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DDA ने शुरू की मास्टर प्लान दिल्ली 2047 पर मैराथन बैठकें, सांसदों और विधायकों के साथ हुई पहली चर्चा

दिल्ली का मास्टर प्लान 2047 की अधिसूचना जारी होने के बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण एवं लोकनिवास का फोकस इसके क्रियान्वयन पर है.

मास्टर प्लान को लेकर बैठक
मास्टर प्लान को लेकर बैठक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 2, 2026 at 6:26 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: एनसीआर के विकास और भविष्य के स्वरूप को तय करने की दिशा में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने एक बड़ा कदम उठाया है. उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू के दिशा-निर्देशों के अनुरूप, मास्टर प्लान फॉर दिल्ली 2047 के प्रभावी और जन-सहभागिता आधारित लागू करने के लिए हितधारकों के साथ बैठकों का एक व्यापक दौर शुरू कर दिया गया है. इसी कड़ी में पहली उच्चस्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली के सांसदों और विधायकों ने बढ़ - चढ़कर हिस्सा लिया.

सांसदों और विधायकों ने दिए अपने सुझाव

डीडीए मुख्यालय में हुई इस पहली बैठक में दिल्ली के प्रमुख सांसदों रामवीर सिंह विधूड़ी, मनोज तिवारी और प्रवीण खंडेलवाल सहित दिल्ली विधानसभा के 33 विधायक शामिल हुए. इस अवसर पर डीडीए के उपाध्यक्ष एन. सरवण कुमार ने सभी जनप्रतिनिधियों को मास्टर प्लान के विभिन्न प्रमुख प्रावधानों और इसके तकनीकी पहलुओं पर विस्तार से जानकारी दी.

बैठक में उपस्थित सभी प्रतिनिधियों ने मास्टर प्लान के विधिवत नोटिफिकेशन की दिशा में डीडीए के प्रयासों की सराहना की. साथ ही, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मास्टर प्लान धरातल पर पूरी तरह व्यावहारिक और जनता के अनुकूल होना चाहिए. जन-प्रतिनिधियों ने विस्तृत मंथन के बाद अपने लिखित सुझाव व अवलोकन प्रस्तुत करने के लिए डीडीए से 15 दिन का समय मांगा है.

सांसदों और विधायकों की चर्चा
सांसदों और विधायकों की चर्चा (ETV Bharat)

बैठक के दौरान मास्टर प्लान 2047 के कई महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रावधानों पर गंभीर चर्चा हुई. इनमें ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने और यातायात को सुगम बनाने की रणनीति, हाई डेंसिटी कॉरिडोर, लैंड पूलिंग पॉलिसी ग्रामीण और शहरी सीमा से जुड़े क्षेत्रों में भूमि समेकन और विकास, अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़े मुद्दे शामिल थे.

अगले तीन महीनों में होंगी करीब 20 बैठकें

सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि जन प्रतिनिधियों के साथ हुई यह पहली बैठक डीडीए के व्यापक जन-संवाद अभियान की एक दमदार शुरुआत है. आगामी तीन महीनों के भीतर लगभग 20 विशेष हितधारक (स्टेकहोल्डर) बैठकें आयोजित करने की योजना बनाई गई है. इन बैठकों के माध्यम से दिल्ली के विकास से जुड़े हर एक वर्ग और क्षेत्र को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा. डीडीए की इस व्यापक कार्ययोजना के तहत समाज के हर तबके और पेशे से जुड़े लोगों को शामिल किया जाएगा.

आगामी बैठकों में सरकारी एजेंसियों, सेवा प्रदाताओं, उद्योग निकायों (इंडस्ट्री बॉडीज), वास्तुकारों (आर्किटेक्ट्स) व योजनाकारों, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, किसानों, भूस्वामियों, बाजार व व्यापार संघों, संरक्षण निकायों, परिवहन एजेंसियों तथा शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रतिष्ठित प्रतिनिधियों के साथ गहन विचार-विमर्श किया जाएगा.

वहीं सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि मास्टर प्लान के कई अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी केंद्रित होंगी. इनमें भूमि पूलिंग, ग्रुप हाउसिंग का पुनर्विकास, कम घनत्व वाले क्षेत्र, यमुना और ब्लू-ग्रीन जोन, हेरिटेज कंजर्वेशन (विरासत संरक्षण), मिश्रित उपयोग (मिक्स्ड यूज) और वाणिज्यिक क्षेत्र, इन-सीटू स्लम रिडेवलपमेंट (झुग्गी वहीं मकान), शहर को ट्रैफिक जाम से मुक्त करने की योजनाएं, तथा शिक्षा और चिकित्सा हब का विकास जैसे गंभीर विषय शामिल हैं.

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