पहले आओ-पहले पाओ... DDA की नई हाउसिंग स्कीम लॉन्च, जानें कब से बुकिंग और रजिस्ट्रेशन ?
डीडीए की टॉवरिंग हाइट्स हाउसिंग स्कीम 2026 ईस्ट दिल्ली में घर खरीदने का बड़ा मौका लेकर आई है.
Published : January 3, 2026 at 10:19 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में अपने घर का सपना देख रहे लोगों के लिए साल 2026 की शुरुआत राहत भरी साबित हो रही है. दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने ईस्ट दिल्ली के कड़कड़डूमा इलाके में 'टॉवरिंग हाइट्स हाउसिंग स्कीम 2026' की शुरुआत कर दी है. टॉवरिंग हाइट्स हाउसिंग स्कीम 2026 खास तौर पर उन परिवारों और कर्मचारियों को ध्यान में रखकर लाई गई है, जो लंबे समय से ईस्ट दिल्ली के विकसित और अच्छी कनेक्टिविटी वाले इलाकों में सरकारी आवास की तलाश कर रहे थे.
NBCC के सुपरविज़न के तहत, DDA के टावरिंग हाइट्स को एक प्रीमियम रेजिडेंशियल एड्रेस के तौर पर डिज़ाइन किया गया है, जिसमें 48-मंज़िला, 155-मीटर ऊंचा टावर है, जो इसे दिल्ली की सबसे ऊंची रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाता है.
DDA के एक बयान में कहा गया है, "इस स्कीम के तहत, कुल 741 फ्लैट व्यक्तियों (रिटेल खरीदारों) को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिए जाएंगे. इसके अलावा, 107 फ्लैट सरकारी संस्थानों को बल्क अलॉटमेंट के लिए रखे गए हैं. अधिकारियों ने बताया कि फ्लैट्स के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 8 जनवरी से शुरू होगा और यह स्कीम इस साल मार्च में खत्म होगी.
बयान में आगे कहा गया है, "हर फ्लैट के लिए बुकिंग अमाउंट 4,00,000 रुपये होगा और रिटेल कैटेगरी के तहत कोई भी आवेदक कितने भी फ्लैट बुक कर सकता है, इस पर कोई रोक नहीं होगी." फ्लैट्स की कीमत 1.7 करोड़ रुपये से 2 करोड़ रुपये के बीच है. DDA ने आगे कहा कि फ्लैट्स अभी बन रहे हैं, 90 प्रतिशत से ज़्यादा काम पूरा हो चुका है, और इसलिए, अलॉटीज़ को कुल कीमत का सिर्फ़ 75 प्रतिशत ही देना होगा. बाकी 25 प्रतिशत राशि कब्जा दिए जाने से पहले जमा करनी होगी.
यह दिल्ली की ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) पॉलिसी के तहत डेवलप किया गया पहला हाउसिंग प्रोजेक्ट है. पिछले साल इस हाउसिंग स्कीम के पहले फेज़ में, इसी कॉम्प्लेक्स में DDA ने 1026 फ्लैट्स दिए थे.
