दिल्ली के सैनिक फार्म इलाके में चला DDA का बुलडोजर, आलीशान कोठी जमींदोज

सैनिक फार्म इलाके में आलीशान कोठी पर चला DDA का बुलडोजर, दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान मौके पर मौजूद रहे.

दिल्ली के सैनिक फार्म इलाके में बुलडोजर एक्शन
दिल्ली के सैनिक फार्म इलाके में बुलडोजर एक्शन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 12, 2025 at 5:53 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को सैनिक फार्म इलाके में बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है. डीडीए की भूमि पर बनी आलीशान कोठी को ध्वस्त किया गया है. इस दौरान बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान तैनात थे. वहीं, इस कार्रवाई के दौरान कोठी के मालिक भावुक दिखाई दिए. उन्होंने कहा कि मामला कोर्ट में है, इसके बावजूद डीडीए ने कोठी को तोड़ दिया.

दरअसल, दिल्ली के सैनिक फार्म इलाके में आज सुबह 4 बजे DDA करीब दर्जनों बुलडोजर के साथ पहुंचा, फिर तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू कर दी. कोठी के मालिक आदिल शेरवानी ने बताया, ''यहां वह अपने परिवार के साथ 1999 से रह रहे हैं. इस कोठी का मामला कोर्ट में भी चल रहा है. आज इस कोठी की कोर्ट में हियरिंग भी थी. लेकिन उससे पहले ही DDA के द्वारा कोठी को तोड़ा दिया गया. मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक कोठी को तोड़ने के लिए इतने ज्यादा बुलडोजर की क्या आवश्यकता थी. आज कोर्ट में सुनवाई होने देते, अगर कोर्ट आदेश देता तो उसके बाद तोड़ देते.''

दिल्ली के सैनिक फार्म इलाके में चला DDA का बुलडोजर (ETV Bharat)

आदिल शेरवानी ने ये भी बताया, ''हम सुबह अपने कोठी में पूरे परिवार के साथ थे, हम लोग जैसे तैसे सामान को घर से बाहर किये. हमने यह जमीन 1993 में खरीदी थी और 1999 में इस पर कोठी बनाया था, तब से हम यहां रह रहे. लेकिन इसे दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा सरकारी जमीन बताया गया. जबकि यहां और भी कोठी बनी हुई है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन मेरे इस कोठी पर कार्रवाई की गई है. जबकि मामला कोर्ट में था.''

बता दें कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने सैनिक फार्म में अवैध निर्माणों पर बुलडोजर कार्रवाई करते हुए कहा कि यह उपराज्यपाल (LG) वीके सक्सेना के निर्देशों पर हो रही है, ताकि डीडीए की ज़मीनों पर से अतिक्रमण हटाया जा सके. यमुना खादर जैसे अन्य क्षेत्रों में भी ऐसी कार्रवाई जारी है. यह कार्रवाई सभी अवैध कब्जों के खिलाफ एक अभियान है, जिसमें दिल्ली पुलिस का सहयोग लिया जा रहा है.

गौरतलब है कि दिल्ली में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से अवैध अतिक्रमण पर लगातार बुलडोजर की कारवाई देखी जा रही है. इससे पहले भी जंगपुरा, कालकाजी, संगम विहार, तुगलकाबाद में भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिला था, जहां बड़ी संख्या में घरों को तोड़ा गया था और अवैध अतिक्रमण से सरकारी जमीन को मुक्त कराया गया है.

