DDA की 'कर्मजीवी आवास योजना 2026' लॉन्च, नरेला में 1200 से अधिक Ready to Move फ्लैटों पर 25 फीसदी की छूट
DDA ने कामकाजी लोगों के लिए घर के सपने को अधिक सुलभ और किफायती बनाने के उद्देश्य से ये योजना शुरू की है.
Published : July 22, 2026 at 4:51 PM IST
नई दिल्ली: स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने शहर के कामकाजी वर्ग और सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बेहद आकर्षक आवासीय योजना की घोषणा की है. दिल्ली के उपराज्यपाल एवं डीडीए के अध्यक्ष सरदार तरनजीत सिंह संधू ने 'डीडीए कर्मजीवी आवास योजना 2026' को लॉन्च किया.
इस विशेष हाउसिंग स्कीम के तहत नरेला के सेक्टर ए1-ए4 (पॉकेट-11) स्थित 1,200 से अधिक रेडी टू मूव फ्लैटों पर सीधे तौर पर 25 प्रतिशत की भारी छूट दी जा रही है.
जानिए किसके लिए है यह योजना
कर्मजीवी आवास योजना 2026 को विशेष रूप से उन लोगों के लिए तैयार किया गया है जिन्होंने देश के निर्माण और आर्थिक विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है. इस योजना के दायरे में कई श्रेणियों के लोग शामिल हैं. इसमें केंद्र व राज्य सरकार में कार्यरत और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी, कॉर्पोरेट सेक्टर के कामकाजी पेशेवर, व्यावसायिक और उद्यमी क्षेत्रों से जुड़े लोग तथा अलग-अलग सेक्टर के प्रोफेशनल फ्लैट लेते हैं तो फ्लैटों की श्रेणियां और संशोधित में 25 फीसद की रियायत मिलेगी.
इस योजना के अंतर्गत 1 बीएचके, 2 बीएचके और 3 बीएचके फ्लैट उपलब्ध कराए गए हैं. 25 प्रतिशत की बंपर छूट के बाद इन फ्लैटों की शुरुआती कीमतें बेहद किफायती हो गई हैं. 1बेड रूम फ्लैट 33.40 लाख से शुरू , दो बेडरूम के फ्लैट 75.55 लाख और तीन बेड रूम के फ्लैट से 1.065 करोड़ से शुरू हो रही है.
नरेला का तेजी से उभरता हुआ ग्रोथ कॉरिडोर
यह आवासीय परियोजना नरेला सब-सिटी के तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्र में स्थित है, जो आने वाले समय में दिल्ली के प्रमुख विकास गलियारों में से एक के रूप में उभर रहा है. यह क्षेत्र मजबूत सड़क नेटवर्क और सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है. परियोजना की प्रमुख विशेषताओं में आगामी मेट्रो स्टेशन से मात्र 1.2 किलोमीटर की दूरी, प्रस्तावित आरआरटीएस (RRTS) स्टेशन से 1.9 किलोमीटर दूर, नरेला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से 2 किलोमीटर और आगामी एजुकेशन हब से 5 किलोमीटर की दूरी है. इसके अलावे मामूरपुर जंगल के पास और हरे-भरे प्राकृतिक परिदृश्य से घिरा यह क्षेत्र निवासियों को प्रदूषण मुक्त और शांत वातावरण प्रदान करता है.
नरेला में बढ़ रहा है होमबॉयर्स का रुझान
डीडीए के हालिया बिक्री आंकड़ों के अनुसार नरेला सब-सिटी होमबॉयर्स की पहली पसंद बनता जा रहा है. चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में डीडीए ने कुल 1,284 फ्लैट बेचकर 1,020 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व अर्जित किया है. इसमें से अकेले नरेला सब-सिटी से 1,153 फ्लैट बिके, जो कुल बिक्री का लगभग 90 प्रतिशत है.
योजना की प्रमुख विशेषताएं और सुविधाएं
फ्रीहोल्ड अधिकार: सभी फ्लैट फ्रीहोल्ड आधार पर दिए जा रहे हैं, जिससे आवंटियों को संपत्ति के पूर्ण अधिकार मिलेंगे.संपत्ति की कोई पाबंदी नहीं: इस योजना के तहत फ्लैट खरीदने के लिए मौजूदा संपत्ति के स्वामित्व पर कोई प्रतिबंध नहीं है. यदि आवेदक के पास पहले से कोई घर है, तब भी वह इस योजना में आवेदन कर सकता है.
फ्लैटों को मिलान :
डीडीए के निर्धारित नियमों और मंजूरियों के अधीन, जरूरत पड़ने पर आसपास के दो फ्लैटों को आपस में मिलाने का विकल्प भी उपलब्ध कराया गया है. योजना की पात्रता, नियम व शर्तों, मूल्य निर्धारण और पंजीकरण प्रक्रिया से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए इच्छुक लोग डीडीए की वेबसाइट www.dda.gov.in या डीडीए आवास पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं. इसके अलावा किसी भी प्रकार की सहायता के लिए डीडीए के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-110-332 पर भी संपर्क किया जा सकता है.
महत्वपूर्ण तिथियां और बुकिंग प्रक्रिया
- इस योजना में आवेदन करने और फ्लैट बुक करने के लिए डीडीए ने तिथियां जारी कर दी हैं. पंजीकरण की शुरुआत 24 जुलाई 2026 से शुरू होगी.
- बुकिंग की शुरुआत15 अगस्त 2026 से 'पहले आओ, पहले पाउंड' के आधार पर खुलेगी.
बुकिंग प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी, जिसे आवेदक आधिकारिक डीडीए आवास पोर्टल (https://eservices.dda.org.in) के माध्यम से पूरा कर सकेंगे. पारदर्शिता बनाए रखने के लिए डीडीए ने खरीदारों को फ्लैट की गुणवत्ता और लेआउट देखने के लिए सैंपल फ्लैट्स भी तैयार रखे हैं, जिसे देखा जा सकता है.
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