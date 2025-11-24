ETV Bharat / state

शराब की बोतलों से जड़ी-बूटियों की बागवानी तक... राकेश कुमार का एक ऐसा सफर, जो दिल को छू जाए

दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन में एक बंजर पार्क में औषधीय उद्यान से लोगों को रोग मुक्त, दर्द मुक्त और दवा मुक्त किया जा रहा है.

डीडीए का बंजर पार्क औषधीय उद्यान में तबदील
डीडीए का बंजर पार्क औषधीय उद्यान में तबदील
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 24, 2025 at 2:58 PM IST

Updated : November 24, 2025 at 5:00 PM IST

राहुल चौहान की रिपोर्ट

नई दिल्ली: दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन में रहने वाले समाजसेवी राकेश कुमार ने अपनी मेहनत से डीडीए के बंजर पड़े पार्क को हरा भरा कर दिया है. राकेश कुमार ने न सिर्फ इस पार्क को हरा भरा किया है बल्कि उस पार्क में एक औषधि उद्यान विकसित कर दिया है. यह औषधि पार्क लोगों को स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक जड़ी बूटियां उनको प्रदान कर रहा है. राकेश कुमार पिछले एक साल से इस पार्क को विकसित करने में लगे हुए हैं और अपनी इस मुहिम में कुछ हद तक वह सफल भी हो गए हैं. राकेश कुमार ने इस पार्क में 50 से ज्यादा तरह के औषधीय पौधे लगाए हैं, जिनके पत्तों या पत्तों के रस का सेवन करके लोग अपने कई तरह के रोगों को दूर कर रहे हैं. राकेश कुमार की इस पहल को लेकर के ईटीवी भारत ने उनसे विशेष बातचीत की.

राकेश कुमार ने बताया कि मैं बचपन से ही स्वास्थ्य के प्रति अधिक सचेत रहा हूं और वही संदेश में लोगों को भी देना चाहता हूं. मैंने एक अभियान चलाया हुआ है रोग मुक्त, दर्द मुक्त दवा मुक्त भारत. यह तभी संभव है, जब हम अपनी स्वदेशी जड़ी बूटियां का सेवन करके अपने आप को स्वस्थ रखेंगे तो रोग मुक्त भी होंगे दर्द मुक्त भी होंगे और दवा मुक्त भी होंगे. उन्होंने बताया कि यह पार्क बंजर पड़ा हुआ था. यहां पर शाम के समय आसपास की सोसाइटियों के अराजक तत्व आकर शराब पीते थे, जुआ खेलते थे और आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे. यह उनका अड्डा बन गया था. मैं पास की ही विकल्प सोसाइटी में रहता हूं. जब मेरा ध्यान इस पर गया तो मैंने इसे एक ऐसे पार्क के रूप में विकसित करने का विचार बनाया जो लोगों के बीच एक सकारात्मक संदेश दे और उनको स्वस्थ रखने में भी काम आए.

डीडीए का बंजर पार्क औषधीय उद्यान में तबदील (ETV Bharat)

बंजर पार्क औषधीय उद्यान में तबदील: उन्होंने बताया कि आजकल लोगों में कैंसर, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, बीपी, शुगर, फैटी लिवर जैसी बीमारियां आम हो गई हैं. बहुत से लोग इनका इलाज कराने में भी सक्षम नहीं होते हैं. अगर वह इलाज कराते हैं तो उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा इलाज में लग जाता है और लोग आर्थिक रूप से परेशान हो जाते हैं. अगर किसी निम्न वर्ग के व्यक्ति के घर में किसी को कैंसर हो जाए तो पूरा परिवार टूट जाता है. इसलिए मैं लोगों को यह संदेश देने में लगा हूं कि लोग बीमार ही न पड़ें. पहले ही इस तरह की दिनचर्या और खानपान बना कर चलें कि स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या उन्हें न हो.

राकेश कुमार ने बताया कि पिछले साल सितंबर 2024 में मैंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन पर इस पार्क में औषधीय पौधों को रोपना शुरू किया था. मेरी इस पहल को देखकर के आसपास की सोसाइटियों के कुछ और लोगों ने भी सहयोग करना शुरू किया और उन्होंने मेरे साथ श्रमदान भी किया. मैंने जगह-जगह जाकर के नर्सरींयों से औषधीय पौधे खरीदे और अपने निजी पैसे से इस पार्क में पौधारोपण किया. उसके बाद अपने बच्चों और अपनी पत्नी के जन्मदिन पर भी इसी पार्क में पौधे लगाए और कुछ और लोगों को भी इसके लिए प्रेरित किया. लोगों ने साथ खड़े होकर सहयोग भी किया. अपनी मेहनत और लोगों के सहयोग से अब यह औषधि पार्क के रूप में दिखने लगा है.

डीडीए के बंजर पार्क औषधीय उद्यान पर प्रतिक्रिया (ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि कि इस पार्क को और ज्यादा हरा भरा बनाने के लिए लगातार लगे हुए हैं. चिड़ियों को भी अपना घर मिले वह भी इस पार्क को सुंदर बनाने में शामिल रहे, इसके लिए घोंसले भी लगाए हैं. चिड़ियों को भोजन मिले इसके लिए कुछ पौधे उनके काम के लिए भी लगाए हैं. राकेश कुमार ने बताया कि हमने कुछ पौधों को इस तरह से लगाया है, सह अस्तित्व के साथ कि एक पौधा बड़ा होकर ऊपर चला जाए तो एक पौधा ऐसा भी हो जो उसके नीचे रहकर के फलता फूलता रहे और कम जगह में ज्यादा पौधे लगा सकें.

