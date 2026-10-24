DDA का दिवाली तोहफा: नरेला में फ्लैट लेने का सुनहरा मौका, 1648 फ्लैट पर 25 प्रतिशत छूट, जानें कब खुलेगी बुकिंग?
DDA ने अपनी आवास निवेश योजना 2026 के तहत दिल्ली के नरेला में 1,648 अतिरिक्त एलआईजी फ्लैटों की बुकिंग शुरू करने की घोषणा की है.
Published : October 24, 2026 at 10:32 AM IST
नई दिल्ली: दशहरे पर शुरू की गई डीडीए आवास निवेश योजना 2026 की सफलता और लोगों के भारी रुझान को देखते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने नरेला में 1,648 अतिरिक्त निम्न आय वर्ग (एलआईजी) फ्लैट को अब उसी योजना में जोड़ दिया है. उपराज्यपाल व डीडीए अध्यक्ष तरनजीत सिंह संधू के मार्गदर्शन में यह निर्णय लिया गया है. इससे पूर्व के चरण में बुकिंग विंडो खुलते ही महज दो घंटे के भीतर सभी फ्लैट बुक हो गए थे.
14.95 लाख रुपये में दिल्ली में अपना घर
आवास योजना के तहत उपलब्ध कराए जा रहे ये फ्लैट नरेला के सेक्टर G2-G6 स्थित पॉकेट 1 में हैं. आम जनता को किफायती दर पर मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डीडीए इन फ्लैटों पर 25 प्रतिशत की सीधी छूट दे रहा है. छूट के बाद प्रति फ्लैट की कीमत लगभग 14.95 लाख रुपये तय की गई है. प्रत्येक फ्लैट का अनुमानित प्लिंथ क्षेत्र साझा क्षेत्रों को मिलाकर लगभग 49.90 वर्ग मीटर है.
29 अक्टूबर से खुलेगी बुकिंग विंडो
योजना के तहत आवंटन 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर किया जाएगा. 29 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से डीडीए के आधिकारिक पोर्टल (https://eservices.dda.org.in) पर शुरू होगी. प्रत्येक फ्लैट के लिए एक लाख रुपये जमा करने होंगे. जो आवेदक पूर्व में ही पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, उन्हें दोबारा शुल्क देने या पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है.
डीडीए का दावा विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर से संवर रही कनेक्टिविटी
डीडीए के अधिकारियों के मुताबिक नरेला क्षेत्र में सुनियोजित बुनियादी ढांचे के विकास से यह दिल्ली का नया पसंदीदा आवासीय केंद्र बन रहा है. रिठाला- नरेला-कुंडली कॉरिडोर पर प्रस्तावित मेट्रो स्टेशन तथा नरेला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) स्टेशन से आवागमन बेहद सुगम होगा. अर्बन एक्सटेंशन रोड (UER)-I, UER-II और जीटी करनाल रोड के जरिए दिल्ली के मुख्य हिस्सों व एनसीआर से सीधा संपर्क. नरेला के सेक्टर G2-G6 में विश्वविद्यालयों के लिए जमीन आवंटित की गई है, जिससे यह एजुकेशन हब के रूप में उभर रहा है. साथ ही सेक्टर A-7 में नरेला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और प्रस्तावित मल्टी-स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड स्टेडियम खेल सुविधाएं प्रदान करेंगे.
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