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डीडीयू गोरखपुर का बड़ा फैसला: तकनीकी और प्रोफेशनल कोर्सों में भी बढ़ेंगी सीटें

डीडीयू गोरखपुर में तकनीकी और प्रोफेशनल कोर्सों में भी बढ़ेंगी सीटें. ( ETV Bharat )

गोरखपुर: दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने नए शैक्षणिक सत्र के लिए स्नातक और परास्नातक स्तर पर सीटों में बढ़ोतरी की तैयारी की है. इस बार विश्वविद्यालय प्रशासन ने पारंपरिक कोर्सों के साथ-साथ तकनीकी और प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में स्ववित्तपोषित योजना के तहत सीटों में महत्वपूर्ण वृद्धि की है, जिससे अधिक छात्रों को विश्वविद्यालय में पढ़ाई का मौका मिल सकेगा. नए बदलावों के तहत बी.ए. ऑनर्स में नियमित के साथ 731 स्ववित्तपोषित सीटें जोड़कर कुल संख्या 3169 कर दी गई है, जबकि बी.एससी. गणित में 60 और जीव विज्ञान में 30 स्ववित्तपोषित सीटें बढ़ाई गई हैं. बीएससी गृह विज्ञान में दस और बीए एमजेएमसी में 20 सीटें बढ़ाई गई हैं. विश्वविद्यालय प्रशासन के मुताबिक इन सभी सीटों को आगामी स्नातक प्रवेश परीक्षा की मेरिट के आधार पर भरा जाएगा, जिससे प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों को काफी सहूलियत होगी. इसी तरह इस बार परास्नातक स्तर के विभिन्न डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों में सीटों की संख्या में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है. इस साल पारंपरिक 'रेगुलर' सीटों के साथ-साथ 'स्ववित्तपोषित योजना' के तहत भी नई सीटें अलॉट की गई हैं, जिससे कुल सीटों की संख्या में वृद्धि हुई है. विश्वविद्यालय परिसर के विभिन्न संकायों में पीजी कोर्स में अब कुल सीटों की संख्या बढ़कर 5003 हो गई है, जिसमें 2791 रेगुलर सीटें और 1624 स्ववित्तपोषित सीटें हैं.