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DDA की 'कर्मजीवी आवास योजना 2026' लॉन्च, नरेला में 1200 से अधिक Ready to Move फ्लैटों पर 25 फीसदी की छूट

नई दिल्ली: स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने शहर के कामकाजी वर्ग और सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बेहद आकर्षक आवासीय योजना की घोषणा की है. दिल्ली के उपराज्यपाल एवं डीडीए के अध्यक्ष सरदार तरनजीत सिंह संधू ने 'डीडीए कर्मजीवी आवास योजना 2026' को लॉन्च किया.

इस विशेष हाउसिंग स्कीम के तहत नरेला के सेक्टर ए1-ए4 (पॉकेट-11) स्थित 1,200 से अधिक रेडी टू मूव फ्लैटों पर सीधे तौर पर 25 प्रतिशत की भारी छूट दी जा रही है.

जानिए किसके लिए है यह योजना

कर्मजीवी आवास योजना 2026 को विशेष रूप से उन लोगों के लिए तैयार किया गया है जिन्होंने देश के निर्माण और आर्थिक विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है. इस योजना के दायरे में कई श्रेणियों के लोग शामिल हैं. इसमें केंद्र व राज्य सरकार में कार्यरत और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी, कॉर्पोरेट सेक्टर के कामकाजी पेशेवर, व्यावसायिक और उद्यमी क्षेत्रों से जुड़े लोग तथा अलग-अलग सेक्टर के प्रोफेशनल फ्लैट लेते हैं तो फ्लैटों की श्रेणियां और संशोधित में 25 फीसद की रियायत मिलेगी.

इस योजना के अंतर्गत 1 बीएचके, 2 बीएचके और 3 बीएचके फ्लैट उपलब्ध कराए गए हैं. 25 प्रतिशत की बंपर छूट के बाद इन फ्लैटों की शुरुआती कीमतें बेहद किफायती हो गई हैं. 1बेड रूम फ्लैट 33.40 लाख से शुरू , दो बेडरूम के फ्लैट 75.55 लाख और तीन बेड रूम के फ्लैट से 1.065 करोड़ से शुरू हो रही है.

नरेला का तेजी से उभरता हुआ ग्रोथ कॉरिडोर

यह आवासीय परियोजना नरेला सब-सिटी के तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्र में स्थित है, जो आने वाले समय में दिल्ली के प्रमुख विकास गलियारों में से एक के रूप में उभर रहा है. यह क्षेत्र मजबूत सड़क नेटवर्क और सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है. परियोजना की प्रमुख विशेषताओं में आगामी मेट्रो स्टेशन से मात्र 1.2 किलोमीटर की दूरी, प्रस्तावित आरआरटीएस (RRTS) स्टेशन से 1.9 किलोमीटर दूर, नरेला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से 2 किलोमीटर और आगामी एजुकेशन हब से 5 किलोमीटर की दूरी है. इसके अलावे मामूरपुर जंगल के पास और हरे-भरे प्राकृतिक परिदृश्य से घिरा यह क्षेत्र निवासियों को प्रदूषण मुक्त और शांत वातावरण प्रदान करता है.

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