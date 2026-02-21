ETV Bharat / state

DDA का मास्टर प्लान, 48 गांवों का होगा शहरीकरण; 15,000 करोड़ के बजट को दी मंजूरी

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 48 ग्रामीण गांवों को शहरी घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.

दिल्ली के कायाकल्प को DDA की बड़ी मंजूरी
दिल्ली के कायाकल्प को DDA की बड़ी मंजूरी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 21, 2026 at 2:28 PM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रामीण इलाकों की सूरत बदलने की दिशा में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने एक बड़ा कदम उठाया है. शुक्रवार को उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में हुई बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए करीब 15,000 करोड़ रुपये के बजट को हरी झंडी दी गई. इस बजट का मुख्य फोकस दिल्ली के बचे हुए 48 ग्रामीण गांवों का शहरीकरण करना और अटल कैंटीन जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं को गति देना है.

ग्रामीण दिल्ली को मिलेगी नई पहचान

लंबे समय से विकास की मुख्यधारा से कटे दिल्ली के 48 गांवों के लिए यह खबर किसी वरदान से कम नहीं है. डीडीए ने इन गांवों को शहरी घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. वर्तमान में दिल्ली के कुल 357 गांवों में से 309 पहले ही शहरी श्रेणी में आ चुके हैं. शेष 48 गांवों को, जो अभी भी दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम के तहत कृषि भूमि मानदंडों से संचालित होते हैं, अब नगर निगम अधिनियम की धारा 507 के तहत शहरी क्षेत्र घोषित किया जाएगा. शहरीकरण होने से कई फायदे होंगे. जिसमें ग्रामीण अब अपनी जमीन को विकास के लिए पूल कर सकेंगे. इन क्षेत्रों में सड़क, सीवरेज और पार्क जैसी आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी. योजनाबद्ध विकास के तहत ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट और ग्रीन एरिया डेवलपमेंट जैसी योजनाओं का लाभ इन गांवों को मिलेगा.

विनय कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में बैठक
विनय कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में बैठक (ETV Bharat)

एक रुपये के टोकन रेंट पर खुलेंगी अटल कैंटीन

गरीब और जरूरतमंद तबके को राहत देने के लिए डीडीए ने एक बेहद मानवीय निर्णय लिया है. डीडीए ने अटल कैंटीन के निर्माण के लिए खाली पड़ी जमीनों के आवंटन को मंजूरी दी है. यह जमीन दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड को महज एक रुपये प्रति वर्ष के सांकेतिक लीज पर 9 साल के लिए दी जाएगी. इससे शहर के विभिन्न हिस्सों में कम लागत पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने की राह आसान होगी.

राजस्व बढ़ाने के लिए नई विज्ञापन नीति

डीडीए ने न केवल खर्च पर ध्यान दिया है, बल्कि अपनी कमाई बढ़ाने के लिए एक नई और विस्तृत विज्ञापन नीति को भी मंजूरी दी है. इसके तहत डीडीए की खाली संपत्तियों, पार्कों और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उपयोग विज्ञापन के लिए किया जाएगा. यह नीति दिल्ली आउटडोर विज्ञापन नीति 2017 के अनुरूप होगी. डीडीए इसके लिए मेट्रो और रेलवे की तर्ज पर रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल अपनाएगा. खास बात यह है कि डीडीए के पार्कों के भीतर प्रदर्शित विज्ञापनों से होने वाली आय में किसी अन्य एजेंसी के साथ हिस्सेदारी नहीं करनी होगी.

नरेला बनेगा एजुकेशन हब, मिली बड़ी राहत

शिक्षा के क्षेत्र में नरेला सब-सिटी को प्रमोट करने के लिए डीडीए ने उदारता दिखाई है. वहां आवंटित जमीन पर देरी से भुगतान करने वाले सात सरकारी विश्वविद्यालयों को प्रीमियम और ब्याज में बड़ी राहत दी गई है. इस प्रस्ताव को अब अंतिम मंजूरी के लिए केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के पास भेजा जाएगा. इससे नरेला इलाके में उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी.

डीडीए की वित्तीय स्थिति में सुधार

बैठक में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार, डीडीए की वित्तीय सेहत में लगातार सुधार हो रहा है. 18 फरवरी तक प्राधिकरण ने 2,112 करोड़ रुपये का राजस्व सरप्लस दर्ज किया है. उपराज्यपाल वीके सक्सेना के अनुसार यह लगातार तीसरा साल है जब डीडीए मुनाफे में रहा है. आगामी वित्त वर्ष के लिए आवंटित 14,962 करोड़ रुपये का बजट दिल्ली के समग्र विकास की नई इबारत लिखने को तैयार है.

"यह निर्णय दिल्ली के ग्रामीण इलाकों के विकास की बाधाओं को दूर करेगा और बुनियादी ढांचे के अंतर को पाटने में मील का पत्थर साबित होगा." - वीके सक्सेना, उपराज्यपाल

