बिहार के IPS स्वर्ण प्रभात की मुरीद हुईं किरण बेदी, जानिए क्यों की तारीफ
देश की पहली महिला IPS किरण बेदी ने मोतिहारी SP स्वर्ण प्रभात की मुहिम को सराहा है. रिपोर्ट- रोहित राज
Published : October 12, 2026 at 12:30 PM IST
मोतिहारी: युवा पीढ़ी को नशे की गिरफ्त से बचाने और ड्रग्स माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पूर्वी चंपारण पुलिस की ओर से चलाए जा रहे विशेष अभियान की देश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी ने सराहना की है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पूर्वी चंपारण के पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात और उनकी पूरी टीम के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी हैं. किरण बेदी की इस सराहना से जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है.
किरण बेदी का पोस्ट
किरण बेदी ने अपने पोस्ट में लिखा, "शानदार कार्य के लिए हार्दिक आभार. आप इसी तरह लगातार सफलता प्राप्त करते रहें." उन्होंने अपने संदेश में यह भी कहा कि किसी उद्देश्य के प्रति ईमानदारी और दृढ़ संकल्प ही सफलता की कुंजी है. उन्होंने एसपी स्वर्ण प्रभात और उनकी पूरी टीम को इसी तरह लगातार बेहतर कार्य करते रहने के लिए शुभकामनाएं दीं. किरण बेदी ने ये पोस्ट 8 अक्टूबर को किया है.
हरैया थाना की बड़ी कार्रवाई:- 365 पीस नशीले इंजेक्शन के साथ 03 अभियुक्त गिरफ्तार.. . . @bihar_police @IPRDBihar @BiharHomeDept @Dm_Motihari #HaiTaiyaarHum #bihar #chamaparan #motihari https://t.co/mpOW7kFdXi— MOTIHARI POLICE (@motihari_police) October 10, 2026
नशा माफिया के खिलाफ लगातार कार्रवाई
दरअसल, बिहार में नशे के अवैध कारोबार पर लगाम लगाने और युवा पीढ़ी को ड्रग्स के दुष्प्रभावों से बचाने के उद्देश्य से पूर्वी चंपारण पुलिस ने विशेष अभियान चलाया है. जिले की कमान 16 सितंबर 2024 को संभालने के बाद एसपी स्वर्ण प्रभात ने नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई करने का संकल्प लिया था. इसके बाद पुलिस ने जिले में मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार से जुड़े लोगों के खिलाफ अभियान तेज किया.
इस अभियान के तहत पुलिस की कार्रवाई में अब तक 100 से अधिक लोगों को सजा हुई है. वहीं, करीब 52 करोड़ रुपये के मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं. पुलिस की ओर से नशे के अवैध कारोबार से जुड़े नेटवर्क को तोड़ने और इसके जरिए होने वाली कमाई पर रोक लगाने के लिए भी कार्रवाई की जा रही है.
लापरवाही पर पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई
नशा विरोधी अभियान की निगरानी एसपी स्तर से लगातार की जाती रही है. इस दौरान पुलिस अधिकारियों और कर्मियों की भूमिका पर भी नजर रखी गई. नशे के कारोबारियों से संपर्क रखने या अपने कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप सामने आने पर संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई.
इसी क्रम में आदापुर के एक अपर थानाध्यक्ष, पीपरा थाना के थानाध्यक्ष और एक दारोगा समेत कई पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया. पुलिस की इस कार्रवाई को नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ सख्त रुख के तौर पर देखा जा रहा है.
अवैध संपत्ति जब्त करने की भी तैयारी
पुलिस की नजर अब नशे के कारोबार से अर्जित अवैध संपत्ति पर भी है. ऐसे कई लोगों की संपत्ति जब्त करने के लिए पुलिस अधीक्षक की ओर से पुलिस मुख्यालय को प्रस्ताव भेजा गया है. इसका उद्देश्य नशे के अवैध कारोबार से जुड़े लोगों की आर्थिक कमर तोड़ना है.
झारखण्ड से बिहार तक फैले मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क पर STF एवं डुमरियाघाट पुलिस की कार्रवाईः-10.540 Kg अफीम जैसा मादक पदार्थ के साथ, 04 अभियुक्त गिरफ्तार। . . @bihar_police @IPRDBihar @BiharHomeDept @Dm_Motihari #HaiTaiyarHum #bihar #chamaparan #motihari https://t.co/x1VjkmW5hA— MOTIHARI POLICE (@motihari_police) June 13, 2026
कुल मिलाकर, पूर्वी चंपारण में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में गिरफ्तारी, सजा, मादक पदार्थों की जब्ती और पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई जैसे कदम उठाए गए हैं. अब देश की पहली महिला आईपीएस किरण बेदी की सराहना ने इस अभियान को नई पहचान दी है. पुलिस के सामने चुनौती इस मुहिम को लगातार जारी रखने और जिले की युवा पीढ़ी को नशे के जाल से बचाने की है.
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