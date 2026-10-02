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DDA ने पूरा किया 736 पार्कों का सेफ्टी ऑडिट, 190 पार्क हाई-रिस्क जोन में सीसीटीवी और नाइट पेट्रोलिंग की होगी शुरुआत

DDA ने दिल्ली के सभी 736 पार्कों का सुरक्षा ऑडिट पूरा कर लिया है. पार्कों को हाई, मीडियम और लो रिस्क कैटेगरी में बांटा है.

पार्कों में गश्त करते हुए दिल्ली पुलिस
पार्कों में गश्त करते हुए दिल्ली पुलिस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 2, 2026 at 1:34 PM IST

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नई दिल्ली: आस्था कुंज पार्क में गैंगरेप की घटना के बाद राजधानी में पार्कों को सुरक्षित, हरा-भरा और अपराध मुक्त बनाने की दिशा में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने बड़ा कदम उठाया है. उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू के विशेष दिशा-निर्देशों और हाल ही में दिए गए एक हफ्ते के अल्टीमेटम के तहत डीडीए ने अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी 736 पार्कों का सेफ्टी ऑडिट पूरा किया है. इस ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर पार्कों को तीन श्रेणियों में बांटकर अब सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे.

190 पार्क 'हाई-रिस्क' श्रेणी में चिन्हित

डीडीए की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक, सुरक्षा के लिहाज से सभी 736 पार्कों का वर्गीकरण तीन श्रेणियों हाई (190), मीडियम (258) और लो (288) में किया गया है. इनमें से जो 190 पार्क हाई-रिस्क श्रेणी में आते हैं, वहां सुरक्षा इंतजामों को सबसे पहले प्राथमिकता दी जा रही है. इन पार्कों में असामाजिक तत्वों की आवाजाही रोकने और महिलाओं-बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष उपाय किए जा रहे हैं.

अंधेरे को दूर करने के लिए लगेंगे नए पोल

अक्सर पार्कों में रहने वाले 'डार्क स्पॉट्स' (अंधेरे वाले कोने) आपराधिक वारदातों को दावत देते हैं. ऑडिट में 520 ऐसे पार्कों की पहचान की गई है जहां अतिरिक्त रोशनी की सख्त जरूरत है. इनमें से 231 पार्कों में तुरंत प्रभाव से लाइटिंग का काम हाथ में लिया गया है. पिछले एक हफ्ते के भीतर ही 106 पार्कों में प्रकाश व्यवस्था का काम पूरा भी किया जा चुका है.

सीएम रेखा गुप्ता के साथ बैठक में उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू
सीएम रेखा गुप्ता के साथ बैठक में उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू (ETV Bharat)

गेट और फेंसिंग दुरुस्त, अनधिकृत एंट्री पर रोक

पार्कों में बेरोकटोक आवाजाही रोकने के लिए सुरक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का काम शुरू हुआ है. जिन 163 पार्कों में खुले या टूटे हुए गेट थे, उन्हें बदलकर मजबूत और ताला लगाने योग्य (लॉक करने योग्य) बनाया जा रहा है. बाउंड्री वॉल और गायब ग्रिलों को ठीक करने का काम 399 में से 233 पार्कों में पूरा कर लिया गया है. पार्कों के भीतर बने शौचालयों और सुनसान और टूटे फूटे ढांचों के आसपास सुरक्षा निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि वहां कोई संदिग्ध गतिविधि न हो सके.

नाइट पेट्रोलिंग और गनमैन की तैनाती

रात के समय सुरक्षा पुख्ता करने के लिए डीडीए ने बड़े पैमाने पर कदम उठाए हैं. सभी 245 प्रमुख पार्कों में नाइट पेट्रोलिंग शुरू कर दी गई है. इसके अलावा, सभी हाई-रिस्क पार्कों में बाइक पेट्रोलिंग भी शुरू कर दी गई है ताकि गार्ड तेजी से पूरे पार्क का जायजा ले सकें. सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए 134 पार्कों में गनमैन तैनात करने की रूपरेखा तैयार की गई है. सुरक्षा गार्डों की लापरवाही पर लगाम कसने के लिए 602 पार्कों में बायोमीट्रिक हाजिरी अनिवार्य कर दी गई है, जबकि शेष पार्कों में भी यह प्रक्रिया जल्द पूरी होने वाली है.

सीसीटीवी कैमरे और पुलिस से सीधा तालमेल

तकनीक की मदद से पार्कों को सुरक्षित बनाने के लिए वर्तमान में सिर्फ 16 पार्कों में सीसीटीवी कैमरे मौजूद थे. अब ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर 323 नए पार्कों में सीसीटीवी सर्विलांस नेटवर्क स्थापित किया जा रहा है. इसके अलावा, स्थानीय पुलिस और बीट ऑफिसर्स के साथ तालमेल बेहतर करने के लिए फील्ड स्टाफ को सभी स्थानीय पुलिस अधिकारियों के संपर्क नंबर उपलब्ध करा दिए गए हैं. आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई के लिए सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस अधिकारियों के बीच हाल ही में एक उच्चस्तरीय बैठक भी संपन्न हुई है.

आरडब्ल्यूए की ली जा रही मदद, लगातार हो रही निगरानी

डीडीए सिर्फ प्रशासनिक स्तर पर ही नहीं, बल्कि जनभागीदारी से भी काम कर रहा है. स्थानीय रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के साथ निदेशक स्तर पर बैठकें शुरू कर दी गई हैं ताकि पार्क से जुड़ी स्थानीय समस्याओं और सुरक्षा चिंताओं को तुरंत दूर किया जा सके. एक 'सेंट्रल मास्टर ट्रैकर और मॉनिटरिंग डैशबोर्ड' बनाया गया है. इसी कड़ी में हाल ही में वरिष्ठ अधिकारियों ने यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क और कमला नेहरू रिज पार्क का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया. डीडीए के इन सख्त और त्वरित कदमों से उम्मीद है कि दिल्ली के पार्क अब आम नागरिकों, विशेषकर महिलाओं और बुजुर्गों के लिए पूरी तरह सुरक्षित बन सकेंगे.

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