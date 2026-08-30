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बिहार की गंडक नदी में नेपाल से बहकर आए शव, तटीय इलाकों में दहशत

नेपाल त्रासदी के बाद गोपालगंज की गंडक नदी में बहकर आए इंसानी शव और मवेशी. इलाकें में फैली दहशत,प्रशासन अलर्ट पर. रिपोर्ट- अटल बिहारी पांडे

GANDAK RIVER DEAD BODIES FLOATING
गोपालगंज में लोगों में दहशत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 30, 2026 at 7:11 PM IST

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गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज में बीते दिनों हुई नेपाल त्रासदी का असर अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है. नेपाल की पहाड़ियों और मैदानी इलाकों में आई तबाही के बाद गंडक नदी का जलस्तर उफान पर है. नदी की तेज धारा में बहकर कई इंसानी और पशुओं के शव गोपालगंज के तटीय इलाकों में पहुंच रहे हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी और दहशत का माहौल है.

लोगों की भीड़ उमड़ी: दरअसल इस संदर्भ में बताया जाता है कि यादोपुर-मंगलपुर पुल के पास, सुबह से ही आसपास के लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है नदी से बहते आ रहे नदी के पानी में तैरते हुए इंसानी शवों को पुल के ऊपर से देख रहे है तो कुछ लोग पूल के नीचे नदी के किनारे खड़े होकर देख रहे है मानो मेला लगा हो.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

शव नदी के तेज बहाव में बहकर पहुंचे: शव देखने पहुंचे स्थानीय लोगों ने कहा कि एक ही दिन में कम से कम तीन मानव शव और कई मवेशियों के बहते हुए अवशेष देखे गए हैं. माना जा रहा है कि ये सभी शव नेपाल में आई जलप्रलय की चपेट में आए लोग और जानवर हैं, जो नदी के तेज बहाव में बहकर यहां तक आ पहुंचे हैं.

निवासियों में भारी चिंता: इस घटना के बाद स्थानीय निवासियों में भारी चिंता देखी जा रही है, स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई है कि नदी में तैर रहे इन शवों को जल्द से जल्द बाहर निकलवाया जाए और उनकी शिनाख्त की प्रक्रिया शुरू की जाए. लोगों का कहना है कि अगर इन शवों की सही पहचान हो जाती है, तो नेपाल त्रासदी में अपनों को खो चुके या लापता लोगों की तलाश कर रहे परिजनों को सही जानकारी मिल सकेगी.

"अगर इन शवों की सही पहचान हो जाती है, तो नेपाल त्रासदी में अपनों को खो चुके या लापता लोगों की तलाश कर रहे परिजनों को सही जानकारी मिल सकेगी.मानवता के नाते भी हमारा ये फर्ज बनता है."- संजीत कुमार, स्थानीय

बीमारी फैलने का खतरा: इसके साथ ही, नदी में शवों के पड़े रहने से बीमारी फैलने का खतरा भी बढ़ रहा है. तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों का दावा है कि पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि शव रुकने के बजाय तेजी से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं. जानवरों में मुख्य रूप से जंगली सुअर, भैंस और अन्य मवेशियों के शव शामिल बताए जा रहे हैं. यह तबाही नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के कारण हुई है, जहां पूरे के पूरे गांव जलमग्न हो गए हैं और लोग बह गए हैं.

Gandak river dead bodies floating
नदी के किनारे लोगों की भीड़ (ETV Bharat)

शवों की संख्या और पहचान की पुष्टि नहीं: हालांकि, अभी तक नदी में बहकर आए मानव शवों की कुल संख्या और उनकी पहचान के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन जो तस्वीरें और दृश्य सामने आ रहे हैं, वे बेहद विचलित करने वाले हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है.

पुलिस और आपदा प्रबंधन की टीमें अलर्ट: एहतियात के तौर पर प्रशासन ने गंडक नदी में नाव चलाने और मछली पकड़ने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है.नदी के अत्यधिक तेज बहाव के कारण नाव पलटने और किसी बड़े हादसे की आशंका को देखते हुए तटीय इलाकों में विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. पुलिस और आपदा प्रबंधन की टीमें स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं.

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