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गोरखपुर DDU और कैंसर संस्थान की रिसर्च; लीवर टेस्ट से भी गॉलब्लैडर कैंसर की पहचान संभव

गोरखपुर: बीमारियां बढ़ने के साथ ही रोकथाम और पहचान के लिए भी नित नए शोध हो रहे हैं. इसी कड़ी में गॉलब्लैडर कैंसर की पहचान के लिए दीनदयाल गोरखपुर यूनिवर्सिटी और हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर इंस्टीट्यूट के सम्मिलित शोध से यह तय हो पाया है कि लीवर टेस्ट से भी इसकी पहचान संभव है.

यह शोध कैंसर मरीजों और स्वस्थ व्यक्तियों के लीवर, किडनी में रक्त संबंधी मानकों की तुलना से तय किया गया है. भविष्य में कम खर्च वाली जांच से इसका पता लगाया जा सकेगा. इस शोध पत्र को स्प्रिंगर नेचर समूह के अंतरराष्ट्रीय जनरल में प्रकाशित किया गया है.

बायोटेक्नोलॉजी विभाग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की शोधार्थी प्रिया साहनी के शोध को निर्देशक प्रो. शरद मिश्रा के साथ ही हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर अस्पताल के चिकित्सकों ने पूरा किया है.

शोध पत्र का शीर्षक है 'Evaluation of Liver Function Test, Kidney Function Test and Hematological Profile of Gallbladder Carcinoma in Patients of Eastern Uttar Pradesh Region' अध्ययन में पाया गया है कि सामान्य रक्त और लीवर जांच के जरिए भी गॉलब्लैडर कैंसर के शुरुआती संकेत मिल सकते हैं.

गोरखपुर विश्वविद्यालय के बायोटेक्नोलॉजी विभाग के प्रो. शरद मिश्र ने बताया कि उनकी शोधार्थी प्रिया साहनी के अलावा इस शोध कार्य में हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र की डॉ. पूनम गुप्ता, डॉ. सीपी अवस्थी, डॉ. नरेंद्र बिरबिया और महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय की डॉ. अनुपम ओझा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. गाल ब्लैडर कैंसर में जीन स्तर पर होने वाले उत्परिवर्तनों का भी अध्ययन इसमें किया जाएगा.

गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. पूनम टंडन ने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में गॉलब्लैडर कैंसर के बढ़ते मामलों के बीच यह शोध आम लोगों के लिए उम्मीद की नई दिशा देता है. शोधार्थियों ने इसमें सामान्य रक्त जांच और बायोकेमिकल परीक्षण का जो माध्यम चुनकर कैंसर जैसी बीमारी की गंभीरता को पहचाना है, उससे ग्रामीण स्तर और सीमित संसाधन वालों को इससे बड़ा लाभ मिलेगा.

डॉ. पूनम गुप्ता और प्रो. शरद मिश्रा बताते हैं कि इसके लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के 143 कैंसर मरीजों और इतने ही स्वस्थ लोगों के रक्त नमूनों पर अध्ययन किया गया. मरीजों में लीवर, किडनी और सीबीसी के कई मानक सामान्य से अधिक पाए गए.