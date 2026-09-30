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यमुना को प्रदूषण मुक्त बनाने को लेकर DDA की विशेष पहल, मास्टर प्लान-2047 पर जन-परामर्श बैठक

दिल्ली में यमुना को प्रदूषण मुक्त बनाने पर मंथन ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने दिल्ली के पर्यावरण को सुधारने और यमुना नदी को पूरी तरह प्रदूषण मुक्त करने के लिए 'मास्टर प्लान दिल्ली-2047' (MPD-2047) के तहत एक महत्वपूर्ण जन-परामर्श बैठक आयोजित की है. इस रणनीतिक पहल का मुख्य उद्देश्य यमुना के पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem) को पुनर्जीवित करना, उसके बाढ़ क्षेत्रों (Floodplains) को अवैध निर्माण से बचाना और दिल्ली के सभी जल निकायों का कायाकल्प करना है. इस योजना के माध्यम से डीडीए आने वाले वर्षों में दिल्ली को एक स्वच्छ, हरित और जल-सुरक्षित (Water-Secure) वैश्विक शहर के रूप में विकसित करना चाहता है.