दिल्ली के पीरागढ़ी इलाके में कार में मिले शव, कई सवाल हो रहे खड़े
घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है. वहीं पुलिस मामले में हर पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है.
Published : February 8, 2026 at 8:06 PM IST
नई दिल्ली: बाहरी दिल्ली के पीरागढ़ी इलाके में उस समय सनसनी फैल गई, जब एक कार के अंदर से तीन शव बरामद किए गए. मृतकों में दो पुरुष और एक महिला शामिल हैं. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. शुरुआती जांच में मामला संदिग्ध नजर आ रहा है, जिससे आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है. मिली जानकारी के अनुसार, जब पुलिस ने कार का दरवाजा खोला तो अंदर तीनों की मौत हो चुकी थी.
मृतकों की पहचान फिलहाल सार्वजनिक नहीं की गई है. पुलिस ने मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया और जरूरी साक्ष्य जुटाए, ताकि हर पहलू से जांच की जा सके. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि मामला क्या है, हादसा या किसी साजिश का. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और मृतकों के परिजनों से भी संपर्क किया जा रहा है.
डीसीपी सचिन शर्मा ने बताया कि दोपहर में कॉल मिली कि एक कार में कुछ लोग अचेत अवस्था में पड़े है. पुलिस मौके पर पहुंची तो पाया की तीनों मृत हैं. फिलहाल मृतकों की पहचान की जा चुकी है और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और जल्द ही सच्चाई सामने लाई जाएगी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तकनीकी जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. मामले में सभी पहलुओं से जांच की जा रही है, ताकि मौत के असल कारण का पता लग सके.
