कि मृतक की पहचान बाबूराम (35) निवासी नानक नगर वार्ड के रुप में हुई है. बाबू राम 5 दिनों से लापता था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट परिजनों ने दर्ज कराई थी. परिवार वालों ने पैसों के लेन-देन के विवाद में हत्या का आरोप लगाया था. 4 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर पुलिस को दी थी.

प्रभारी महेशचंद्र ने बताया कि चारों युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही थी. इसी दौरान बाबूराम का शव गन्ने के खेत से बरामद हुआ है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का असली कारण पता चल सकेगा. पुलिस सभी बिंदुओं पर गंभीरता से जांच कर रही है. घटना के बाद नानक नगर और आसपास के क्षेत्रों में तनाव की स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है.

परिजनों ने क्या दावा किया: मृतक बाबूराम के परिजनों का कहना है, कि पड़ोसी वार्ड के चार युवकों से उसका पैसों को लेकर विवाद चल रहा था. विवाद इतना बढ़ गया था, कि कुछ दिन पहले दोनों पक्षों में हाथापाई भी हुई थी.

उसी घटना की सुबह यानी 25 नवंबर 2025 को बाबूराम बिना किसी बताए घर से निकला. तब से वापस नहीं लौटा. 30 नवंबर यानी रविवार को ग्रामीणों ने तालाब के किनारे गन्ने की मेड़ पर शव देखा. पास जाकर पहचान की तो पता चला कि यह बाबूराम का ही शव है.

परिजनों ने बताया कि बाबूराम लद्दाख में मजदूरी करके जीवन यापन करता था. वहां ठंड और बर्फबारी के कारण दो महीने पहले ही गांव लौटा था. लौटने के बाद से उसके सामने आर्थिक संकट बढ़ गया था, जिसकी वजह से उसने आसपास के लोगों से उधार लिया था. इसी लेनदेन को लेकर विवाद हुआ और धीरे-धीरे मामला गंभीर होता चला गया. अब उसकी हत्या करके शव फेंका गया है.

लखनऊ के नाले में मिली लाश: पारा थाना क्षेत्र के हंसखेड़ा में नहर तिराहा मार्ग पर एक नाले में रविवार को युवक का शव उतराता मिला. मृतक की शिनाख्त रामसागर (45) निवासी टड़ियावां, जिला हरदोई के रुप में हुई है.

पारा थाने के इंस्पेक्टर सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि शव को बाहर निकाला गया. युवक के शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले हैं. कपड़ों की तलाशी के दौरान मिले मोबाइल नंबर से पुलिस ने परिजनों से संपर्क किया. मृतक रामसागर शराब पीने का आदी था.