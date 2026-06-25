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मोरहाबादी से मंत्री सुदिव्य कुमार ने दिलाई नशामुक्ति की शपथ, जागरूकता मैराथन में उमड़ी युवाओं की भीड़

जागरूकता मैराथन में शामिल मंत्री सुदिव्य कुमार ( Etv Bharat )