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DDA की लापरवाही बनी जानलेवा! दो बच्चों का खाली प्लॉट में भरे पानी में डूबने से मौत

डीडीए की लापरवाही बनी दो बच्चों के मौत की वजह ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में जलभराव की समस्या अब मासूमों की जान पर भारी पड़ रही है. रोहिणी सेक्टर 39 और 41 के पास जलभराव में डूबने से सात और आठ साल के दो बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई. सबसे दुखद बात यह है कि दोनों बच्चे एक ही घर के थे. इस हादसे के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है. घटना ने एक बार फिर इलाके में जलभराव की समस्या और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

रोहिणी सेक्टर 39 और 41 के पास जमा पानी में दो बच्चे डूब गए. दोनों बच्चों की उम्र सात और आठ साल बताई जा रही है. हादसे की सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस और गोताखोरों की टीम पहुंची और बचाव अभियान शुरू किया गया.