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हिमाचल के नशा मुक्ति केंद्रों में निरीक्षण के दौरान मिलीं कई खामियां, सीएम के समक्ष रखी जाएगी रिपोर्ट

हिमाचल नशा निवारण बोर्ड ने हमीरपुर से नशा मुक्ति केंद्रों का औचक निरीक्षण किया. नशा मुक्ति केंद्रों में मिली कई कमियां.

प्रदेश नशा निवारण बोर्ड ने किया ड्रग्स डी एडिक्शन सेंटर का निरीक्षण
प्रदेश नशा निवारण बोर्ड ने किया ड्रग्स डी एडिक्शन सेंटर का निरीक्षण (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 3, 2026 at 7:35 PM IST

3 Min Read
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हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश नशा निवारण बोर्ड ने प्रदेशभर के नशा मुक्ति केंद्रों की व्यवस्थाओं को परखने के लिए औचक निरीक्षण अभियान शुरू कर दिया है. इस अभियान की शुरुआत जिला हमीरपुर से की गई, जहां विभिन्न नशा मुक्ति केंद्रों का निरीक्षण कर उपचाराधीन मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं और व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया. निरीक्षण के दौरान कई केंद्रों में विभिन्न प्रकार की कमियां सामने आईं, जिन्हें जल्द दूर करने के लिए संचालकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं.

प्रदेश नशा निवारण बोर्ड के संयोजक नरेश ठाकुर ने पत्रकार वार्ता में बताया कि नशा मुक्ति केंद्रों में उपचार, सुरक्षा, साफ-सफाई, रिकॉर्ड संधारण और अन्य व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया जा रहा है, जहां भी कमियां पाई गई हैं, वहां तत्काल सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं. यदि निर्धारित समय के भीतर सुधार नहीं हुआ तो संबंधित केंद्रों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी. नरेश ठाकुर ने बताया कि निरीक्षण के दौरान सामने आई कमियों और व्यवस्थाओं को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है. इस रिपोर्ट को जल्द ही नशा निवारण बोर्ड (बीओडी) की बैठक में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा. बैठक में नशा मुक्ति केंद्रों के संचालन से जुड़े नए नियम, मानकों को और अधिक प्रभावी बनाने और निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने पर भी विस्तार से चर्चा होगी.

प्रदेश नशा निवारण बोर्ड ने किया ड्रग्स डी एडिक्शन सेंटर का निरीक्षण (ETV Bharat)

नरेश ठाकुर ने कहा कि अभी तक जिन केंद्रों का निरीक्षण किया गया है, वहां पाई गई कमियों को दूर कराने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और संबंधित अधिकारियों को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं. बोर्ड का उद्देश्य केवल कमियां निकालना नहीं, बल्कि प्रदेश के सभी नशा मुक्ति केंद्रों में बेहतर उपचार, सुरक्षित वातावरण और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है, ताकि नशे की लत से जूझ रहे युवाओं को गुणवत्तापूर्ण इलाज मिल सके.

प्रदेश के कुछ नशा मुक्ति केंद्रों में उपचार के दौरान हुई अप्रिय घटनाओं का उल्लेख करते हुए नरेश ठाकुर ने कहा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए भी ठोस नीति बनाई जाएगी. बीओडी की बैठक में सुरक्षा मानकों को और सख्त करने, नियमित निरीक्षण की व्यवस्था लागू करने तथा मरीजों की सुरक्षा से जुड़े आवश्यक प्रावधानों पर विचार किया जाएगा. नशे की समस्या केवल कानून-व्यवस्था का विषय नहीं बल्कि सामाजिक चुनौती भी है। इसलिए सरकार नशा मुक्ति केंद्रों की कार्यप्रणाली को अधिक जवाबदेह और प्रभावी बनाने के लिए गंभीरता से कार्य कर रही है। आने वाले दिनों में प्रदेश के सभी जिलों के नशा मुक्ति केंद्रों का औचक निरीक्षण जारी रहेगा और जहां भी अनियमितताएं मिलेंगी, वहां नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

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