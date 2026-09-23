ETV Bharat / state

गणपति विसर्जन को लेकर रायपुर पुलिस की विशेष तैयारी, सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी, चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात- अर्चना झा

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गणेश प्रतिमा के विसर्जन और गणपति झांकी को लेकर पुलिस ने पुख्ता तैयारी की है. रितेश तंबोली की रिपोर्ट

Raipur DCP Archana Jha
रायपुर की डीसीपी अर्चना झा (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 23, 2026 at 7:07 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: छत्तीसगढ़ के साथ ही पूरे देश में 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाएगा. इस दौरान छोटे-बड़े गणपति का विसर्जन होगा. रायपुर शहर में गणपति के विसर्जन के लिए महादेव घाट में स्थाई तौर पर एक विसर्जन कुंड बना हुआ है. जहां पर हर साल की तरह इस साल भी भगवान गणपति का विसर्जन किया जाएगा. राजधानी रायपुर में 25 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर की सुबह तक गणेश विसर्जन किया जाएगा.

राजधानी रायपुर में 27 सितंबर जो की संभावित तिथि है. उस दिन भगवान गणेश की झांकियां निकलेगी. इसको लेकर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद और तैयार है. झांकी वाले दिन पुलिस के द्वारा लगभग डेढ़ हजार पुलिस बल के साथ ही ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी. इसके साथ ही 100 सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से भी जिस रूट से गणपति की झांकियां निकलनी है, उस पर भी पुलिस के द्वारा निगरानी रखी जाएगी. असामाजिक तत्वों के द्वारा किसी भी तरह की घटना की जाती है तो सीसीटीवी कैमरे के फुटेज निकालकर उस पर त्वरित कार्रवाई पुलिस करेगी. इन्हीं तमाम मुद्दों पर ईटीवी भारत ने डीसीपी ट्रैफिक एवं प्रोटोकॉल डॉ अर्चना झा ने खास बात की है.

डीसीपी अर्चना झा से खास बातचीत (ETV BHARAT)

सवाल: गणेश विसर्जन को लेकर किस तरह की तैयारी की गई है. किस तरह से लगाए जाएंगे सुरक्षा बल ?

जवाब: अभी गणेश उत्सव चल रहा है. इस त्यौहार को रायपुर में पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है. छोटे बड़े गणेश पंडालों में आम जनता शाम से लेकर देर रात तक भगवान गणपति के दर्शन के लिए निकलते हैं. इसके लिए पृथक से व्यवस्था पुलिस के द्वारा की गई है. सभी गणेश पंडालों से हमारा कोऑर्डिनेशन है. व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी हम सबसे जुड़े हुए हैं. यातायात के साथ ही तीनों जोन के बल को भी इस दौरान वहां पर लगाया गया है, जो लगातार निगरानी करने के साथ यातायात को सुचारू बनाए रखे हुए हैं. ताकि आम जनता आसानी से भगवान गणेश के दर्शन कर सके.

गणेश झांकी संभवत: 27 सितंबर को निकाली जाएगी. इस दौरान रात्रि 9:00 बजे से झांकी का निकलना शुरू होता है जो की रात भर आगे चलते हुए महादेव घाट में बनी विसर्जन कुंड में विसर्जित होती है. उसके लिए अलग से व्यवस्था लगाई जाती है. सबको अलग-अलग सेक्टर और जोन में डिवाइड किया जाता है. इस दौरान लगभग डेढ़ हजार पुलिस बल तैनात किए जाएंगे. गणेश उत्सव के दौरान पुलिस के द्वारा ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है. गणेश झांकी के समय भी पुलिस के द्वारा ड्रोन से निगरानी की जाएगी. गणेश झांकी के जो रूट तय किए गए हैं उसको भी सीसीटीवी कैमरे से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं. ताकि सभी क्षेत्र सीसीटीवी कैमरे से कवर हो ताकि असामाजिक तत्वों पर रोक लगाई जा सके. पुलिस के साथ ही ट्रैफिक मितान भी इस काम में सहयोग कर रहे हैं.

सवाल: गणेश की झांकी के समय कितने जगह पर लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे और किस तरह से होगी निगरानी ?

