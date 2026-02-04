ETV Bharat / state

एक महीने में दूसरी बार कार्रवाई: DDA ने फिर से तोड़ी दिल्ली की गौशाला! स्थानीय लोगों में आक्रोश

स्थानीय निवासियों और गौशाला संचालकों ने डीडीए की इस कार्रवाई का विरोध किया. गायों को पुनःस्थापित और सुरक्षित रखा जाने की मांग की गई है.

दिल्ली में डीडीए द्वारा गौशाला पर कार्यवाही
दिल्ली में डीडीए द्वारा गौशाला पर कार्यवाही (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 4, 2026 at 5:23 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: दिल्ली के अमन विहार क्षेत्र अंतर्गत पूंठकलां इलाके में डीडीए द्वारा एक बार फिर गौशाला पर बड़ी कार्रवाई की गई. अचानक हुई इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया और स्थानीय लोग मौके पर इकट्ठा हो गए.

डीडीए की टीम भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पूंठकलां पहुंची और गौशाला को अवैध निर्माण बताते हुए हटाने की कार्रवाई शुरू की. इस दौरान जेसीबी से गौशाला के ढांचे को तोड़ा गया. गौशाला में मौजूद गोवंश को हटाने की प्रक्रिया भी की गई, हालांकि स्थानीय लोगों का आरोप है कि उन्हें कोई ठोस सूचना या वैकल्पिक व्यवस्था के लिए नहीं बताया गया.

दिल्ली में डीडीए द्वारा गौशाला पर कार्यवाही (ETV Bharat)

स्थानीय लोगों ने किया विरोध: स्थानीय निवासियों और गौशाला संचालकों ने डीडीए की इस कार्रवाई का विरोध किया और कहा कि गौशाला वर्षों से यहां संचालित थी और सैंकड़ों गायों की देखरेख की जा रही थी. लोगों का यह भी कहना है कि एक ही महीने में दूसरी बार की गई यह कार्रवाई प्रशासन की जल्दबाजी और असंवेदनशीलता को दर्शाती है. मौके पर कुछ समय के लिए तनाव की स्थिति भी बनी, लेकिन पुलिस की मौजूदगी के चलते हालात काबू में रहे.

''बिना किसी सूचना के गौशाला पर कार्रवाई'': गौशाला के संरक्षक राकेश ने बताया कि हमें बिना किसी सूचना के यहां कार्रवाई डीडीए द्वारा की गई. यहां बीमार गाय का इलाज किया जाता है. अगर गौशाला को हटाया गया तो ये सारी गाय कहां जाएगी. हमारी सरकार से मांग है कि हमें कही पुनःस्थापित किया जाए और जितनी भी गाय हैं, उन्हें सुरक्षित रखा जाए.

फिलहाल डीडीए की यह कार्रवाई पूरी कर ली गई है, लेकिन इसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. एक ओर प्रशासन अवैध निर्माण हटाने की बात कर रहा है, वहीं दूसरी ओर गौशालाओं और गोवंश की सुरक्षा को लेकर चिंता भी गहराती जा रही है. स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं कि भविष्य में ऐसी कार्रवाइयों से पहले प्रशासन मानवीय दृष्टिकोण अपनाए और गोवंश के लिए उचित वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करे. अब देखना होगा कि इस मामले में आगे प्रशासन क्या रुख अपनाता है.

