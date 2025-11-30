ETV Bharat / state

लखीमपुर खीरी में 5 दिन से लापता युवक की लाश मिली; लखनऊ और रायबरेली में भी मिले दो युवकों के शव

यूपी के लखीमपुर खीरी, रायबरेली और लखनऊ में अलग-अलग युवकों की लाश मिली है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

लखीमपुर खीरी में युवक की लाश मिली.
लखीमपुर खीरी में युवक की लाश मिली. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 30, 2025 at 7:33 PM IST

|

Updated : November 30, 2025 at 8:13 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

लखीमपुर खीरी/लखनऊ/रायबरेली/चंदौली: लखीमपुर खीरी के निघासन कोतवाली क्षेत्र में युवक की लाश मिली है. युवक 5 दिन से लापता था. रविवार को शव मिलने से सनसनी फैल गई. वहीं, लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र के एक नाले में लाश मिली है, जिसकी पड़ताल पुलिस कर रही है. रायबरेली जिले के चंदापुर कोतवाली क्षेत्र में भी एक व्यक्ति का शव संदिग्ध हालत में पाया गया है. चंदौली जिले के मुगलसराय कोतवाली एरिया में भी एक युवक का शव मिला है. शरीर पर चोट के निशान हैं, मृतक की शिनाख्त कराई जा रही है. यूपी पुलिस चारों मामलों की जांच कर रही है.

पहले जानें लखीमपुर खीरी की घटना: निघासन कोतवाली प्रभारी महेशचंद्र ने बताया कि मृतक की पहचान बाबूराम (35) निवासी नानक नगर वार्ड के रुप में हुई है. बाबू राम 5 दिनों से लापता था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट परिजनों ने दर्ज कराई थी. परिवार वालों ने पैसों के लेन-देन के विवाद में हत्या का आरोप लगाया था. 4 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर पुलिस को दी थी.

प्रभारी महेशचंद्र ने बताया कि चारों युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही थी. इसी दौरान बाबूराम का शव गन्ने के खेत से बरामद हुआ है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का असली कारण पता चल सकेगा. पुलिस सभी बिंदुओं पर गंभीरता से जांच कर रही है. घटना के बाद नानक नगर और आसपास के क्षेत्रों में तनाव की स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है.

परिजनों ने क्या दावा किया: मृतक बाबूराम के परिजनों का कहना है, कि पड़ोसी वार्ड के चार युवकों से उसका पैसों को लेकर विवाद चल रहा था. विवाद इतना बढ़ गया था, कि कुछ दिन पहले दोनों पक्षों में हाथापाई भी हुई थी.

उसी घटना की सुबह यानी 25 नवंबर 2025 को बाबूराम बिना किसी बताए घर से निकला. तब से वापस नहीं लौटा. 30 नवंबर यानी रविवार को ग्रामीणों ने तालाब के किनारे गन्ने की मेड़ पर शव देखा. पास जाकर पहचान की तो पता चला कि यह बाबूराम का ही शव है.

परिजनों ने बताया कि बाबूराम लद्दाख में मजदूरी करके जीवन यापन करता था. वहां ठंड और बर्फबारी के कारण दो महीने पहले ही गांव लौटा था. लौटने के बाद से उसके सामने आर्थिक संकट बढ़ गया था, जिसकी वजह से उसने आसपास के लोगों से उधार लिया था. इसी लेनदेन को लेकर विवाद हुआ और धीरे-धीरे मामला गंभीर होता चला गया. अब उसकी हत्या करके शव फेंका गया है.

लखनऊ के नाले में मिली लाश: पारा थाना क्षेत्र के हंसखेड़ा में नहर तिराहा मार्ग पर एक नाले में रविवार को युवक का शव उतराता मिला. मृतक की शिनाख्त रामसागर (45) निवासी टड़ियावां, जिला हरदोई के रुप में हुई है.

पारा थाने के इंस्पेक्टर सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि शव को बाहर निकाला गया. युवक के शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले हैं. कपड़ों की तलाशी के दौरान मिले मोबाइल नंबर से पुलिस ने परिजनों से संपर्क किया. मृतक रामसागर शराब पीने का आदी था.

वह लखनऊ में पारा निवासी विजय श्रीवास्तव के घर पर रहकर काम करता था. परिजनों ने फिलहाल किसी पर कोई सीधा आरोप लगाने से इंकार किया है. हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत की वजह पता चल सकेगी.

रायबरेली में मिली लाश.
रायबरेली में मिली लाश. (Photo Credit: ETV Bharat)

अब जानें रायबरेली में क्या हुआ: चंदापुर कोतवाली क्षेत्र के पूरे तालेबंद सिंह मजरा ज्योना गांव के बाहर खेत के पास एक व्यक्ति का शव मिला है. मृतक की पहचान ज्योना गांव निवासी दीपक गोसाई (42) पुत्र राम केवल के रुप में हुई है. वह शनिवार की रात पड़ोस के गांव पूरे गुरुदत्त निवासी रामदेव पाल की बेटी के विवाह में शामिल होने गया था. रविवार सुबह उसका शव उसके गांव से कुछ ही दूरी पर राम सजीवन पासी के खेत के पास मिला.

थानाध्यक्ष अरविंद सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. परिजनों से भी जानकारी ली गई है. मृतक नशेड़ी प्रवृत्ति का था और उस पर महाराजगंज कोतवाली सहित कई थानों में आधा दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज बताए हैं. मृतक के भाई संतोष कुमार ने पुलिस को तहरीर देकर पोस्टमार्टम कराने और केस दर्ज करने की मांग की है.

सीओ महराजगंज क्षेत्र प्रदीप कुमार ने बताया कि युवक का हाथ और पैर टूटा हुआ पाया गया है. इससे यह आशंका लग रही है, कि दुर्घटना की वजह से मौत हुई होगी. फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही तस्वीर साफ हो सकेगी और मौत की वजह का पता चल सकेगा.

चंदौली में आम के बगीचे में मिला शव.
चंदौली में आम के बगीचे में मिला शव. (Photo Credit: ETV Bharat)

चंदौली में आम के बगीचे में मिला शव: मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र मढ़िया गांव में एक आम के बगीचे में युवक का शव मिला है. बॉडी पर चोट के निशान भी पाए गए हैं. शव को खाली बोरियों से ढंका गया था. इससे आशंका जताई जा रही है, कि युवक की हत्या करके लाश को छिपाया गया था.

सीओ मुगलसराय कृष्ण मुरारी शर्मा ने बताया कि आम के बगीचे में युवक का खून से लथपथ शव मिला है. युवक के शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है. पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है.

यह भी पढ़ें: एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत; 5 घायल, मुरादाबाद में रोडवेज बस ने ऑटो को रौंदा, शादी में शामिल होने जा रहे थे

Last Updated : November 30, 2025 at 8:13 PM IST

TAGGED:

DEAD BODIES FOUND IN NIGHASAN
DEAD BODIES FOUND LAKHIMPUR KHERI
DEAD BODIES FOUND IN LUCKNOW
DEAD BODIES FOUND IN RAEBARELI
UTTAR PRADESH LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.