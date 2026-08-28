ETV Bharat / state

DDA का रक्षाबंधन पर बड़ा तोहफा: 1,287 फ्लैटों की ऑनलाइन बुकिंग आज से शुरू, 25% तक की भारी छूट

नई दिल्ली: रक्षाबंधन के पर्व पर दिल्ली में अपना आशियाना खरीदने का सपना देख रहे लोगों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने एक बेहतरीन सौगात दी है राजधानी में किफायती और आधुनिक आवास उपलब्ध कराने की अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए डीडीए ने ‘नागरिक आवास योजना-2026’ के तहत नरेला क्षेत्र में 1,287 नए फ्लैटों की ऑनलाइन बुकिंग का शुभारंभ कर दिया है.

इन फ्लैटों की बुकिंग प्रक्रिया गुरुवार, 28 अगस्त को दोपहर 12 बजे से आधिकारिक तौर पर शुरू होगी. इस योजना के आने से उन मध्यम और उच्च आय वर्ग के परिवारों को बड़ी राहत मिली है, जो दिल्ली के भीतर रेडी-टू-मूव और फ्रीहोल्ड फ्लैट की तलाश में हैं.

पहले आओ, पहले पाओ' के तर्ज पर होगा आवंटन

डीडीए से मिली जानकारी के अनुसार, नरेला के सेक्टर ए-1 से ए-4 के तहत आने वाले पॉकेट-3 और पॉकेट-4 में इन फ्लैटों को जोड़ा गया है. इस पूरी हाउसिंग स्कीम की सबसे खास बात यह है कि इसका आवंटन पूरी तरह से 'पहले आओ, पहले पाओ' के पारदर्शी मॉडल पर आधारित है. यानी जो खरीदार पोर्टल पर पहले पंजीकरण कर अपनी पसंद के फ्लैट की बुकिंग प्रक्रिया पूरी करेगा, उसे उतनी ही जल्दी आशियाना आवंटित किया जाएगा. प्राधिकरण का यह कदम लंबी प्रतीक्षा सूचियों और जटिल प्रक्रियाओं से लोगों को राहत देने के लिए उठाया गया है.

एमआईजी और एचआईजी श्रेणियों में बंटे हैं फ्लैट

इस योजना के तहत कुल 1,287 फ्लैटों में मध्यम आय वर्ग (MIG) और उच्च आय वर्ग (HIG) के खरीदारों का विशेष ध्यान रखा गया है. योजना के तहत कुल 790 एमआईजी फ्लैट उपलब्ध कराए गए हैं. पॉकेट-3 और पॉकेट-4 में स्थित इन फ्लैटों का कारपेट और प्लिंथ एरिया बेहतरीन लेआउट के साथ है. छूट के बाद इनकी शुरुआती अनुमानित कीमत करीब 73.02 लाख रुपये से शुरू होकर लगभग 81.96 लाख रुपये तक जाती है. कुल 497 एचआईजी फ्लैट इस योजना का हिस्सा हैं. इनकी कीमत 25 प्रतिशत की विशेष छूट के बाद लगभग 96.86 लाख रुपये से शुरू होकर 1.16 करोड़ रुपये के दायरे में रखी गई है.