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बिहार के IPS स्वर्ण प्रभात की मुरीद हुईं किरण बेदी, जानिए क्यों की तारीफ

पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ( ETV Bharat )

मोतिहारी: युवा पीढ़ी को नशे की गिरफ्त से बचाने और ड्रग्स माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पूर्वी चंपारण पुलिस की ओर से चलाए जा रहे विशेष अभियान की देश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी ने सराहना की है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पूर्वी चंपारण के पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात और उनकी पूरी टीम के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी हैं. किरण बेदी की इस सराहना से जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है.

किरण बेदी का पोस्ट