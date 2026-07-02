ETV Bharat / state

IIRF रैंकिंग में चमके डीडीयू और MMMUT, देश और प्रदेश में मिली टॉप पोजीशन

गोरखपुर: मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (MMMUT) गोरखपुर के बीबीए और एमबीए पाठ्यक्रमों ने देश में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है. विश्वविद्यालय ने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (आईआईआरएफ) 2026 रैंकिंग में देश के अग्रणी उच्च शिक्षण संस्थानों में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है. विश्वविद्यालय के बीबीए कार्यक्रम ने इस वर्ष अखिल भारतीय स्तर पर 10वीं रैंक प्राप्त की है. साल 2025 में यह कार्यक्रम 19वें स्थान पर था. साथ ही एमएमएमयूटी ने लगातार दूसरे वर्ष उत्तर प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ बीबीए संस्थान का स्थान भी बरकरार रखा है. इसी प्रकार, एमबीए पाठ्यक्रम को देश में 66वां और उत्तर प्रदेश में 10वां स्थान मिला है.

आईआई आरएफ 2026 में मिली यह उपलब्धि हाल के महीनों में विश्वविद्यालय द्वारा अर्जित कई महत्वपूर्ण सफलताओं की श्रृंखला में एक और उल्लेखनीय उपलब्धि है. आईआईआरएफ 2026 में विश्वविद्यालय ने इंजीनियरिंग श्रेणी में देशभर में 51वीं और मैनेजमेंट श्रेणी में 66वीं रैंक प्राप्त की थी, जो विभिन्न शैक्षणिक क्षेत्रों में विश्वविद्यालय की बढ़ती शैक्षणिक गुणवत्ता और प्रतिष्ठा को दर्शाती है. वहीं, बीबीए कार्यक्रम ने देशभर में 10वां स्थान हासिल करते हुए उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरे वर्ष अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है.



वहीं, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने भी आईआईआरएफ (Indian Institutional Ranking Framework) इंडिया रैंकिंग 2026 में, विभिन्न शैक्षणिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई है. पत्रकारिता एवं जनसंचार, बीबीए और बीसीए श्रेणियों में विश्वविद्यालय की बेहतर रैंकिंग उसकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नवाचार, शोध एवं छात्र-केंद्रित शैक्षणिक वातावरण के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है.

पत्रकारिता एवं जनसंचार (सरकारी एवं निजी संस्थान) श्रेणी में विश्वविद्यालय ने देश के 111 संस्थानों में 43वां स्थान प्राप्त किया है. उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में इस श्रेणी में स्थान प्राप्त करने वाला दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय एकमात्र राज्य विश्वविद्यालय है. इस श्रेणी में विश्वविद्यालय की रैंक वर्ष 2023 में 66, वर्ष 2024 में 63 और वर्ष 2025 एवं 2026 में 43 रही है, जो इसकी निरंतर प्रगति को दर्शाती है.



बीबीए (सरकारी संस्थान) श्रेणी में विश्वविद्यालय ने देश के 78 संस्थानों में 25वां स्थान प्राप्त किया है, जबकि वर्ष 2025 में इसकी रैंक 33 थी. इस प्रकार विश्वविद्यालय ने आठ स्थानों की उल्लेखनीय छलांग लगाई है. इस श्रेणी में स्थान प्राप्त करने वाले उत्तर प्रदेश के तीन राज्य विश्वविद्यालयों में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय दूसरे स्थान पर रहा. उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 एवं 2024 में विश्वविद्यालय इस श्रेणी की रैंकिंग में शामिल नहीं था.



इसी प्रकार बीसीए (सरकारी संस्थान) श्रेणी में विश्वविद्यालय ने देश के 65वां संस्थानों में 11वां स्थान प्राप्त कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है. वर्ष 2025 में विश्वविद्यालय की रैंक 22 थी, जबकि इस वर्ष 11वें स्थान पर पहुंचकर उसने 11 स्थानों का उल्लेखनीय सुधार किया है.

इस श्रेणी में शामिल उत्तर प्रदेश के छह राज्य विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय तीसरे स्थान पर रहा. वर्ष 2023 और 2024 में इस श्रेणी में भी विश्वविद्यालय को स्थान प्राप्त नहीं हुआ था.



कुलपति प्रो. पूनम टंडन ने कहा कि यह सफलता विश्वविद्यालय परिवार के शिक्षकों, विद्यार्थियों, शोधार्थियों, अधिकारियों, कर्मचारियों, पूर्व छात्रों तथा सभी हितधारकों के सामूहिक प्रयास, समर्पण एवं उत्कृष्ट कार्य संस्कृति का परिणाम है.



बता दें कि एमएमएमयूटीT की तो वैश्विक स्तर पर भी विश्वविद्यालय ने अपनी पहचान मजबूत की है. टाइम्स हायर एजुकेशन (THE) सस्टेनेबिलिटी इम्पैक्ट रेटिंग्स 2026 (Times Higher Education Sustainability Impact Ratings 2026) में एमएमएमयूटी को विश्व स्तर पर 1000–1500 बैंड में स्थान मिला है. संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goals (SDGs) के अंतर्गत विश्वविद्यालय ने SDG 7 (Affordable & Clean Energy) और SDG 9 (Industry, Innovation & Infrastructure) में वैश्विक स्तर पर 401–600 बैंड प्राप्त किया.