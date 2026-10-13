DDA आवास योजना 2026: नरेला में 2516 फ्लैट्स पर 25 फीसद की भारी छूट, 14 अक्टूबर से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन
योजना के तहत फ्लैट्स की बुकिंग और पंजीकरण की प्रक्रिया 14 अक्टूबर से आधिकारिक तौर पर शुरू हो जाएगी.
Published : October 13, 2026 at 12:22 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने राजधानी में घर खरीदने का सपना देख रहे लोगों के लिए नवरात्रि में योजना लेकर आई है. डीडीए आवास योजना 2026 के तहत उत्तर दिल्ली के नरेला उपनगर में स्थित कुल 2516 फ्लैट्स पर 25 प्रतिशत की आकर्षक छूट दी जा रही है. इस योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया कल यानी 14 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है. प्राधिकरण के इस कदम से मध्य वर्ग और कमजोर आय वर्ग के लोगों के लिए अपना आशियाना पाना काफी आसान हो जाएगा.
आकर्षक छूट के साथ मिल रहे फ्लैट्स
अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, डीडीए ने नरेला के विभिन्न सेक्टरों में स्थित इन फ्लैट्स की कीमतों में सीधे 25 फीसदी की कटौती करने का निर्णय लिया है. यह छूट योजना उन लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है जो महंगे होते प्रॉपर्टी बाजार के कारण दिल्ली में घर नहीं खरीद पा रहे थे. इन फ्लैट्स में आधुनिक सुविधाओं के साथ-साथ बेहतर कनेक्टिविटी पर भी विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे भविष्य में यहां रहने वाले लोगों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े.
14 अक्टूबर से शुरू होगा पंजीकरण
योजना के तहत फ्लैट्स की बुकिंग और पंजीकरण की प्रक्रिया 14 अक्टूबर से आधिकारिक तौर पर शुरू हो जाएगी. इच्छुक खरीदार डीडीए की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी और सुगम बनाया गया है ताकि आवेदक घर बैठे आसानी से पूरी प्रक्रिया पूरी कर सकें. योजना से जुड़ी विस्तृत जानकारी, पात्रता और नियम वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए गए हैं.
नरेला उपनगर का हो रहा है कायाकल्प
डीडीए अधिकारियों का कहना है कि नरेला को एक प्रमुख और आधुनिक आवासीय और व्यावसायिक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है. यहां आने वाले समय में मेट्रो विस्तार, चौड़ी सड़कें और बेहतर सुरक्षा व्यवस्था जैसी कई बुनियादी सुविधाएं और तेजी से विकसित होंगी. ऐसे में इन रियादती दरों पर मिलने वाले फ्लैट्स में निवेश करना भविष्य के लिहाज से भी काफी फायदेमंद साबित हो सकता है. जानकारों का मानना है कि छूट मिलने के कारण इन फ्लैट्स के लिए भारी संख्या में आवेदन आ सकते हैं, इसलिए खरीदारों को समय रहते पंजीकरण कराने की सलाह दी गई है.
ऐसे करें आवेदन और पंजीकरण
जो नागरिक इन फ्लैटों को बुक करना चाहते हैं, वे डीडीए की आधिकारिक वेबसाइट www.dda.gov.in या इसके डेडिकेटेड आवास पोर्टल eservices.dda.org.in पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं. यदि कोई आवेदक पहले से ही डीडीए की किसी अन्य 'पहले आओ, पहले पाओ' योजना में रजिस्टर्ड है, तो उसे दोबारा पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी.
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