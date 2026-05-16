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जलापूर्ति योजनाओं में लापरवाही पर डीडीसी सख्त, अधिकारियों को लगाई फटकार

पदाधिकारियों के साथ बैठक करते डीडीसी ( Etv Bharat )

धनबाद: जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति योजनाओं की धीमी गति और कंपनियों की लापरवाही पर उप विकास आयुक्त (डीडीसी) सन्नी राज ने कड़ा रुख अपनाया है. जल एवं स्वच्छता समिति की समीक्षा बैठक में उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनहित से जुड़ी योजनाओं में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

पेयजल संकट का सामना

बैठक में बलियापुर फेज-1, ग्रामीण जलापूर्ति योजना तथा टुंडी फेज-1 की समीक्षा के दौरान पाया गया कि कार्यदायी संस्था श्री राम ईपीसी लंबे समय से काम कर रही है, लेकिन मजदूरों का भुगतान नहीं होने के कारण जलापूर्ति बाधित है. इससे दोनों प्रखंडों के हजारों ग्रामीणों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है.

कार्रवाई की चेतावनी दी गई

इस पर नाराजगी जताते हुए डीडीसी ने कंपनी के अधिकारियों को फटकार लगाई और निर्देश दिया कि लंबित मजदूरी का भुगतान तत्काल कर आज ही जलापूर्ति शुरू की जाए. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कंपनी का रवैया नहीं बदला तो सरकारी संपत्ति को अवैध रूप से रोके रखने के आरोप में नामजद प्राथमिकी दर्ज की जाएगी.

डीडीसी ने कहा कि मुख्यमंत्री की प्राथमिकता जनकल्याण और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार है, लेकिन कंपनी की कार्यशैली सरकार की इस सोच के अनुरूप नहीं है.

अभी तक केवल 20 किमी का काम हुआ है