दिल्ली के पीरागढ़ी इलाके में कार में मिले शव, कई सवाल हो रहे खड़े

नई दिल्ली: बाहरी दिल्ली के पीरागढ़ी इलाके में उस समय सनसनी फैल गई, जब एक कार के अंदर से तीन शव बरामद किए गए. मृतकों में दो पुरुष और एक महिला शामिल हैं. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. शुरुआती जांच में मामला संदिग्ध नजर आ रहा है, जिससे आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है. मिली जानकारी के अनुसार, जब पुलिस ने कार का दरवाजा खोला तो अंदर तीनों की मौत हो चुकी थी.

मृतकों की पहचान फिलहाल सार्वजनिक नहीं की गई है. पुलिस ने मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया और जरूरी साक्ष्य जुटाए, ताकि हर पहलू से जांच की जा सके. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि मामला क्या है, हादसा या किसी साजिश का. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और मृतकों के परिजनों से भी संपर्क किया जा रहा है.