ETV Bharat / state

दिल्ली के बंसेरा पार्क में आज से शुरू हुआ DDA ग्रीन एक्सपो 2026, LG वीके सक्सेना ने किया उद्घाटन

दिल्ली में बढ़ती गर्मी और बाढ़ के संकट से कैसे दिल्ली को बचाया जाए इस पर भी इस एक्सपो में लोग डिस्कस करेंगे. दिल्ली का नेचर बेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर किस तरह का होना चाहिए. इस पर भी चर्चा होगी.

दो दिवसीय ग्रीन एक्सपो का शुभारंभ दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने किया. उनके साथ डीडीए के वाइस चेयरमैन एन. सरवाना कुमार भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे. वहीं इस एक्सपो में एक्सपर्ट बताएंगे कि राजधानी को बढ़ती शहरी चुनौतियों से कैसे आगे निपटा जाये.

वहीं इस दौरान दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि आज बांसेरा में "डीडीए ग्रीन एक्सपो 2026" का उद्घाटन किया गया. सिर्फ तीन साल पहले किसने सोचा होगा कि यह प्रदूषित और बदहाल जगह "ग्रीन एक्सपो" की मेजबानी करेगी और दिल्ली के सतत भविष्य की योजना बनाने का मंच बनेगी. बंजर भूमि को हरा-भरा बनाने और उसका पुनरुद्धार करने का एक उत्कृष्ट उदाहरण, बांसेरा दृढ़ता और प्रयास का प्रमाण है. मुझे उम्मीद है कि यह एक्सपो दिल्ली की पर्यावरणीय चुनौतियों पर विचार करेगा और उनके व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत करेगा. आइए दिल्ली की कल्पना एक ऐसे शहर के रूप में करें, जहाँ हर निवासी स्वच्छ हवा में सांस ले, हर मोहल्ले में पेड़ों की छांव हो, हर नदी के किनारे की देखभाल की जाए और हर नागरिक पर्यावरण के प्रति ज़िम्मेदार महसूस करे.

डीडीए के अनुसार इस एक्सपो में एनएडीटी की अडिशनल डायरेक्टर इनोशी शर्मा, एसएसएसएआई के जॉइंट डायरेक्टर पी. कार्तिकयन, इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी के डायरेक्टर प्रफेसर सोनी पेल्लिसेरी सी40 सिटीज (साउथ एंड वेस्ट एशिया) की डायरेक्टर ऑफ इंप्लीमेंटेशन सारिका चक्रवर्ती भी शामिल हुए है. पांड मैन ऑफ इंडिया रामवीर तंवर भी शामिल हुए.

ये भी पढ़ें-दिल्ली में इस जगह मिलेगा कश्मीर जैसे हाउस बोट क्लब का मजा, DDA कर रहा तैयारी, LG ने दिए निर्देश

ये भी पढ़ें- दिल्ली में पहली बार हॉट एयर बैलून राइड की शुरुआत, बांसेरा पार्क बना नया एडवेंचर हब