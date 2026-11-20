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सुनहरी शकरकंद क्यों है फायदेमंद? भंडारण में सावधानी से बचता है पोषण तत्व, शोध में खुलासा

गोरखपुर : शकरकंद, जिसे अंग्रेजी में 'स्वीट पोटैटो' और बोलचाल की भाषा में 'गंजी' भी कहा जाता है. इसे मानव स्वास्थ्य के लिए खान-पान का विशिष्ट खाद्य पदार्थ माना जाता है. इसके सेवन से विटामिन ए की कमी पूरी की जा सकती है. कम मिठास की वजह से विशेषज्ञ इसे शुगर के मरीज को भी खाने की सलाह देते हैं.

इसमें भी कई वैरायटी हैं. लेकिन, इसकी 'सुनहरी शकरकंद' विशेष गुणकारी है. जिसको गोरखपुर विश्वविद्यालय के वनस्पति शास्त्र विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. के. सुनीता ने अपने शोध के जरिए सिद्ध करने में सफलता प्राप्त की है. जिनका शोध "बायो स्पेक्ट्रा जनरल" में प्रकाशित होने के साथ सुनहरी शकरकंद के भविष्य को संवारने में मदद कर सकता है.

उन्होंने बताया कि जब उन्हें सुनहरी शकरकंद पर काम करने के लिए प्रोजेक्ट मिला तब उसका विषय "इफेक्ट ऑफ़ डिफरेंट स्टोरेज कंडीशन ऑन बीटा-कैरोटीन रिटेंशन इन टू वैराइटीज ऑफ गोल्डन स्वीट पोटैटो" था. जिसमें सुनहरी शकरकंद की दोनों किस्म का तुलनात्मक अध्ययन किया गया. जिसके लिए गांव का भ्रमण हुआ. किसानों के बीच इसके उत्पादन की प्रक्रिया शुरू हुई और उत्पादन के बाद उसके भंडारण की अलग-अलग परिस्थितियों में पोषक तत्वों पर पड़ने वाले प्रभाव को समझा गया.

उन्होंने बताया कि शकरकंद में मौजूद पोषक तत्वों को लंबे समय तक सुरक्षित रखना है तो 'एसटी- 14' किस्म अधिक उपयोगी साबित हो सकता है. उन्होंने बताया कि पोषक तत्वों को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने जो अध्ययन प्रारंभ किया उसमें एसटी-14 प्रजाति में अलग-अलग भंडारण परिस्थितियों के बावजूद 'बीटा कैरोटीन' की हानि महज 5 से 6% रही. जबकि, सीआईपी- 440127 ने अध्ययन के चार वर्षों में सबसे अधिक उत्पादन कर अपनी उपयोगिता साबित की.

उन्होंने कहा कि इसे अगर उबालकर खाया जाएगा तो इसके पोषक तत्व में कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन भूनकर खाने पर इसका पोषक तत्व प्रभावित हो सकता है. इसलिए इसे उबालकर खाना ज्यादा उपयोगी रहेगा. उन्होंने बताया कि शकरकंद की अगर उपज चाहिए तो सुनहरी शकरकंद की सीआईपी- 440127 किस्म का उपयोग कर सकते हैं.

उन्होंने बताया कि सुनहरी शकरकंद की गुणवत्ता को जानने के साथ उसकी पौष्टिकता बनी रहे, विटामिन और इसमें पाए जाने वाला मुख्य तत्व "बीटा कैरोटीन" पूरी तरह सुरक्षित रहे, इसके लिए शोध पर आगे बढ़ी. जिसमें उन्होंने पाया कि अगर इसके भंडारण का उचित तरीका अपनाया जाए तो बीटा कैरोटीन जैसा तत्व सुरक्षित रहेगा और यह खान-पान में बेहद लाभदायक साबित होगा.

इसकी फसल उगाकर किसान लाभ कमा सकते हैं, बल्कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को भी इससे बड़ी ताकत मिल सकती है. डॉ. के. सुनीता अपने शोध और सुनहरी शकरकंद को लेकर न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश के विभिन्न प्रांतों में इसका महत्व बता चुकी हैं. वह दुबई में भी आयोजित हुए एक फूड कॉन्क्लेव में अपनी उपस्थिति से इसकी महत्ता दुनिया तक पहुंचाने का प्रयास कर चुकी हैं. ईटीवी भारत ने शोध को लेकर उनसे खास बातचीत की.

