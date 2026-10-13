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DDA आवास योजना 2026: नरेला में 2516 फ्लैट्स पर 25 फीसद की भारी छूट, 14 अक्टूबर से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन

DDA आवास योजना 2026 ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने राजधानी में घर खरीदने का सपना देख रहे लोगों के लिए नवरात्रि में योजना लेकर आई है. डीडीए आवास योजना 2026 के तहत उत्तर दिल्ली के नरेला उपनगर में स्थित कुल 2516 फ्लैट्स पर 25 प्रतिशत की आकर्षक छूट दी जा रही है. इस योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया कल यानी 14 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है. प्राधिकरण के इस कदम से मध्य वर्ग और कमजोर आय वर्ग के लोगों के लिए अपना आशियाना पाना काफी आसान हो जाएगा.

आकर्षक छूट के साथ मिल रहे फ्लैट्स

अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, डीडीए ने नरेला के विभिन्न सेक्टरों में स्थित इन फ्लैट्स की कीमतों में सीधे 25 फीसदी की कटौती करने का निर्णय लिया है. यह छूट योजना उन लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है जो महंगे होते प्रॉपर्टी बाजार के कारण दिल्ली में घर नहीं खरीद पा रहे थे. इन फ्लैट्स में आधुनिक सुविधाओं के साथ-साथ बेहतर कनेक्टिविटी पर भी विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे भविष्य में यहां रहने वाले लोगों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े.