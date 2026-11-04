DDA की आवास योजनाओं की बिक्री में उछाल: बीते 7 महीनों में 80 फीसदी अधिक हुई बिक्री, यह इलाका रहा लोगों की खास पसंद
दिल्ली में DDA फ्लैट्स की जबर्दस्त धूम है। बीते सात महीनों में आवास की बिक्री में लगभग 80 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
Published : November 4, 2026 at 5:44 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के पहले सात महीनों (अप्रैल से अक्टूबर 2026) के दौरान अपनी आवास बिक्री में लगभग 80 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है. इस दौरान डीडीए ने अलग-अलग श्रेणियों के कुल 9,332 फ्लैट बेचे हैं, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि में यह आंकड़ा 5,198 फ्लैटों का था. जो गत वर्ष की तुलना में 4,134 अधिक है. सभी प्रमुख श्रेणियों में बीते पूरे साल से अधिक बिक्री इस वित्तीय वर्ष के प्रदर्शन की सबसे खास बात यह है कि एलआईजी, एमआईजी और एचआईजी श्रेणियों में पहले सात महीनों के भीतर हुई बिक्री ने पिछले पूरे वित्तीय वर्ष (2025-26) के आंकड़ों को पीछे छोड़ दिया है.
- एलआईजी श्रेणी: अप्रैल से अक्टूबर 2026 के दौरान 5,171 फ्लैट बिके, जबकि पूरे गत वर्ष 2025-26 में यह संख्या 3,547 थी.
- एमआईजी श्रेणी: चालू वित्त वर्ष के पहले सात महीनों में 1,704 फ्लैटों की बिक्री हुई, जो बीते पूरे वर्ष के 1,580 के आंकड़े से अधिक है.
- एचआईजी श्रेणी: इस अवधि में 820 एचआईजी फ्लैट बेचे गए, जबकि पिछले पूरे वित्तीय वर्ष में कुल 404 फ्लैट ही बिके थे.
नरेला बना सबसे पसंदीदा आवासीय इलाका
चालू वित्तीय वर्ष की कुल बिक्री में नरेला की हिस्सेदारी 90 प्रतिशत से अधिक रही है. अर्बन एक्सटेंशन रोड-II और प्रस्तावित रिठाला-नरेला-कुंडली मेट्रो कॉरिडोर जैसी प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के कारण यह क्षेत्र तेजी से एक पसंदीदा आवासीय स्थल के रूप में उभर रहा है. नरेला सेक्टर G2 से G6 में 138 हेक्टेयर में फैले 'एजुकेशन हब', नरेला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और हरित क्षेत्रों के विकास ने इस क्षेत्र के आकर्षण को और बढ़ाया है.
डिजिटल प्रक्रिया और FCFS योजना की अंतिम तिथि बढ़ी
DDA की योजनाएं रेडी टू मूव और फ्रीहोल्ड संपत्तियां प्रदान करती हैं. खरीदारों की आसानी के लिए पूरी बुकिंग प्रक्रिया डीडीए आवास पोर्टल (https://eservices.dda.org.in) के माध्यम से ऑनलाइन रखी गई है, जहां खरीदार घर बैठे फ्लैट बुक कर सकते हैं. घर खरीदने के इच्छुक लोगों को अतिरिक्त अवसर प्रदान करने के लिए डीडीए ने 'पहले आओ, पहले पाओ' प्रणाली के तहत जारी अपनी चालू योजनाओं की बुकिंग अवधि 31 दिसंबर, 2026 तक बढ़ा दी है. इसमें डीडीए कर्मयोगी आवास योजना 2025, डीडीए कर्मजीवी आवास योजना 2026 और डीडीए नागरिक आवास योजना 2026 शामिल हैं.
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