पहले आओ-पहले पाओ... DDA की नई हाउसिंग स्कीम लॉन्च, जानें कब से बुकिंग और रजिस्ट्रेशन ?

नई दिल्ली: दिल्ली में अपने घर का सपना देख रहे लोगों के लिए साल 2026 की शुरुआत राहत भरी साबित हो रही है. दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने ईस्ट दिल्ली के कड़कड़डूमा इलाके में 'टॉवरिंग हाइट्स हाउसिंग स्कीम 2026' की शुरुआत कर दी है. टॉवरिंग हाइट्स हाउसिंग स्कीम 2026 खास तौर पर उन परिवारों और कर्मचारियों को ध्यान में रखकर लाई गई है, जो लंबे समय से ईस्ट दिल्ली के विकसित और अच्छी कनेक्टिविटी वाले इलाकों में सरकारी आवास की तलाश कर रहे थे.

NBCC के सुपरविज़न के तहत, DDA के टावरिंग हाइट्स को एक प्रीमियम रेजिडेंशियल एड्रेस के तौर पर डिज़ाइन किया गया है, जिसमें 48-मंज़िला, 155-मीटर ऊंचा टावर है, जो इसे दिल्ली की सबसे ऊंची रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाता है.

DDA के एक बयान में कहा गया है, "इस स्कीम के तहत, कुल 741 फ्लैट व्यक्तियों (रिटेल खरीदारों) को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिए जाएंगे. इसके अलावा, 107 फ्लैट सरकारी संस्थानों को बल्क अलॉटमेंट के लिए रखे गए हैं. अधिकारियों ने बताया कि फ्लैट्स के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 8 जनवरी से शुरू होगा और यह स्कीम इस साल मार्च में खत्म होगी.