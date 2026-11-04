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DDA की आवास योजनाओं की बिक्री में उछाल: बीते 7 महीनों में 80 फीसदी अधिक हुई बिक्री, यह इलाका रहा लोगों की खास पसंद

दिल्ली में DDA फ्लैट्स की हुई खूब बिक्री। Etv Bharat ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के पहले सात महीनों (अप्रैल से अक्टूबर 2026) के दौरान अपनी आवास बिक्री में लगभग 80 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है. इस दौरान डीडीए ने अलग-अलग श्रेणियों के कुल 9,332 फ्लैट बेचे हैं, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि में यह आंकड़ा 5,198 फ्लैटों का था. जो गत वर्ष की तुलना में 4,134 अधिक है. सभी प्रमुख श्रेणियों में बीते पूरे साल से अधिक बिक्री इस वित्तीय वर्ष के प्रदर्शन की सबसे खास बात यह है कि एलआईजी, एमआईजी और एचआईजी श्रेणियों में पहले सात महीनों के भीतर हुई बिक्री ने पिछले पूरे वित्तीय वर्ष (2025-26) के आंकड़ों को पीछे छोड़ दिया है.

एलआईजी श्रेणी: अप्रैल से अक्टूबर 2026 के दौरान 5,171 फ्लैट बिके, जबकि पूरे गत वर्ष 2025-26 में यह संख्या 3,547 थी.

अप्रैल से अक्टूबर 2026 के दौरान 5,171 फ्लैट बिके, जबकि पूरे गत वर्ष 2025-26 में यह संख्या 3,547 थी. एमआईजी श्रेणी: चालू वित्त वर्ष के पहले सात महीनों में 1,704 फ्लैटों की बिक्री हुई, जो बीते पूरे वर्ष के 1,580 के आंकड़े से अधिक है.

चालू वित्त वर्ष के पहले सात महीनों में 1,704 फ्लैटों की बिक्री हुई, जो बीते पूरे वर्ष के 1,580 के आंकड़े से अधिक है. एचआईजी श्रेणी: इस अवधि में 820 एचआईजी फ्लैट बेचे गए, जबकि पिछले पूरे वित्तीय वर्ष में कुल 404 फ्लैट ही बिके थे. नरेला बना सबसे पसंदीदा आवासीय इलाका