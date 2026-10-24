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DDA का दिवाली तोहफा: नरेला में फ्लैट लेने का सुनहरा मौका, 1648 फ्लैट पर 25 प्रतिशत छूट, जानें कब खुलेगी बुकिंग?

DDA का दिवाली तोहफा ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दशहरे पर शुरू की गई डीडीए आवास निवेश योजना 2026 की सफलता और लोगों के भारी रुझान को देखते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने नरेला में 1,648 अतिरिक्त निम्न आय वर्ग (एलआईजी) फ्लैट को अब उसी योजना में जोड़ दिया है. उपराज्यपाल व डीडीए अध्यक्ष तरनजीत सिंह संधू के मार्गदर्शन में यह निर्णय लिया गया है. इससे पूर्व के चरण में बुकिंग विंडो खुलते ही महज दो घंटे के भीतर सभी फ्लैट बुक हो गए थे.

14.95 लाख रुपये में दिल्ली में अपना घर