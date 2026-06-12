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गोरखपुर DDU और कैंसर संस्थान की रिसर्च; लीवर टेस्ट से भी गॉलब्लैडर कैंसर की पहचान संभव

मई महीने में यह शोध पत्र स्प्रिंगर नेचर समूह के अंतरराष्ट्रीय जनरल डिस्कवर अंकोलाजी में प्रकाशित हुआ है.

लीवर टेस्ट से भी गॉलब्लैडर कैंसर की पहचान संभव.
लीवर टेस्ट से भी गॉलब्लैडर कैंसर की पहचान संभव. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 12, 2026 at 8:53 AM IST

4 Min Read
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गोरखपुर: बीमारियां बढ़ने के साथ ही रोकथाम और पहचान के लिए भी नित नए शोध हो रहे हैं. इसी कड़ी में गॉलब्लैडर कैंसर की पहचान के लिए दीनदयाल गोरखपुर यूनिवर्सिटी और हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर इंस्टीट्यूट के सम्मिलित शोध से यह तय हो पाया है कि लीवर टेस्ट से भी इसकी पहचान संभव है.

यह शोध कैंसर मरीजों और स्वस्थ व्यक्तियों के लीवर, किडनी में रक्त संबंधी मानकों की तुलना से तय किया गया है. भविष्य में कम खर्च वाली जांच से इसका पता लगाया जा सकेगा. इस शोध पत्र को स्प्रिंगर नेचर समूह के अंतरराष्ट्रीय जनरल में प्रकाशित किया गया है.

बायोटेक्नोलॉजी विभाग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की शोधार्थी प्रिया साहनी के शोध को निर्देशक प्रो. शरद मिश्रा के साथ ही हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर अस्पताल के चिकित्सकों ने पूरा किया है.

शोध पत्र का शीर्षक है 'Evaluation of Liver Function Test, Kidney Function Test and Hematological Profile of Gallbladder Carcinoma in Patients of Eastern Uttar Pradesh Region' अध्ययन में पाया गया है कि सामान्य रक्त और लीवर जांच के जरिए भी गॉलब्लैडर कैंसर के शुरुआती संकेत मिल सकते हैं.

गोरखपुर विश्वविद्यालय के बायोटेक्नोलॉजी विभाग के प्रो. शरद मिश्र ने बताया कि उनकी शोधार्थी प्रिया साहनी के अलावा इस शोध कार्य में हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र की डॉ. पूनम गुप्ता, डॉ. सीपी अवस्थी, डॉ. नरेंद्र बिरबिया और महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय की डॉ. अनुपम ओझा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. गाल ब्लैडर कैंसर में जीन स्तर पर होने वाले उत्परिवर्तनों का भी अध्ययन इसमें किया जाएगा.

गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. पूनम टंडन ने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में गॉलब्लैडर कैंसर के बढ़ते मामलों के बीच यह शोध आम लोगों के लिए उम्मीद की नई दिशा देता है. शोधार्थियों ने इसमें सामान्य रक्त जांच और बायोकेमिकल परीक्षण का जो माध्यम चुनकर कैंसर जैसी बीमारी की गंभीरता को पहचाना है, उससे ग्रामीण स्तर और सीमित संसाधन वालों को इससे बड़ा लाभ मिलेगा.

डॉ. पूनम गुप्ता और प्रो. शरद मिश्रा बताते हैं कि इसके लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के 143 कैंसर मरीजों और इतने ही स्वस्थ लोगों के रक्त नमूनों पर अध्ययन किया गया. मरीजों में लीवर, किडनी और सीबीसी के कई मानक सामान्य से अधिक पाए गए.

कई मरीजों में हीमोग्लोबिन और लिंफोसाइट्स की मात्रा कम और WBC और न्यूट्रोफिल की संख्या अधिक पाई गई. यह शरीर में लगातार सूजन, प्रतिरोधक क्षमता में कमी और कैंसर के बढ़ते प्रभाव का संकेत है.

उन्होंने कहा कि शोध में अलग-अलग आयु वर्ग के पुरुष- महिलाओं को शामिल किया गया था. इसमें 41 से 70 वर्ष की आयु के लोग शामिल थे. इसमें ग्रामीण क्षेत्र की करीब 82% मरीज थे, जिसमें करीब 69% महिलाएं शामिल थीं.

शोध में मरीजों के व्यवसाय, स्मोकिंग, जलापूर्ति जैसे विषयों को भी शामिल किया गया था. शोध में यह पाया गया कि गालब्लैडर कैंसर के मरीजों में कम खर्च वाली जांच के माध्यम से समय रहते कैंसर की पहचान, मॉनिटरिंग और बेहतर उपचार की रणनीति को विकसित किया जा सकता है.

उन्होंने कहा कि अभी मई महीने में उनका यह शोध पत्र स्प्रिंगर नेचर समूह के अंतरराष्ट्रीय जनरल डिस्कवर अंकोलाजी में प्रकाशित हुआ है, जो शोध की मौलिकता पर मुहर है. शोधार्थी प्रिया साहनी के शोध के इस विषय को इन अनुभवी चिकित्सकों के माध्यम से बड़ा आयाम मिला है.

प्रिया ने बताया है कि शोध में सामने आया है कि गॉलब्लैडर कैंसर केवल पित्ताशय तक सीमित नहीं रहता बल्कि यह लिवर, किडनी, और शरीर की मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया को भी प्रभावित करता है.

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