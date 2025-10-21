ETV Bharat / state

नशे के दलदल से युवाओं को बाहर निकालने की तैयारी, यहां खुलेगा अत्याधुनिक नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार नशे की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है. छोटे पहाड़ी राज्य के तहत कोटला-बड़ोग में एक अत्याधुनिक नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जाएगा. यह केंद्र आधुनिक सुविधाओं, विशेषज्ञ परामर्शदाताओं और चिकित्सा सेवाओं से लैस होगा. यहां पर नशा छोड़ने वालों को न केवल बेहतर इलाज उपलब्ध होगा. बल्कि मानसिक, सामाजिक और व्यावसायिक रूप से पुनर्वास की भी सुविधा मिलेगी.

कोटला-बड़ोग में बनेगा नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र

इस तरह से यह केंद्र नशे की लत से जूझ रहे युवाओं के लिए नई शुरुआत साबित होगा. जिसके लिए सरकार इस योजना को जल्द से जल्द सिरे चढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है. वहीं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला सिरमौर के कोटला-बड़ोग में आधुनिक नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र के निर्माण को लेकर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें उन्होंने कहा कि इस केंद्र में कुल 100 बिस्तरों की क्षमता होगी. इसके साथ ही केंद्र में पुस्तकालय, व्यायामशाला, खेल गतिविधियों, योग साधना और कौशल एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधा भी होगी.