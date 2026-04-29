ETV Bharat / state

कानून की पढ़ाई में DDU की देश में लंबी छलांग, किया 17वां स्थान हासिल

गोरखपुर: दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय (डीडीयू) ने 2026–27 में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करते हुए गवर्नमेंट लॉ एवं ह्यूमैनिटीज विश्वविद्यालयों की श्रेणी में देशभर में 17वां स्थान हासिल किया है. यह उपलब्धि विश्वविद्यालय की सतत शैक्षणिक प्रगति, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण एवं संस्थागत विकास का प्रतीक है.

विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी डॉ. महेंद्र सिंह ने बताया है कि विश्वविद्यालय ने पिछले वर्ष की 20वीं रैंकिंग की तुलना में इस वर्ष तीन स्थानों की महत्वपूर्ण छलांग लगाई है, जो संस्थान के निरंतर उन्नयन और उत्कृष्टता की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को दर्शाता है.

उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय की कुलपति ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा है कि यह सफलता उत्तर प्रदेश की राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल के मार्गदर्शन एवं संरक्षण में संभव हो सकी है. उनके प्रेरणादायी नेतृत्व ने विश्वविद्यालय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

रैंकिंग में देशभर के 22 प्रमुख संस्थानों को शामिल किया गया था, जिनमें कई प्रतिष्ठित संस्था के साथ नेशनल लॉ. विश्वविद्यालय' भी सम्मिलित हैं. विशेष रूप से, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के उन मात्र दो राज्य विश्वविद्यालयों में शामिल है, जिन्हें इस प्रतिष्ठित सूची में स्थान प्राप्त हुआ है. विश्वविद्यालय के साथ डॉ. राममनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का नाम भी प्रमुख रूप से शामिल है.