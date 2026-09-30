ETV Bharat / state

यमुना को प्रदूषण मुक्त बनाने को लेकर DDA की विशेष पहल, मास्टर प्लान-2047 पर जन-परामर्श बैठक

दिल्ली में मास्टर प्लान दिल्ली-2047 पर नौवीं हितधारक बैठक हुई. इसमें यमुना के पुनर्जीवन, संरक्षण और प्रदूषण मुक्त बनाने पर मंथन हुआ.

दिल्ली में यमुना को प्रदूषण मुक्त बनाने पर मंथन
दिल्ली में यमुना को प्रदूषण मुक्त बनाने पर मंथन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 30, 2026 at 2:58 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने दिल्ली के पर्यावरण को सुधारने और यमुना नदी को पूरी तरह प्रदूषण मुक्त करने के लिए 'मास्टर प्लान दिल्ली-2047' (MPD-2047) के तहत एक महत्वपूर्ण जन-परामर्श बैठक आयोजित की है. इस रणनीतिक पहल का मुख्य उद्देश्य यमुना के पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem) को पुनर्जीवित करना, उसके बाढ़ क्षेत्रों (Floodplains) को अवैध निर्माण से बचाना और दिल्ली के सभी जल निकायों का कायाकल्प करना है. इस योजना के माध्यम से डीडीए आने वाले वर्षों में दिल्ली को एक स्वच्छ, हरित और जल-सुरक्षित (Water-Secure) वैश्विक शहर के रूप में विकसित करना चाहता है.

दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू के निर्देशों के अनुरूप, डीडीए द्वारा मास्टर प्लान फॉर दिल्ली-2047 (MPD-2047) के तहत 'नदी यमुना, ग्रीन-ब्लू इन्फ्रास्ट्रक्चर और प्रदूषण मुक्त दिल्ली' विषय पर नौवीं जन परामर्श बैठक का आयोजन किया गया. इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यमुना नदी के पुनरुद्धार और शहर की हरियाली व जल निकायों को संरक्षित करने के लिए व्यापक जन-भागीदारी सुनिश्चित करना है.

जन-भागीदारी और स्वामित्व की भावना पर जोर

बैठक के दौरान इस बात पर विशेष बल दिया गया कि दिल्ली के जल और हरित संसाधनों (ब्लू और ग्रीन एसेट्स) का संरक्षण तभी प्रभावी हो सकता है, जब शहर के नागरिक खुद इन्हें अपनाएं और इनके रखरखाव में सक्रिय भूमिका निभाएं. डीडीए का यह तीन महीने का व्यापक जन-सम्पर्क कार्यक्रम इसी उद्देश्य के तहत चलाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न विषयों पर लगभग 20 परामर्श बैठकें आयोजित की जा रही हैं.

मास्टर प्लान-2047 के प्रमुख प्रावधान

डीडीए के अधिकारियों ने बैठक में उपस्थित विभिन्न विभागों और विशेषज्ञों को MPD-2047 के प्रावधानों से अवगत कराया. मास्टर प्लान में इन बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया गया है.

  • पारिस्थितिकीय पुनरुद्धार: शहरी वनों और जैव विविधता को मजबूत करना.
  • यमुना और जल निकायों का कायाकल्प: यमुना नदी, अन्य झीलों, तालाबों और प्राकृतिक नालों का पुनरुद्धार.
  • बाढ़ के मैदानों का संरक्षण: यमुना के सक्रिय बाढ़ मैदानों की सुरक्षा और संरक्षण.
  • प्रकृति-आधारित समाधान: पर्यावरण की गुणवत्ता सुधारने, जलवायु परिवर्तन से निपटने और शहरी जीवन को बेहतर बनाने के लिए देशी प्रजातियों और जुड़े हुए ग्रीन नेटवर्क्स को बढ़ावा देना.

प्रदूषण नियंत्रण और नागरिकों के सुझाव

चर्चा का एक प्रमुख केंद्र दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के उपाय करना रहा. बैठक में शामिल विभिन्न विशेषज्ञों और हितधारकों ने कई महत्वपूर्ण सुझाव साझा किए. जैसे ई-वेस्ट (इलेक्ट्रॉनिक कचरा) प्रबंधन के लिए कड़े दिशानिर्देश तैयार करना, यमुना के सक्रिय बाढ़ मैदानों में 'नो-एक्टिविटी जोन' (गतिविधि-मुक्त क्षेत्र) की पहचान कर उनकी रक्षा करना, पारिस्थितिक संसाधनों के समग्र पुनरुद्धार के लिए एक व्यापक योजना बनाना. यातायात की भीड़भाड़ और आवाजाही से निपटने के लिए एकीकृत रणनीति तैयार करना. भूमिगत और सतह के ऊपर के बुनियादी ढांचे के विकास के बीच बेहतर तालमेल बिठाना प्रमुख है.

प्रमुख संस्थानों की रही भागीदारी

इस बैठक में विभिन्न सरकारी विभागों, संगठनों और प्रतिष्ठित संस्थानों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. इनमें एमसीडी, सीपीसीबी, शहरी विकास विभाग (जीएनसीटीडी), डीपीसीसी, केंद्रीय भूजल बोर्ड, पीडब्ल्यूडी, एनएमसीजी, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, दिल्ली जल बोर्ड, टेरी (TERI), एसपीए (SPA) और इन्टैक (INTACH) के अधिकारी शामिल थे. इसके अलावा, दिल्ली विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर सी.आर. बाबू और एसपीए दिल्ली की प्रोफेसर मीनाक्षी धोते ने विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में अपने बहुमूल्य विचार रखे.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

YAMUNA REJUVENATION STRATEGIES
YAMUNA FLOODPLAIN RESTORATION
यमुना को प्रदूषण मुक्त बनाने की पहल
डीडीए दिल्ली मास्टर प्लान 2047
MASTER PLAN DELHI 2047

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.