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स्वच्छता और पेयजल योजनाओं की रफ्तार सुस्त, धनबाद DDC ने जेई के वेतन पर लगाई रोक, कोऑर्डिनेटर को शोकॉज

अधिकारियों और इंजीनियरों के साथ डीडीसी ने की बैठक ( Etv Bharat )

धनबादः जिले में स्वच्छता और पेयजल से जुड़ी योजनाओं की सुस्त रफ्तार को लेकर उप विकास आयुक्त सन्नी राज ने अधिकारियों और इंजीनियर्स को कड़ी फटकार लगाई है. मंगलवार को आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), जल जीवन मिशन, हर घर जल, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट और ओडीएफ प्लस योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की.