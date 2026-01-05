मॉडल टाउन में DDA का बुलडोजर: 100 झुग्गियां तबाह, कड़ाके की ठंड में सैकड़ों बेघर, AAP नेता ने साझा किया दर्द
'आप' नेताओं ने DDA की इस कार्रवाई को पूरी तरह से 'अमानवीय' और 'शर्मनाक' करार दिया.
Published : January 5, 2026 at 9:54 AM IST
नई दिल्ली: मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र के रोशनारा क्लब के पास दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की बड़ी तोड़-फोड़ कार्रवाई ने सैकड़ों परिवारों को इस कड़ाके की ठंड में सड़कों पर ला खड़ा कर दिया है. यहां पिछले 20-25 साल से बसे लोगों की करीब 100 से अधिक झुग्गियों को जमींदोज़ कर दिया गया, और बिना किसी वैकल्पिक इंतज़ाम के उन्हें बेघर कर दिया गया.
पीड़ित परिवारों का रोना यही है कि उनके पास राशन कार्ड, वोटर आईडी और अन्य सभी आवश्यक दस्तावेज़ मौजूद हैं, जो उनके यहां रहने को वैधता देते हैं. फिर भी प्रशासन ने ठंड के मौसम में उन्हें खुले आसमान के नीचे जीने के लिए मजबूर कर दिया. छोटे-छोटे मासूम बच्चे और बुजुर्ग इस भीषण ठंड में बिना किसी सिर के छत के दिन-रात गुज़ारने को विवश हैं.
पीड़ित महिला ने बयां किया दर्द
पीड़ित महिला का कहना है कि "हमारे सब कागजात पूरे हैं, हम 25 साल से यहां रह रहे हैं. आज सुबह अचानक बुलडोज़र आया और सब कुछ समाप्त कर गया. यह ठंड में हम रात कहां गुज़ारें? हमारा अपराध क्या है? कि हम गरीब हैं? सरकार हम पर रहम करे"
आप नेता ने किया दौरा
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजीव झा और पूर्व विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी मौके पर पहुंचे और बेघर हुए लोगों से मुलाकात कर उनका दर्द साझा किया. 'आप' नेताओं ने DDA की इस कार्रवाई को पूरी तरह से 'अमानवीय' और 'शर्मनाक' करार दिया.
विधायक संजीव झा ने केंद्र सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब लोगों के पास सभी वैध दस्तावेज़ हैं, तो उन्हें बिना सूचना और बिना वैकल्पिक इंतज़ाम के उजाड़ना अक्षम्य अपराध है.
ये भी पढ़ें: