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DDA का रक्षाबंधन पर बड़ा तोहफा: 1,287 फ्लैटों की ऑनलाइन बुकिंग आज से शुरू, 25% तक की भारी छूट

फ्लैटों की बुकिंग प्रक्रिया गुरुवार, 28 अगस्त को दोपहर 12 बजे से आधिकारिक तौर पर शुरू होगी.

DDA का रक्षाबंधन पर बड़ा तोहफा
DDA का रक्षाबंधन पर बड़ा तोहफा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 28, 2026 at 10:05 AM IST

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नई दिल्ली: रक्षाबंधन के पर्व पर दिल्ली में अपना आशियाना खरीदने का सपना देख रहे लोगों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने एक बेहतरीन सौगात दी है राजधानी में किफायती और आधुनिक आवास उपलब्ध कराने की अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए डीडीए ने ‘नागरिक आवास योजना-2026’ के तहत नरेला क्षेत्र में 1,287 नए फ्लैटों की ऑनलाइन बुकिंग का शुभारंभ कर दिया है.

इन फ्लैटों की बुकिंग प्रक्रिया गुरुवार, 28 अगस्त को दोपहर 12 बजे से आधिकारिक तौर पर शुरू होगी. इस योजना के आने से उन मध्यम और उच्च आय वर्ग के परिवारों को बड़ी राहत मिली है, जो दिल्ली के भीतर रेडी-टू-मूव और फ्रीहोल्ड फ्लैट की तलाश में हैं.

पहले आओ, पहले पाओ' के तर्ज पर होगा आवंटन
डीडीए से मिली जानकारी के अनुसार, नरेला के सेक्टर ए-1 से ए-4 के तहत आने वाले पॉकेट-3 और पॉकेट-4 में इन फ्लैटों को जोड़ा गया है. इस पूरी हाउसिंग स्कीम की सबसे खास बात यह है कि इसका आवंटन पूरी तरह से 'पहले आओ, पहले पाओ' के पारदर्शी मॉडल पर आधारित है. यानी जो खरीदार पोर्टल पर पहले पंजीकरण कर अपनी पसंद के फ्लैट की बुकिंग प्रक्रिया पूरी करेगा, उसे उतनी ही जल्दी आशियाना आवंटित किया जाएगा. प्राधिकरण का यह कदम लंबी प्रतीक्षा सूचियों और जटिल प्रक्रियाओं से लोगों को राहत देने के लिए उठाया गया है.

एमआईजी और एचआईजी श्रेणियों में बंटे हैं फ्लैट
इस योजना के तहत कुल 1,287 फ्लैटों में मध्यम आय वर्ग (MIG) और उच्च आय वर्ग (HIG) के खरीदारों का विशेष ध्यान रखा गया है. योजना के तहत कुल 790 एमआईजी फ्लैट उपलब्ध कराए गए हैं. पॉकेट-3 और पॉकेट-4 में स्थित इन फ्लैटों का कारपेट और प्लिंथ एरिया बेहतरीन लेआउट के साथ है. छूट के बाद इनकी शुरुआती अनुमानित कीमत करीब 73.02 लाख रुपये से शुरू होकर लगभग 81.96 लाख रुपये तक जाती है. कुल 497 एचआईजी फ्लैट इस योजना का हिस्सा हैं. इनकी कीमत 25 प्रतिशत की विशेष छूट के बाद लगभग 96.86 लाख रुपये से शुरू होकर 1.16 करोड़ रुपये के दायरे में रखी गई है.

DDA फ्लैट
DDA फ्लैट (ETV Bharat)

मिल रही है 25 प्रतिशत की विशेष छूट
खरीदारों को आर्थिक रूप से संबल देने के लिए डीडीए ने इन सभी फ्लैटों पर 25 प्रतिशत की भारी-भरकम छूट का प्रावधान बरकरार रखा है. हालांकि, फ्लैट की मूल कीमत के अलावा खरीदारों को रखरखाव शुल्क, वाटर कनेक्शन चार्ज और कन्वर्जन शुल्क मांग सह आवंटन पत्र जारी होने के समय अलग से चुकाने होंगे. ये सभी संपत्तियां पूरी तरह से फ्रीहोल्ड हैं, जिससे भविष्य में मालिकाना हक ट्रांसफर करने में कोई कानूनी अड़चन नहीं आएगी.

आधुनिक बुनियादी ढांचे से लैस हो रहा है नरेला

उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू का कहना है कि नरेला अब केवल एक बाहरी इलाका नहीं, बल्कि तेजी से विकसित होती एक आधुनिक रेजिडेंशियल टाउनशिप का रूप ले चुका है. यहां भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है.

बेहतर कनेक्टिविटी: प्रस्तावित मेट्रो स्टेशन (सेक्टर ए-4) यहां से महज 1 किलोमीटर और प्रस्तावित नरेला आरआरटीएस स्टेशन करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा यूईआर-1, जीटी करनाल रोड और यूईआर-2 की आसान पहुंच इसे दिल्ली-एनसीआर के दूसरे हिस्सों से जोड़ती है.

शिक्षा और खेल सुविधाएं: क्षेत्र में नरेला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए भूमि आवंटन से यह एक उभरता हुआ एजुकेशन और स्पोर्ट्स हब बनता जा रहा है.

ऐसे करें आवेदन और पंजीकरण
जो नागरिक इन फ्लैटों को बुक करना चाहते हैं, वे डीडीए की आधिकारिक वेबसाइट www.dda.gov.in या इसके आवास पोर्टल eservices.dda.org.in पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं. यदि कोई आवेदक पहले से ही डीडीए की किसी अन्य 'पहले आओ, पहले पाओ' योजना में रजिस्टर्ड है, तो उसे दोबारा पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी.

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