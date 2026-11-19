2010 में पीतमपुरा के पार्क में खुले सीवर में गिरने से हुई दो बच्चों की मौत के मामले में DDA और DJB दोषी करार
अदालत ने कहा कि 11 और 12 साल के बच्चों से वयस्कों जैसी समझदारी की उम्मीद नहीं की जा सकती. क्या है मामला, पढ़ें..
Published : November 19, 2026 at 8:09 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने वर्ष 2010 में पीतमपुरा के एक सार्वजनिक पार्क में खुले सीवर में गिरने से हुई दो बच्चों की मौत के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) को दोषी ठहराया है. जस्टिस जसमीत सिंह की सिंगल बेंच ने दोनों एजेंसियों को संयुक्त रूप से पीड़ित परिवारों को 11.01 लाख रुपये प्रति परिवार मुआवजा देने का आदेश दिया है.
कोर्ट ने याचिकाकर्ता शेख हुसैन ऊर्फ लेखमुद्दीन और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि मुआवजे की इस एकमुश्त राशि पर वर्ष 2016 में याचिका दायर होने की तारीख से भुगतान होने तक 9 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज भी देना होगा. इसके अलावा पीड़ित परिवारों की कमजोर आर्थिक स्थिति और 10 साल लंबी कानूनी लड़ाई को देखते हुए कोर्ट ने दोनों परिवारों को एक-एक लाख रुपये मुकदमे का खर्च अलग से चुकाने का निर्देश दिया है.
सुनवाई के दौरान डीडीए ने यह कहकर अपना बचाव करने की कोशिश की थी कि घटना के वक्त सीवर से जुड़ा निर्माण कार्य डीजेबी कर रहा था. कोर्ट ने इस दलील को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि दो सरकारी विभागों के बीच का आंतरिक विवाद आम नागरिकों को न्याय और मुआवजा देने में बाधक नहीं बन सकता. कोर्ट ने दोनों एजेंसियों को 'संयुक्त और अलग-अलग रूप से' जिम्मेदार माना है.
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हाईकोर्ट ने सिविल कोर्ट जाने की सरकारी दलील को खारिज करते हुए कहा कि स्पष्ट सरकारी लापरवाही के मामलों में अनुच्छेद 226 के तहत सीधे मुआवजा
दिया जा सकता है. एजेंसियों की इस दलील पर कि सीवर के पास 4 से 5 फीट ऊंची दीवार थी, जस्टिस जसमीत सिंह ने सख्त टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक पार्क का रखरखाव करने वाली अथॉरिटी की जिम्मेदारी सामान्य स्थानों से कहीं अधिक होती है. 11 और 12 साल के बच्चों से वयस्कों जैसी समझदारी की उम्मीद नहीं की जा सकती. कोर्ट ने 'रेस इप्सा लोक्विटुर' के सिद्धांत का हवाला देते हुए कहा कि पार्क के खुले सीवर में बच्चों की मौत अपने आप में लापरवाही साबित करने के लिए पर्याप्त है. गौरतलब है कि, वर्ष 2010 में पीतमपुरा स्थित डीडीए पार्क में खेलते समय 11 वर्षीय रोबियाल और 12 वर्षीय अर्जुन, खुले पड़े मैनहोल में गिर गए थे, जिससे उनकी मौत हो गई थी.
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