पीरागढ़ी हत्याकांड में खुलासा, 'धनवर्षा' का लालच देकर तांत्रिक ने की तीनों की हत्या, गिरफ्तार

बाहरी दिल्ली के पीरागढ़ी इलाके में 8 फरवरी को एक कार से तीन शव बरामद किए गए थे, जिनमें दो पुरुष और एक महिला थी.

पीरागढ़ी में कार में तीन लोगों की हत्या मामला: तांत्रिक गिरफ्तार
पीरागढ़ी में कार में तीन लोगों की हत्या मामला: तांत्रिक गिरफ्तार
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 11, 2026 at 4:37 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के पीरागढ़ी इलाके में एक कार से तीन लाशें मिलने की रहस्यमयी घटना का पर्दाफाश दिल्ली पुलिस ने कर दिया है. मामले में एक तांत्रिक का हाथ सामने आया है, जिसने धनवर्षा के लालच में तीनों लोगों की हत्या करने की बात कबूली है. पुलिस ने आरोपी तांत्रिक कमरूदीन को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी तांत्रिक कमरूदीन ने दो पुरुषों और एक महिला सहित तीनों को 'धनवर्षा' यज्ञ कराने के नाम पर लालच दिया. उसने दावा किया था कि इस यज्ञ में लाखों रुपए लगेंगे, लेकिन इससे कई गुना धन मिलेगा. इसके बाद उसने उनके फोन बंद करवाए और उन्हें उनकी ही कार में बीच रास्ते से कहीं ले जाने लगा. रास्ते में ही तांत्रिक ने उन तीनों को ज़हरीले लड्डू खिला दिए. शीघ्र ही तीनों की हालत बिगड़ने पर तांत्रिक कार से उतरकर फरार हो गया.

पीरागढ़ी में कार में तीन लोगों की हत्या मामला (ETV Bharat)

डीसीपी (आउटर) सचिन शर्मा ने बताया कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी कमरूदीन को लोनी स्थित उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। पुलिस के अनुसार, इस बाबा के खिलाफ पहले भी इसी तरह के दो मामले दर्ज हैं.

गौरतलब है कि 8 फरवरी को बाहरी दिल्ली के पीरागढ़ी इलाके में एक कार से तीन शव बरामद किए गए थे. मृतकों में दो पुरुष और एक महिला शामिल थीं. पुलिस के अनुसार, शवों में से एक की पहचान 76 वर्षीय रणधीर के रूप में हुई है, जो बाहरी दिल्ली के बापरोला इलाके के निवासी थे.

इस मामले का खुलासा होने के बाद यह सवाल उठता है कि आखिर लोग अंधविश्वास की आड़ में कब तक अपनी जानें गंवाते रहेंगे. तीन जानों का जाना इस बात की पुख्ता गवाही है कि कैसे झूठे वादों के जाल में फंसकर लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं.

संपादक की पसंद

