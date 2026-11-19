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2010 में पीतमपुरा के पार्क में खुले सीवर में गिरने से हुई दो बच्चों की मौत के मामले में DDA और DJB दोषी करार

दिल्ली हाईकोर्ट ( File Photo )

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने वर्ष 2010 में पीतमपुरा के एक सार्वजनिक पार्क में खुले सीवर में गिरने से हुई दो बच्चों की मौत के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) को दोषी ठहराया है. जस्टिस जसमीत सिंह की सिंगल बेंच ने दोनों एजेंसियों को संयुक्त रूप से पीड़ित परिवारों को 11.01 लाख रुपये प्रति परिवार मुआवजा देने का आदेश दिया है.

कोर्ट ने याचिकाकर्ता शेख हुसैन ऊर्फ लेखमुद्दीन और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि मुआवजे की इस एकमुश्त राशि पर वर्ष 2016 में याचिका दायर होने की तारीख से भुगतान होने तक 9 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज भी देना होगा. इसके अलावा पीड़ित परिवारों की कमजोर आर्थिक स्थिति और 10 साल लंबी कानूनी लड़ाई को देखते हुए कोर्ट ने दोनों परिवारों को एक-एक लाख रुपये मुकदमे का खर्च अलग से चुकाने का निर्देश दिया है.