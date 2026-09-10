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गोरखपुर DDU के नए कुलपति का फरमान, बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य, शिक्षकों-कर्मचारियों को सैलरी अब इस दिन मिलेगी

गोरखपुर: दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में नवागत कुलपति केपी सिंह ने फरमान जारी करते हुए विश्वविद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य कर दी है. इसके जरिए वेतन भुगतान व्यवस्था को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने की भी पहल की है. इसके चलते शिक्षकों एवं कर्मचारियों के वेतन का भुगतान प्रत्येक माह की 1 तारीख को किया जा सकेगा.



नवनियुक्त कुलपति प्रो. केपी सिंह के निर्देश पर विश्वविद्यालय के सभी स्थायी शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है. अब प्रत्येक माह की पहली तारीख को पिछले माह का वेतन संबंधित शिक्षक एवं कर्मचारी के बैंक खाते में भेजने की व्यवस्था की जा रही है.





नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक माह की 25 तारीख को शिक्षक एवं कर्मचारी अपने विभागाध्यक्ष, निदेशक, समन्वयक, अधिष्ठाता अथवा अध्यक्ष के माध्यम से पिछले माह की बायोमेट्रिक उपस्थिति का सत्यापन कराएंगे. सत्यापित उपस्थिति कम्प्यूटर सेंटर को उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके आधार पर वेतन प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

वेतन भुगतान को समयबद्ध रखने के लिए संबंधित प्रक्रिया प्रत्येक माह की 28 तारीख तक पूरी कर ली जाएगी.





इसके बाद वित्त अधिकारी कार्यालय द्वारा अगले माह की पहली तारीख को वेतन संबंधित बैंक खातों में भेजा जाएगा. शिक्षक एवं कर्मचारियों को 10:00 बजे से लेकर 5:00 तक विश्वविद्यालय कैंपस में रहना अनिवार्य होगा. कुलपति के इस पहल से शिक्षा में और विश्वविद्यालय परिसर में बेहतर माहौल पढ़ाई का मिलेगा, अपने अपने विभागों में शिक्षकों की मौजूदगी की भी पड़ताल होती रहेगी.

कुलपति प्रो. केपी सिंह ने विश्वविद्यालय में कार्य संस्कृति को अधिक जवाबदेह, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने पर जोर दिया है. कुलपति ने कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही विश्वविद्यालय में गुणात्मक सुधार की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

