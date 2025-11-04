ETV Bharat / state

दिल्ली महिला आयोग में नियुक्तियों में गड़बड़ियों के मामले में शिकायतकर्ता बरखा सिंह के बयान दर्ज

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में आज दिल्ली महिला आयोग में नियुक्तियों में गड़बड़ियों के मामले में शिकायतकर्ता और पूर्व विधायक बरखा सिंह के बयान दर्ज किए गए. स्पेशल जज जीतेंद्र सिंह ने 19 नवंबर को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया. सोमवार को सुनवाई के दौरान इस मामले में शिकायतकर्ता बरखा सिंह के बयान दर्ज किए गए. आरोपियों के वकीलों की ओर से बरखा सिंह का क्रॉस-एग्जामिनेशन किया गया.

बता दें कि बरखा सिंह को कई बार बयान दर्ज कराने के लिए समन जारी किया जा चुका है. लेकिन किसी न किसी वजह से वो कोर्ट नहीं आ रही थीं. वे पहली बार अपना बयान देने पहुंची थीं. दिल्ली पुलिस ने सुनवाई की अगली तिथि को तीन गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए समन जारी करने की मांग की. ये गवाह हैं- इंस्पेक्टर राकेश कुमार, महिला और बाल विकास विभाग के सचिव डॉ. दिलराज कौर और महिला और बाल विकास विभाग के डायरेक्टर संजय कुमार सक्सेना.

मालीवाल की याचिका की गई थी खारिज: आज सुनवाई के दौरान आरोपी स्वाति मालीवाल कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश हुईं. कोर्ट ने दिसंबर 2022 में स्वाति मालीवाल समेत चार आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था. स्वाति मालीवाल ने आरोप तय करने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था.