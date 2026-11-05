पूर्वी क्षेत्र जूडो प्रतियोगिता में DDU गोरखपुर विश्वविद्यालय का जलवा: खिलाड़ियों ने जीते 3 पदक, 7 खिलाड़ी ऑल इंडिया के लिए क्वालीफाई
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के जूडो खिलाड़ियों ने पूर्वी क्षेत्र प्रतियोगिता में 1 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीतकर नाम रोशन किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 7:43 PM IST
गोरखपुर: दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के जूडो खिलाड़ियों ने ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित केआईआईटी यूनिवर्सिटी में हुई पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालयीय जूडो प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है. खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है.
प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों ने अब तक एक स्वर्ण, एक रजत और एक कांस्य पदक समेत कुल तीन पदक अपनी झोली में डाले हैं. सबसे खुशी की बात यह है कि विश्वविद्यालय के सात होनहार खिलाड़ियों ने आगामी ऑल इंडिया अंतर विश्वविद्यालय जूडो प्रतियोगिता के लिए अपना टिकट पक्का कर लिया है.
विवेक, रिक्की और स्नेहा ने पदक जीतकर बढ़ाया मान: प्रतियोगिता के पहले ही दिन 81 किलोग्राम भार वर्ग में विवेक यादव ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता और विश्वविद्यालय का खाता खोला. इसके बाद 100 किलोग्राम भार वर्ग में मुक़ाबला लड़ते हुए रिक्की ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया और टीम में नया उत्साह भर दिया. वहीं 78 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में स्नेहा मिश्रा ने अपनी तकनीक से रजत पदक जीतकर विश्वविद्यालय का मान बढ़ा दिया. इन तीनों खिलाड़ियों के उम्दा प्रदर्शन की बदौलत गोरखपुर विश्वविद्यालय पदक तालिका में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा.
ऑल इंडिया प्रतियोगिता के लिए 7 खिलाड़ियों का चयन: राष्ट्रीय स्तर की आगामी प्रतियोगिता के लिए क्वालीफाई करने वाले खिलाड़ियों में विवेक यादव, रिक्की और स्नेहा मिश्रा का नाम तो शामिल है ही, साथ ही 73 किलोग्राम में अभय पटेल भी चुने गए हैं. इनके अलावा 60 किलोग्राम में अम्बर विश्वकर्मा, 57 किलोग्राम में संजना गुप्ता और 63 किलोग्राम भार वर्ग में शिखा मिश्रा ने भी अपनी जगह पक्की की है. ये सभी सातों खिलाड़ी अब अमृतसर के गुरु नानक देव विश्वविद्यालय में होने वाली ऑल इंडिया अंतर विश्वविद्यालयीय जूडो प्रतियोगिता में अपने विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करेंगे. इस पूरी प्रतियोगिता के दौरान टीम मैनेजर डॉक्टर महेश यादव भी खिलाड़ियों का मार्गदर्शन करने के लिए उनके साथ डटे रहे.
कुलपति और खेल संगठन ने दीं उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं: विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर केपी सिंह ने सभी विजेता और क्वालीफाई करने वाले खिलाड़ियों को दिल से बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है. उन्होंने कहा कि खेल विद्यार्थियों के भीतर सर्वांगीण विकास, अनुशासन, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता विकसित करने का एक मजबूत जरिया हैं. एथलेटिक संगठन के निदेशक प्रोफेसर अमोद कुमार राय ने भी खुशी जताते हुए कहा कि विश्वविद्यालय की खेल संस्कृति और निरंतर प्रोत्साहन का ही यह सुखद नतीजा है. उन्होंने कहा कि कठिन परिश्रम और सही मार्गदर्शन के बल पर आज हमारे खिलाड़ी हर मंच पर सफलता के झंडे गाड़ रहे हैं.
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