डीडीए की जनसाधारण योजना दोबारा 11 नवंबर को होगी लॉन्च, जानिए कितने में खरीद सकते हैं फ्लैट

डीडीए 11 नवंबर को जन साधारण आवास योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ करेगा, जिसके तहत दिल्ली के अलग-अलग ईलाकों में निम्न आय वर्ग (एलआईजी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के तहत 1,537 किफायती फ्लैट उपलब्ध कराए जाएंगे. यह फ्लैट दिल्ली के सेंट्रल और नॉर्थ दिल्ली के रिहायशी ईलाकों में बने हुए हैं. जैसे शिवाजी मार्ग (मोती नगर), रामगढ़ कॉलोनी, जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन के पास, रोहिणी सेक्टर 34 और 35 और अर्बन एक्सटेंशन रोड-2 के साथ, और नरेला, सेक्टर जी6-जी7, पॉकेट 11 के समीप तैयार हैं. जो प्रस्तावित रिठाला-नरेला-कुंडली मेट्रो कॉरिडोर के निकट है.

नई दिल्ली: दिल्ली में सस्ता घर खरीदने की चाहत रखने वालों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) 11 नवंबर को हाउसिंग स्कीम लाने जा रही है. इस स्कीम के तहत 11 नवंबर से बुकिंग शुरू होगी और ई नीलामी के जरिए फ्लैट आवंटित की जाएगी. इन फ्लैटों को खरीदने के इच्छुक लोग 11 नवंबर को दोपहर 12 बजे से आवेदक डीडीए के आवास पोर्टल https://eservices.dda.org.in के माध्यम से 2,500 रुपये का एकमुश्त पंजीकरण शुल्क देकर पंजीकरण करा सकते हैं. जिन लोगों ने पहले ही इस योजना के तहत पंजीकरण करा लिया है, उन्हें दोबारा पंजीकरण कराने की ज़रूरत नहीं है. बाद में, एलआईजी फ्लैटों के लिए एक लाख रुपये और ईडब्ल्यूएस फ्लैटों के लिए 50 हज़ार रुपये देकर बुकिंग कराई जा सकती है.

फ्लैट 15 फीसद छूट पर उपलब्ध हैं: योजना में शामिल 1,537 फ्लैटों में से 1,120 ईडब्ल्यूएस फ्लैट नरेला में हैं और इनकी कीमत लगभग 11.9 लाख रुपये है. ये फ्लैट 15 फीसद छूट पर उपलब्ध हैं. रोहिणी सेक्टर 34 और 35 में, 308 एलआईजी फ्लैट लगभग 14.2 लाख रुपये में उपलब्ध हैं. रामगढ़ कॉलोनी में 73 अन्य एलआईजी फ्लैट 15 फीसद छूट के साथ 14.5 लाख रुपये तक की कीमत पर उपलब्ध होंगे. वहीं, शिवाजी मार्ग, मोती नगर में 36 ईडब्ल्यूएस फ्लैट आकार और स्थान के आधार पर 25.2 लाख रुपये से 32.7 लाख रुपये के बीच उपलब्ध हैं. इस कीमत में कन्वर्ज़न और पानी के कनेक्शन का शुल्क शामिल नहीं है.

आवंटन पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर होगा: इस योजना को लेकर डीडीए सदस्य ओपी शर्मा ने बताया कि प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और आवंटन पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर होगा, जैसा कि पहले चरण के दौरान किया गया था, जो सफल रहा था. उन्होंने बताया कि इससे पहले 11 सितंबर को स्कीम लांच की गई थी. पहले चरण को मिली ज़बरदस्त प्रतिक्रिया के बाद दूसरे चरण की शुरुआत की गई, पहले चरण में ही स्कीम लांच शुरू होते ही कुछ ही घंटों में 1,167 फ्लैट बुक हो गए थे. डीडीए के अधिकारी बताते हैं, "खरीदारों के रिस्पॉन्स को देखते हुए डीडीए ने मध्यम और निम्न-आय वाले परिवारों के बीच किफायती आवास की बढ़ती माँग को पूरा करने के लिए दूसरे चरण की शुरुआत में तेज़ी लाई."

दिल्ली विकास प्राधिकरण की हाउसिंग पॉलिसी (ETV Bharat)

बता दें कि डीडीए ने अपनी हाउसिंग पॉलिसी में गत कुछ वर्षों में कई बदलाव किया है. इससे फ्लैट खरीदने वाले लोगों के साथ-साथ डीडीए को भी राजस्व में बढ़ोतरी हुई है. डीडीए की हाउसिंग पॉलिसी का पहले आम लोग बरसों तक इंतजार करते थे, तैयार फ्लैटों के मुकाबले आवेदन इतने अधिक होते थे कि डीडीए लोगों की जरूरत को पूरा नहीं कर पाती थी. लॉटरी स्कीम के जरिए फ्लैट का आवंटन होता था. मगर गत वर्षो के दौरान डीडीए ने अपनी जमीन पर बड़े पैमाने पर फ्लैट तैयार कर उसे "पहले आओ, पहले पाओ" पॉलिसी के तहत जिस तरह बेचना शुरू किया नतीजा है कि बीते तीन वर्षों (2022-23 से 2024-25) में डीडीए 20,247 से फ्लैट की बिक्री कर चुकी है. जबकि वहीं इससे पहले के तीन सालों (2019-20 से 2021-22) में कुल 6,435 फ्लैटों की बिक्री हुई थी.





