स्वच्छता और पेयजल योजनाओं की रफ्तार सुस्त, धनबाद DDC ने जेई के वेतन पर लगाई रोक, कोऑर्डिनेटर को शोकॉज
डीडीसी ने धनबाद में साफ-सफाई और पानी की योजनाएं पूरी न करने पर अधिकारियों और इंजीनियरों को फटकार लगाई. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : September 29, 2026 at 5:03 PM IST
धनबादः जिले में स्वच्छता और पेयजल से जुड़ी योजनाओं की सुस्त रफ्तार को लेकर उप विकास आयुक्त सन्नी राज ने अधिकारियों और इंजीनियर्स को कड़ी फटकार लगाई है. मंगलवार को आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), जल जीवन मिशन, हर घर जल, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट और ओडीएफ प्लस योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की.
बैठक के दौरान कई योजनाओं के काम में अपेक्षित तेजी नहीं मिलने पर डीडीसी ने नाराजगी जताई. उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि लंबित योजनाओं को तय समयसीमा के भीतर पूरा किया जाए और काम की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए.
60 सेग्रीगेशन शेड का लक्ष्य निर्धारित
समीक्षा में सेग्रीगेशन शेड (Segregation Shed) के निर्माण की धीमी गति का मामला सामने आया. जिले में कुल 256 सेग्रीगेशन शेड बनाए जाने हैं. काम की निगरानी में लापरवाही मिलने पर डीडीसी ने तोपचांची के कनीय अभियंता (जूनियर इंजीनियर) को छोड़कर अन्य सभी कनीय अभियंताओं के एक माह के वेतन पर रोक लगाने का निर्देश दिया. साथ ही अगले एक महीने में 60 सेग्रीगेशन शेड का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया.
लापरवाही के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी
काम में लापरवाही के मामले में एक जिला समन्वयक को कारण बताओ नोटिस जारी करने का भी निर्देश दिया गया. डीडीसी ने कहा कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी.
जल जीवन मिशन की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि ग्रामीण परिवारों तक नियमित और सुचारू रूप से पेयजल पहुंचाना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है. उन्होंने पाइपलाइन बिछाने, सिविल वर्क और मशीनरी से जुड़े लंबित कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए.
लंबित बिल और भुगतान का समय पर निपटारा करने के आदेश
बैठक में जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन और सिविल वर्क की स्थिति, मशीनरी की उपलब्धता, लंबित भुगतान और पंचायतवार योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई. अधिकारियों को लंबित बिल और भुगतान का समय पर निपटारा करने के साथ ही योजनाओं में दोहराव रोकने और पूरी हो चुकी योजनाओं का समय पर हस्तांतरण सुनिश्चित करने को कहा गया.
कार्यों का फील्ड में जाकर निरीक्षण करने का निर्देश
डीडीसी ने अधिकारियों को रोजाना योजनाओं की प्रगति की निगरानी करने और जरूरत के अनुसार फील्ड में जाकर कार्यों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया. उन्होंने बीडीओ, मुखिया, प्रमुख और जिला परिषद सदस्यों के साथ समन्वय बनाकर काम की गुणवत्ता की जांच करने पर भी जोर दिया.
बैठक में पीएचईडी-2 के कार्यपालक अभियंता मुकेश कुमार मंडल, जिला एवं प्रखंड स्तर के समन्वयक और पीएमयू टीम (Project Management Unit) के सदस्य मौजूद रहे.
ये भी पढ़ें:
जलापूर्ति योजनाओं में लापरवाही पर डीडीसी सख्त, अधिकारियों को लगाई फटकार
2008 में शुरू हुई शहरी जलापूर्ति योजना, अब भी हजारों घरों तक नहीं पहुंचा नल का जल, कई इलाकों में पानी की गंभीर समस्या
15 दिन में काम शुरू नहीं किया तो संवेदकों पर होगी कार्रवाई, पेयजल योजनाओं को लेकर मंत्री योगेंद्र प्रसाद सख्त