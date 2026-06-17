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धनबाद में मातृ वंदना योजना में लापरवाही पर डीडीसी का फटकार, बेहतर प्रदर्शन करने वाली पर्यवेक्षिकाएं हुईं सम्मानित

धनबाद: जिले में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की समीक्षा बैठक में लंबित मामलों और कार्यों में सुस्ती को लेकर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया. उप विकास आयुक्त (डीडीसी) सन्नी राज को बैठक के दौरान कई प्रखंडों में अपेक्षित प्रगति नहीं मिले. जिससे संबंधित महिला पर्यवेक्षिकाओं को फटकार लगाए. साथ ही कार्यशैली में सुधार और समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.

समाहरणालय सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लंबित आवेदनों, एनपीसीआई अपडेट, पोषण ट्रैकर और अन्य बिंदुओं की विस्तार से समीक्षा की गई. समीक्षा के दौरान यह सामने आया कि कुछ स्थानों पर आवेदन निष्पादन और तकनीकी प्रक्रियाओं में अनावश्यक विलंब हो रहा है. जिससे लाभुकों को समय पर योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है.

बेहतर प्रदर्शन करने वाली पर्यवेक्षिकाओं को सम्मानित करते हुए (ईटीवी भारत)

योजनाओं की क्रियांवयन में ढिलाई बार्दश्त नहीं: डीडीसी

इस पर उप विकास आयुक्त सन्नी राज ने नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित महिला पर्यवेक्षिकाओं को कड़ी फटकार लगाई. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकारी योजनाओं के क्रियांवयन में किसी भी स्तर की लापरवाही या ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने सभी लंबित मामलों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर निष्पादन करने, एनपीसीआई संबंधी त्रुटियों का शीघ्र समाधान करने और लाभुकों को बिना किसी बाधा के योजना का लाभ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए.