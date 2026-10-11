DDA की लापरवाही बनी जानलेवा! दो बच्चों का खाली प्लॉट में भरे पानी में डूबने से मौत
रोहिणी सेक्टर 39 और 41 के पास जलभराव में डूबने से दो बच्चों की दर्दनाक मौत,जलभराव की समस्या और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल
Published : October 11, 2026 at 2:11 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में जलभराव की समस्या अब मासूमों की जान पर भारी पड़ रही है. रोहिणी सेक्टर 39 और 41 के पास जलभराव में डूबने से सात और आठ साल के दो बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई. सबसे दुखद बात यह है कि दोनों बच्चे एक ही घर के थे. इस हादसे के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है. घटना ने एक बार फिर इलाके में जलभराव की समस्या और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
रोहिणी सेक्टर 39 और 41 के पास जमा पानी में दो बच्चे डूब गए. दोनों बच्चों की उम्र सात और आठ साल बताई जा रही है. हादसे की सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस और गोताखोरों की टीम पहुंची और बचाव अभियान शुरू किया गया.
जानकारी के अनुसार, तलाश के दौरान पहले एक बच्चे का शव बरामद कर लिया गया था, जबकि दूसरा बच्चा लापता था. इसके बाद गोताखोरों की टीम ने दूसरे बच्चे की तलाश जारी रखी. काफी प्रयासों के बाद दूसरे बच्चे का शव भी जलभराव से बाहर निकाल लिया गया. मौके पर पहुंची अमन विहार थाना पुलिस ने दोनों बच्चों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए संजय गांधी अस्पताल भेज दिया है. पुलिस मामले से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है.
स्थानीय लोगों के मुताबिक, इलाके में जलभराव की समस्या लंबे समय से परेशानी का कारण बनी हुई है. बताया जा रहा है कि यह जलभराव से जुड़ी तीसरी या चौथी घटना है. यह क्षेत्र आम आदमी पार्टी के विधायक अनिल झा के विधानसभा क्षेत्र में आता है. ऐसे में इस दर्दनाक हादसे के बाद जलभराव की समस्या को लेकर सवाल उठ रहे हैं.
स्थानीय महिला इन्होंने बताया कि प्रेमनगर थाना बीट कांस्टेबल ने यहां देखा कि दो बच्चे डूब गए यहां तो पुलिस आई ओर सर्च किया कि दोनों बच्चे कहां डूबे है गोताखोर भी आए ओर दोनों बच्चों के शव को निकाला पर पानी की गहराई इतनी नहीं है जिसे बच्चे डूब जाए पर ये डीडीए की लापरवाही है कि यहां सालों से ऐसे ही पानी भरा पड़ा है.
फिलहाल दो मासूम बच्चों की मौत से पूरे इलाके में शोक का माहौल है. सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान कब होगा और भविष्य में ऐसी दर्दनाक घटनाओं को रोकने के लिए जिम्मेदार विभाग कब ठोस कदम उठाएंगे. स्थानीय लोगों की बाइट के जरिए भी इलाके की समस्याओं और उनकी मांगों को सामने लाया जाएगा.
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