ETV Bharat / state

कानून की पढ़ाई में DDU की देश में लंबी छलांग, किया 17वां स्थान हासिल

कुलपति प्रो. पूनम टंडन ने कहा, यह रैंकिंग विश्वविद्यालय परिवार के सामूहिक प्रयास, अकादमिक गुणवत्ता और नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है.

गोरखपुर विश्वविद्यालय
गोरखपुर विश्वविद्यालय (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 29, 2026 at 5:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गोरखपुर: दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय (डीडीयू) ने 2026–27 में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करते हुए गवर्नमेंट लॉ एवं ह्यूमैनिटीज विश्वविद्यालयों की श्रेणी में देशभर में 17वां स्थान हासिल किया है. यह उपलब्धि विश्वविद्यालय की सतत शैक्षणिक प्रगति, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण एवं संस्थागत विकास का प्रतीक है.

विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी डॉ. महेंद्र सिंह ने बताया है कि विश्वविद्यालय ने पिछले वर्ष की 20वीं रैंकिंग की तुलना में इस वर्ष तीन स्थानों की महत्वपूर्ण छलांग लगाई है, जो संस्थान के निरंतर उन्नयन और उत्कृष्टता की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को दर्शाता है.

उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय की कुलपति ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा है कि यह सफलता उत्तर प्रदेश की राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल के मार्गदर्शन एवं संरक्षण में संभव हो सकी है. उनके प्रेरणादायी नेतृत्व ने विश्वविद्यालय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

रैंकिंग में देशभर के 22 प्रमुख संस्थानों को शामिल किया गया था, जिनमें कई प्रतिष्ठित संस्था के साथ नेशनल लॉ. विश्वविद्यालय' भी सम्मिलित हैं. विशेष रूप से, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के उन मात्र दो राज्य विश्वविद्यालयों में शामिल है, जिन्हें इस प्रतिष्ठित सूची में स्थान प्राप्त हुआ है. विश्वविद्यालय के साथ डॉ. राममनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का नाम भी प्रमुख रूप से शामिल है.


यह उपलब्धि न केवल विश्वविद्यालय के लिए, बल्कि पूरे प्रदेश में विधि एवं मानविकी शिक्षा के क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है. विश्वविद्यालय प्रशासन, शिक्षकगण, शोधार्थियों एवं विद्यार्थियों के समर्पित प्रयासों का यह परिणाम है, जो संस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिला रहा है.

कुलपति प्रो. पूनम टंडन ने कहा कि यह रैंकिंग विश्वविद्यालय परिवार के सामूहिक प्रयास, अकादमिक गुणवत्ता और नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है. उन्होंने आशा व्यक्त की कि भविष्य में विश्वविद्यालय और भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित करेगा.

यह भी पढ़ें: गोरखपुर में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बोलीं- सीएम योगी के राज में रोड क्राइम बंद, आंख उठाने की नहीं किसी में हिम्मत

यह भी पढ़ें: यूपी में विशेष टीम करेगी जमीन से जुड़े विवादों का हल, गोरखपुर में सीएम योगी ने अधिकारियों के दिए कड़े निर्देश, अवैध कब्जाधारी किसी भी कीमत पर बख्शे न जाएं

TAGGED:

GORAKHPUR NEWS
दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय
GORAKHPUR UNIVERSITY
UNIVERSITY NEWS
GORAKHPUR UNIVERSITY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.