किन-किन औषधीय पौधों का हुआ है पार्क में रोपड़: राकेश कुमार ने बताया कि हमने इस पार्क में सहजन और आंवला के ज्यादा पौधों को लगा करके एक बाग के रूप में विकसित करने का प्रयास किया है. इसके अलावा अजवाइन के भी पौधे गोलाकार क्यारी बनाकर बड़ी संख्या में लगाए हैं. इसी तरह तुलसी के पौधे भी गोलाकार क्यारी में लगाए हैं. राकेश कुमार ने बताया कि यह पत्थरचट्टा के पौधे दो तीन जगह गोलाकार क्यारी के रूप में लगाए हैं ताकि अधिक से अधिक लोग इसका सेवन कर सकें. उन्होंने बताया कि पत्थरचट्टा के पत्तों का अगर एक डेढ़ महीने तक लगातार सेवन कर लिया जाए तो वह पेट के अंदर की पथरी को खत्म कर देता है.

दिल्ली में एक बंजर पार्क में औषधीय उद्यान
दिल्ली में एक बंजर पार्क में औषधीय उद्यान

उन्होंने बताया कि बिजनौर के आए हुए एक बुजुर्ग व्यक्ति के पेट में पथरी थी, उन्होंने लगातार डेढ़ महीने तक इस पार्क से पत्थरचट्टा के पत्तों का सेवन किया और उसके बाद अल्ट्रासाउंड कराया तो उनकी पथरी खत्म गई. उन्होंने बताया कि सहजन के पत्तों को उबालकर पीने से शुगर में आराम मिलता है और भी कई तरह के दर्द ठीक होते हैं. उन्होंने कहा कि शुगर के मरीजों के लिए सुबह-शाम अमरूद के पत्तों की चाय पीना बहुत फायदेमंद है, इसलिए अमरूद के पौधे भी लगाए हैं.

लोग रोग मुक्त, दर्द मुक्त और दवा मुक्त जीवन गुजारें: उन्होंने बताया कि शंखपुष्पी का पौधा याददाश्त तेज करने में बहुत काम आता है. शंखपुष्पी के पत्तों का सेवन किया जाए तो याददाश्त तेज होती है. उसको भी यहां लगाया है. गुड़हल के पौधे भी लगाए हैं गुड़हल के पौधों से भी शुगर में आराम मिलता है. अमला का सेवन करने से शरीर स्वस्थ रहता है. पेट एकदम साफ होता है. पेट साफ रहने से बहुत सारी बीमारियां खुद ही शरीर से दूर रहती हैं. इसके अलावा हरण, बहेड़ा, जामुन आम, नीम पीपल और अर्जुन के विभिन्न औषधीय पौधे भी लगाए हैं. उन्होंने बताया कि करी पत्ता के पौधे भी लगाए हैं, जिनके पत्तों का लोग नियमित सेवन करते हैं. कुछ घर पर रसोई के उपयोग के लिए भी करी पत्ता ले जाते हैं. पपीता के पौधे लगाए हैं, जो हर साल डेंगू के सीजन में काम आते हैं. नीम के पत्ते लोगों के बहुत काम आते हैं, इसलिए नीम के पौधे भी लगाए हैं. सागवान के पौधे भी लगाए हैं ताकि चिड़िया इसकी छांव में अपना घोंसला बना सकें. जंगल जलेबी का पौधा भी लगाया है, जो चिड़िया का भोजन होता है. इसलिए हमने मनुष्य और जीव जंतु सभी का ख्याल रखते हुए इस पार्क को विकसित किया है.

दिल्ली में एक बंजर पार्क में औषधीय उद्यान
दिल्ली में एक बंजर पार्क में औषधीय उद्यान (ETV Bharat)

मुझे बहुत आत्मिक संतुष्टि मिलती है: उन्होंने बताया कि अब इस पार्क में अराजक तत्वों का आना बंद हो गया है और इस पार्क के हरा भरा होने से अब लोग सुबह और शाम की सैर करने और दोपहर को धूप सेकने भी इस पार्क में आने लगे हैं. मेरे इस प्रयास की लोग काफी सराहना करते हैं और मुझे बहुत सम्मान देते हैं, बस यही मेरी पूंजी और कमाई है. लोगों के सम्मान से मुझे और आगे ऐसे काम करने की प्रेरणा मिलती है. यह पार्क और उसके पौधों का प्रयोग करने के लिए किसी के लिए किसी भी तरह की रोक-टोक नहीं है. लोग अपनी जरूरत के अनुसार पौधों के पत्तों का प्रयोग कर रहे हैं और रोग मुक्त हो रहे हैं. मेरे जो प्रयास था वह सफल हो रहा है इससे मुझे बहुत आत्मिक संतुष्टि मिलती है.

राकेश कुमार ने बताया कि इसी पार्क के अंदर हमने ओम के आकार की भी एक क्यारी बनाई है, जिससे लोग धार्मिक अनुभूति करें. हमारी युवा पीढ़ी धार्मिक चीजों से दूर हो रही है. उसका ध्यान ईश्वर की ओर जाए इसके लिए ओम को भी इस पार्क में शामिल किया है. पार्क के अंदर ही एक छोटा सा तालाब बनाकर के उसमें नौ देवियों के नाम से दीप भी जलाने की व्यवस्था कर रहे हैं. फिर इसे नवग्रह वाटिका का नाम देंगे. औषधि उद्यान के अंदर नवग्रह वाटिका भी लोगों को धार्मिक और सकारात्मक संदेश देगी. राकेश कुमार ने बताया कि इस उद्यान को हम इस तरह का बनाना चाहते हैं कि लोगों को यहां प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक अनुभूति हो. लोग रोग मुक्त, दर्द मुक्त और दवा मुक्त जीवन गुजारें और देश को स्वस्थ रखें.

