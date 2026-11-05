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पूर्वी क्षेत्र जूडो प्रतियोगिता में DDU गोरखपुर विश्वविद्यालय का जलवा: खिलाड़ियों ने जीते 3 पदक, 7 खिलाड़ी ऑल इंडिया के लिए क्वालीफाई

कुलपति प्रो. केपी सिंह ने खिलाड़ियों को दी बधाई, कहा- खेल सर्वांगीण विकास और अनुशासन का बेहतरीन माध्यम. ( Photo Credit: ETV Bharat )

गोरखपुर: दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के जूडो खिलाड़ियों ने ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित केआईआईटी यूनिवर्सिटी में हुई पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालयीय जूडो प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है. खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है.

प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों ने अब तक एक स्वर्ण, एक रजत और एक कांस्य पदक समेत कुल तीन पदक अपनी झोली में डाले हैं. सबसे खुशी की बात यह है कि विश्वविद्यालय के सात होनहार खिलाड़ियों ने आगामी ऑल इंडिया अंतर विश्वविद्यालय जूडो प्रतियोगिता के लिए अपना टिकट पक्का कर लिया है.

डीडीयू गोरखपुर विश्वविद्यालय के जूडो खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन. (Photo Credit: ETV Bharat) विवेक, रिक्की और स्नेहा ने पदक जीतकर बढ़ाया मान: प्रतियोगिता के पहले ही दिन 81 किलोग्राम भार वर्ग में विवेक यादव ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता और विश्वविद्यालय का खाता खोला. इसके बाद 100 किलोग्राम भार वर्ग में मुक़ाबला लड़ते हुए रिक्की ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया और टीम में नया उत्साह भर दिया. वहीं 78 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में स्नेहा मिश्रा ने अपनी तकनीक से रजत पदक जीतकर विश्वविद्यालय का मान बढ़ा दिया. इन तीनों खिलाड़ियों के उम्दा प्रदर्शन की बदौलत गोरखपुर विश्वविद्यालय पदक तालिका में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा. अमृतसर के गुरु नानक देव विश्वविद्यालय में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जलवा दिखाएंगे गोरखपुर के खिलाड़ी. (Photo Credit: ETV Bharat)