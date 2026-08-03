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हिमाचल के नशा मुक्ति केंद्रों में निरीक्षण के दौरान मिलीं कई खामियां, सीएम के समक्ष रखी जाएगी रिपोर्ट

प्रदेश नशा निवारण बोर्ड ने किया ड्रग्स डी एडिक्शन सेंटर का निरीक्षण ( ETV Bharat )