जवाब: गणेश झांकी वाले रूट को पूरी तरह से कवर करने की कोशिश रहेगी. जिसमें लगभग 100 से अधिक जगहों पर सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे. इसकी भी प्लानिंग की जा रही है जो कि हमें पल-पल की खबर देते रहेंगे. तीसरी आंख के रूप में पूरी व्यवस्था पर नजर रखे रहेंगे. किसी भी तरह की असामाजिक गतिविधि होने पर वहां से फुटेज लेकर के तात्कालिक रूप से और तुरंत कार्रवाई की जा सके.

सवाल: गणेश का विसर्जन 25 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक होना है. ऐसे में क्या सुरक्षा बल वहां पर तैनात किए जाएंगे ?

जवाब: विसर्जन कुंड और विसर्जन स्थल पर पृथक से व्यवस्था लगाई जाती है. जब तक सभी गणपति का विसर्जन ना हो जाए. अनंत चतुर्दशी 25 सितंबर को है तो अनंत चतुर्दशी से लेकर आगे जब तक गणपति का विसर्जन होगा तब तक वहां पर व्यवस्था लगाकर रखेंगे.

सवाल: जो गणेश की झांकियां निकलेगी. उसकी संभावित तिथि 27 सितंबर बताई जा रही है.यह किस किस रूट से होकर निकलेगी. इसको लेकर क्या तैयारी है ?

जवाब: विभिन्न क्षेत्रों से गणेश की झांकी शारदा चौक में एकत्रित होती है. परंपरागत तरीके से शारदा चौक से गणेश की झांकियां निकलती है. नंबरिंग की जाती है और आगे बढ़ते रहती है. वहां से जय स्तंभ चौक कोतवाली चौक होते हुए आगे बढ़ती है. पुरानी बस्ती लाखे नगर चौक होते हुए वह महादेव घाट विसर्जन कुंड तक पहुंचती है. जिसमें लगभग 60 से 70 बड़ी-बड़ी गणेश की झांकी होती है. बड़ी गणेश झांकी निकालने वाली समितियों से पहले पुलिस ने मीटिंग की है. एक और मीटिंग गणेश पंडाल वालो से की ली जाएगी. जिसमें उनके साथ व्यवस्थाओं को लेकर विस्तृत चर्चा की जा सके. उनके वॉलिंटियर्स के माध्यम से व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाएगा.

सवाल: 14 सितंबर से गणेश उत्सव की शुरुआत हुई है. इस दौरान क्या किसी तरह की कोई घटना देखने को मिली है ?

जवाब: गणेश उत्सव के दौरान अब तक किसी भी तरह की कोई घटना सामने नहीं आई है. लगातार हमारे जवान रात्रि 2:00 बजे तक भी गणेश पंडाल और उसके आसपास ड्यूटी कर रहे हैं. जब तक गणेश पंडाल और उसके आसपास भीड़ रहती है तब तक जवान अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं. जब तक आम नागरिक अपने घर सुरक्षित नहीं पहुंच जाते तब तक आसपास की रूट के साथ ही पंडाल में पेट्रोलिंग जवान तैनात रहते हैं.

सवाल: जो सीसीटीवी कैमरा होंगे क्या केवल गणेश विसर्जन स्थल पर होंगे या पूरे शहर को कवर करेंगे ?

जवाब: जिस रूट से गणपति झांकी निकलेगी उस पूरे रूट को यह सीसीटीवी कैमरा कवर करेगा. जिस रूट से गणपति विसर्जन के लिए निकलेंगे. उस पूरे रूट को सीसीटीवी के माध्यम से कवर किया जाएगा. ITMS के कैमरे भी लगे हैं उनको छोड़कर अलग से और कैमरे लगाए जाएंगे, ताकि प्रत्येक क्षेत्र इसमें कवर हो सके.

रामानुजगंज में गणेशोत्सव की रौनक, आकर्षक पंडाल देखने भक्तों में उत्साह, विसर्जन में डीजे की गाइडलाइन पर भी पुलिस से चर्चा

राम नामी को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, सीएम विष्णुदेव साय ने दी बधाई, बोले- छत्तीसगढ़ की लोक आस्था और संस्कृति के लिए गौरव का क्षण

TAGGED:

RAIPUR POLICE
GANPATI IMMERSION
GANESH TABLEAU
अनंत चतुर्दशी 2026
DCP ARCHANA JHA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.