उन्होंने बताया कि यह सिद्ध हुआ कि सीआईपी- 440127 अधिक उत्पादन वाला प्रजाति रहा, जबकि एसटी-14 में पोषण तत्वों की गुणवत्ता भरपूर मात्रा में पाई गई. उन्होंने बताया कि इसमें खास बात यह रही की धूप और छाया दोनों परिस्थितियों में इसके बीटा कैरोटीन की मात्रा अपेक्षाकृत स्थिर रही. जिसमें मात्र 5 से 6 प्रतिशत की हानि दर्ज की गई. जिससे स्पष्ट हुआ कि शकरकंद की पोषण गुणवत्ता केवल उसकी किस्म पर निर्भर नहीं करती बल्कि कटाई/खुदाई के बाद उसे किस तरह से रखा जाता है, इसका भी असर पड़ता है.

शोध भवन (Photo credit: ETV Bharat)





उन्होंने भंडारण के बारे में बताते हुए कहा कि शकरकंद को छायादार स्थान पर रखना चाहिए और सीधे धूप से बचना चाहिए. सामान्य कमरे की स्थिति में लंबे समय तक भंडारण से बचाना ज्यादा जरूरी है. उन्होंने कहा कि शकरकंद से तैयार चिप्स को सुरक्षित रखने के लिए उच्च स्तरीय पैकेजिंग अपनाई जा सकती है. जिससे कटाई के बाद उसकी गुणवत्ता बनाये रखने में मदद मिलेगी.

असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. के. सुनीता (Photo credit: ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि यह शरीर में विटामिन ए बनाने में मदद करता है जो आंखों की सामान्य रोशनी, रोग प्रतिरोधक क्षमता और शारीरिक विकास के लिए जरूरी है. इसकी कमी से आंखों से जुड़ीं समस्याएं हो सकती हैं. ऐसे में सुनहरे शकरकंद की पोषण क्षमता को सुरक्षित रखने के उपाय तलाशना महत्वपूर्ण है. उनका यह निष्कर्ष किसानों के साथ खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े लोगों के लिए उपयोगी साबित हो सकता है.



उन्होंने बताया कि गोरखपुर में गोला तहसील क्षेत्र में अनिल सिंह समेत कई किसान इसका उत्पादन कर रहे हैं. अंबेडकर नगर में भी किसान शकरकंद का बेहतर उत्पादन कर रहे हैं. किसान अनिल सिंह ने ईटीवी भारत को टेलीफोनिक बातचीत में बताया कि पिछले 5 सालों से वह इसके उत्पादन में लगे हैं और करीब 5 से 6 एकड़ में इसकी खेती करते हैं. उन्होंने बताया कि यहां का क्लाइमेट और मिट्टी इसके उत्पादन में अच्छी मदद कर रही है. करीब 35 टन प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन हो रहा है, जबकि इसके उत्पादन का लक्ष्य 30 टन निर्धारित किया गया है. उन्होंने बताया कि बाजार में इसकी कीमत ₹50 प्रति किलो मिलती है, जिससे उनकी आय में बेहतर इजाफा हो रहा है.





डॉ के. सुनीता ने बताया कि इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में कृषि वैज्ञानिक के रूप में पद्मश्री डॉ रामचेत चौधरी और उनके रिसर्च स्कॉलर छात्रों की भी बड़ी भूमिका रही है. साथ ही 2022 से शुरू हुए इस प्रोजेक्ट में अब तक विश्वविद्यालय के जो तीन कुलपति रहे हैं उनका भी मार्गदर्शन मिला, तब जाकर इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सका. लेकिन, इन सबके बावजूद अगर सबसे बड़ी भूमिका देखी जाए तो वह उनके परिवार के सपोर्ट की थी.

उन्होंने बताया कि जिसकी बदौलत वह गोरखपुर शहर से बाहर भी भ्रमण करते हुए इस शोध परियोजना को पूरी कर पाईं और देश के विभिन्न प्रांतों और दुबई जैसे शहर में इसका मॉडल प्रस्तुत किया जो काफी सराहा गया. उन्होंने कहा कि लोग अपने छोटे से घर के आंगन में भी इसकी पैदावार कर सकते हैं और 100 ग्राम का सेवन भी सेहत के लिए काफी लाभकारी हो सकता है.



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