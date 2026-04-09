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आलीशान कोठियां जमींदोज, दिल्ली के सैनिक फार्म में चला DDA का बुलडोजर, देखें Video

दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने कहा है कि अवैध तरीके से बनाई गई कोठी पर LG के आदेश पर कार्रवाई की जा रही है.

सैनिक फार्म में चला DDA का बुलडोजर
सैनिक फार्म में चला DDA का बुलडोजर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 9, 2026 at 2:50 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के पॉश इलाकों में से एक सैनिक फार्म इलाके में आज सुबह से ही DDA का बुलडोजर दो आलीशान कोठियों को ढाहने में लगी हुई है. बताया जा रहा है कि यह कोठियां तकरीबन 26 साल पुरानी थी, जिस पर आज दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है.

दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा दिल्ली के कई इलाकों में बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है. वहीं आज गुरुवार के दिन सुबह 5:00 से ही सैनिक फार्म इलाके में तकरीबन ढाई से 3000 एकड़ जमीन पर बसे दो कोठियों को DDA के द्वारा तोड़ा जा रहा है. हालांकि दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा इस कार्रवाई से स्थानीय लोग नाराज दिखे. वहीं आसपास के रहने वाले लोगों ने ऑफ कैमरा कहा कि जिनकी कोठी पर बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, उनके मालिक कुछ भी बोलने के लायक अभी नहीं है.

सैनिक फार्म में चला DDA का बुलडोजर (ETV Bharat)

सुबह 5:00 से ही 5 से 6 की संख्या में बड़े-बड़े बुलडोजर यहां पर ले गए हैं और तब से दोनों कोठी को तोड़ने का कार्य जारी है. जबकि इस भूमि को लेकर कोर्ट में केस चल रहा है. इसके बावजूद इसे तोड़ दिया गया जबकि यह प्राइवेट प्रॉपर्टी है. इस कोठी के आसपास बने चारदीवारी को भी तोड़ दिया गया. DDA के द्वारा यह कार्रवाई अवैध अतिक्रमण बता कर की जा रही है. इस कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनाती किए गए थे.

बता दें कि दिल्ली के सैनिक फार्म इलाके में 12 दिसंबर 2025 को DDA (दिल्ली विकास प्राधिकरण) ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध रूप से बनी आलीशान कोठियों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया था. उस दौरान भी यह कार्रवाई सुबह 4 बजे शुरू हुई थी, जिसमें लगभग आधा दर्जन से अधिक बुलडोजर का इस्तेमाल कर अवैध निर्माणों को ढहा दिया गया था. इस पर दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि यह कोठी अवैध तरीके से बनाई गई थी, जिसे अब दिल्ली के उप राज्यपाल के आदेश के बाद कार्रवाई की जा रही है.

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