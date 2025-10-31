ETV Bharat / state

सांभर झील में प्रवासी पक्षियों की 'रहस्यमयी मौत', नावां में मिले घायल और मृत पक्षी, जयपुर तक अलर्ट

बर्ड फ्लू या बोटुलिज्म, जांच में होगा साफ : नागौर डीएफओ विजय शंकर पांडे का कहना है कि कुछ पक्षियों के शव मिलने के बाद सर्च और रेस्क्यू ऑपेरशन शुरू किया गया है, जिसमें कुछ पक्षी घायल भी मिले हैं. मृत पक्षियों के शवों का एसओपी के अनुसार निस्तारण किया जा रहा है. घायलों का रेस्क्यू सेंटर पर उपचार जारी है. पक्षियों में संक्रमण बर्ड फ्लू के कारण फैला या एवियन बोटुलिज्म के कारण. यह सैंपल की जांच के बाद ही साफ हो पाएगा.

जयपुर से पशुपालन और वन विभाग की टीम सांभर के लिए रवाना हुई है. अब पूरे झील क्षेत्र में सर्च ऑपेरशन चलाया जा रहा है. मृत और घायल पक्षियों को अलग करने की कवायद भी शुरू कर दी गई है, ताकि बड़े पैमाने पर संक्रमण नहीं फैले. साल 2019 में एवियन बोटुलिज्म संक्रमण के कारण सांभर झील में बड़ी संख्या में पक्षियों की मौत हुई थी.

जयपुर: सर्दियों में प्रवासी पक्षियों की पसंदीदा आरामगाह सांभर झील में एक बार फिर प्रवासी पक्षियों की रहस्यमयी मौत लौट आई है. डीडवाना-कुचामन जिले के नावां इलाके में पक्षियों के शव मिले हैं. सर्च ऑपेरशन में कुछ पक्षी घायल भी मिले हैं, जिनका रेस्क्यू सेंटर पर उपचार किया जा रहा है. नावां से सटे झील के क्षेत्र में पक्षियों के शव मिलने के बाद जयपुर तक हड़कंप मच गया.

जयपुर जिले में भी सर्च ऑपेरशन : वहीं, नावां क्षेत्र में घायल और मृत पक्षी मिलने के बाद जयपुर जिले में भी सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है. जयपुर डीएफओ वी. केतन कुमार का कहना है कि वन विभाग, पशुपालन विभाग, सांभर नगर पालिका, सांभर साल्ट की ओर से साझा सर्च ऑपेरशन चलाया जा रहा है. इसमें स्वयंसेवी संस्थाओं के वॉलिंटियर की भी मदद ली जा रही है. फिलहाल, सांभर इलाके में कोई कैजुल्टी रिपोर्ट नहीं हुई है. लेकिन पूरी एहतियात बरती जा रही है. झपोक और काचरोदा में घायल पक्षियों के उपचार के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.

अभी यह पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता है कि एवियन बोटुलिज्म के कारण पक्षियों की मौत हुई है. फिलहाल, मौके से 12 पक्षियों के शव बरामद हुए हैं. उन्हें झील क्षेत्र से हटाकर शवों का निस्तारण किया गया है. प्रशासन, वन विभाग और पशुपालन विभाग की टीमें सक्रिय हैं. उन्होंने बताया कि एसडीआरएफ को भी बुलाया गया है, जो पूरे इलाके में सर्च अभियान चलाएंगे. इस मामले को नियंत्रित करने के हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं. इसके लिए जो भी प्रयास करने पड़ेंगे. हम समुचित कदम उठाएंगे. - महेंद्र कुमार खड़गावत, डीडवाना-कुचामन जिला कलेक्टर.

2019 में बड़ी संख्या में हुई थी पक्षियों की मौत : उन्होंने बताया कि साल 2019 में सबसे पहले पक्षियों की मौत के मामले सामने आए थे. उस समय एवियन बोटुलिज्म का संक्रमण फैलने से बड़ी संख्या में पक्षियों की मौत हुई थी. उस घटना से सबक लेते हुए इस बार पहले से तैयारी की गई है. कोई भी पक्षी संदिग्ध हालत में मिलने ओर क्या किया जाए और क्या नहीं करना चाहिए. इसके लिए एक विस्तृत एसओपी तैयार की गई है. घायल पक्षियों का उपचार और मृत पक्षियों के शवों का निस्तारण भी एसओपी के अनुसार ही किया जाएगा.

उनका कहना है कि संदिग्ध पक्षियों के सैंपल केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र, बरेली में जांच के लिए भेजे जाएंगे. जहां पक्षियों में बर्ड फ्लू के संक्रमण के संबंध में जांच की जाएगी. इसके अलावा भोपाल स्थित प्रयोगशाला में भी सैंपल जांच के लिए भेजे जाएंगे, जहां पक्षियों में एवियन बोटुलिज्म के संक्रमण संबंधी जांच होगी. उनका कहना है कि फिलहाल, इस मामले में पूरी सतर्कता और एहतियात बरती जा रही है. अब झील क्षेत्र में लगातार पेट्रोलिंग की जाएगी. जरूरत पड़ने पर ड्रोन सर्वे भी करवाया जाएगा.

मानसून में झील लबालब, बड़ी संख्या में आए पावणे : इस बार मानसून में अच्छी बरसात और सहयोगी नदियों में पानी की आवक के कारण सांभर झील में काफी पानी आया है. इसके चलते प्रवासी पक्षियों का माइग्रेशन भी सांभर झील में जल्दी ही शुरू हो गया. आमतौर पर अक्टूबर के आखिरी सप्ताह से मार्च तक प्रवासी पक्षी यहां डेरा जमाते हैं, लेकिन इस बार अक्टूबर की शुरुआत में ही बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी पहुंच गए. यहां लेजर और ग्रेटर फ्लेमिंगो बड़ी संख्या में है. इसके अलावा कई प्रकार की डक, वीडर्स और छोटी चिड़िया झील में प्रवास कर रही हैं.

वहीं, डॉ. मोती चौधरी पशु चिकित्सक, नावां ने बताया कि जांच में पाया गया कि सभी पक्षियों की मौत एवियन बोटुलिज्म जैसे लक्षणों के कारण हुई है. उन्होंने बताया कि अभी ये बिमारी शुरू हुई है, लेकिन जो पक्षी मर गए हैं, उनका विधिवत रूप से निस्तारण होना बहुत जरूरी है. ऐसा नहीं हुआ तो लाखों पक्षियों की मौत हो जाएगी. उन्होंने बताया कि इन पक्षियों में चार स्टेज होती है. पहली होती है लेक लेग पैरालिसिस, दूसरी होती है विंग पैरालिसिस, तीसरी होती है टोटल ऑफ नेक और चौथी टोटल निकेटिन मेम्ब्रेन होती है. इसमें गर्दन झुक कर धूम जाती है और पक्षी की मौत हो जाती है.