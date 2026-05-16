ETV Bharat / state

जलापूर्ति योजनाओं में लापरवाही पर डीडीसी सख्त, अधिकारियों को लगाई फटकार

धनबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति योजनाओं की धीमी गति पर डीडीसी ने कड़ा रुख अपनाया है.

WATER SUPPLY SCHEMES DHANBAD
पदाधिकारियों के साथ बैठक करते डीडीसी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 16, 2026 at 11:18 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

धनबाद: जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति योजनाओं की धीमी गति और कंपनियों की लापरवाही पर उप विकास आयुक्त (डीडीसी) सन्नी राज ने कड़ा रुख अपनाया है. जल एवं स्वच्छता समिति की समीक्षा बैठक में उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनहित से जुड़ी योजनाओं में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

पेयजल संकट का सामना

बैठक में बलियापुर फेज-1, ग्रामीण जलापूर्ति योजना तथा टुंडी फेज-1 की समीक्षा के दौरान पाया गया कि कार्यदायी संस्था श्री राम ईपीसी लंबे समय से काम कर रही है, लेकिन मजदूरों का भुगतान नहीं होने के कारण जलापूर्ति बाधित है. इससे दोनों प्रखंडों के हजारों ग्रामीणों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है.

कार्रवाई की चेतावनी दी गई

इस पर नाराजगी जताते हुए डीडीसी ने कंपनी के अधिकारियों को फटकार लगाई और निर्देश दिया कि लंबित मजदूरी का भुगतान तत्काल कर आज ही जलापूर्ति शुरू की जाए. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कंपनी का रवैया नहीं बदला तो सरकारी संपत्ति को अवैध रूप से रोके रखने के आरोप में नामजद प्राथमिकी दर्ज की जाएगी.

डीडीसी ने कहा कि मुख्यमंत्री की प्राथमिकता जनकल्याण और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार है, लेकिन कंपनी की कार्यशैली सरकार की इस सोच के अनुरूप नहीं है.

अभी तक केवल 20 किमी का काम हुआ है

समीक्षा के दौरान बाघमारा फेज-2 जलापूर्ति योजना में कार्यरत आदित्य आरव डेवलपमेंट कंपनी की भी धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई गई है. 450 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने के लक्ष्य के मुकाबले अब तक केवल 20 किलोमीटर कार्य पूरा हुआ है. पर्याप्त सामग्री और श्रमिकों की कमी पर डीडीसी ने कहा कि यदि कंपनियां काम करने में सक्षम नहीं हैं तो परियोजना छोड़ दें.

राशि जमा करने का निर्देश दिया गया

बैठक में हर घर जल योजना, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, गोबर गैस संयंत्र, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट और अन्य योजनाओं की भी समीक्षा की गई. ग्राम जल स्वच्छता समिति के तहत सभी जल सहियाओं को सात दिनों के भीतर समिति के खाते में राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है. बैठक में पीएचईडी (पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट) के कार्यपालक इंजीनियर, प्रखंड विकास पदाधिकारी, कनीय अभियंताओं तथा संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया.

ये भी पढ़ेंः

न स्कूलों में पीने का पानी, न ग्रामीणों की बुझ रही प्यास! सरकारी योजनाओं का भी नहीं मिल पा रहा लाभ

गर्मी से पहले धनबाद प्रशासन अलर्ट, जलापूर्ति संबंधित शिकायत के लिए पोर्टल शुरू, तत्काल होगा समाधान

धनबाद में चार हजार करोड़ की जलापूर्ति योजनाएं लंबित, कोयलांचल की जनता प्यासी

TAGGED:

DEPUTY DEVELOPMENT COMMISSIONER
हर घर जल योजना
जल जीवन मिशन
ग्राम जल स्वच्छता समिति
WATER SUPPLY SCHEMES DHANBAD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.