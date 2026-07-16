ETV Bharat / state

DDA हाउसिंग स्कीम 31 जुलाई तक बढ़ी, पहली तिमाही में 1,284 फ्लैट बिके

नई दिल्ली: दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने अपनी विभिन्न हाउसिंग स्कीमों की अवधि बढ़ाकर 31 जुलाई 2026 तक कर दी है.'पहले आओ-पहले पाओ' के आधार पर संचालित इन योजनाओं को लोगों से मिल रहे शानदार रेस्‍पॉन्‍स के चलते आगे बढ़ाया गया है. वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में डीडीए ने 1,284 फ्लैटों की बिक्री कर 1,020 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के 462 करोड़ रुपये के मुकाबले दोगुने से भी अधिक है.

दिल्ली के उप-राज्यपाल सरदार तरनजीत सिंह संधू की ओर से दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा विकसित सब-सिटीज (उप-नगरों) को नए सिरे से तैयार करने पर लगातार ध्यान देने के कारण प्राधिकरण ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में घरों की जबरदस्त बिक्री दर्ज की है. यह इसकी हाउसिंग स्कीम में लोगों का बढ़ता भरोसा दिखाता है. डीडीए के अनुसार, इस उपलब्धि में नरेला सब-सिटी की सबसे बड़ी भूमिका रही, जहां अकेले 1,153 फ्लैट बिके. यह कुल बिक्री का लगभग 90 प्रतिशत है.

नरेला में अर्बन एक्सटेंशन रोड-2 (यूईआर-2) और प्रस्तावित रिठाला-नरेला-कुंडली मेट्रो कॉरिडोर जैसी परियोजनाओं से कनेक्टिविटी बेहतर होने के कारण क्षेत्र की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है. तिमाही के दौरान 336 ईडब्ल्यूएस, 322 एलआईजी, 435 एमआईजी और 191 एचआईजी श्रेणी के फ्लैटों की बिक्री हुई. इनमें एमआईजी वर्ग की हिस्सेदारी सबसे अधिक 34 प्रतिशत रही. वहीं, नरेला में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लगभग सभी फ्लैट बिक गए, जिससे किफायती आवासों की बढ़ती मांग का पता चलता है.